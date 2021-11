Eva-Riitta Siitonen kertoo Fredin yllättävästä kuolemasta – ei ehtinyt hyvästellä miestään

Pandemian takia Eva-Riitta Siitonen ei pandemian vuoksi päässyt katsomaan miestään Matti ”Fredi” Siitosta sairaalaan kolmeen viikkoon. Sitten tuli yllättäen tieto aviomiehen kuolemasta.

Helsingin entinen kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siitonen oli yksi niistä aikalaisista, joita ex-pääministeri Paavo Lipponen kiitti Musiikkitalon gaalakonsertissa pitämässään puheessa.

Lipponen oli kutsunut rahastonsa konserttiin myös vaikuttajia, jotka olivat ratkaisevasti vaikuttamassa Musiikkitalon syntyyn. Siitosen lisäksi hän kiitti Yleisradion silloista pääjohtaja Arne Wessbergiä ja Radion sinfoniaorkesterin silloista intendenttiä Helena Hiilivirtaa.

– Te taistelitte tämän talon puolesta ja saitte tämän hankkeen liikkeelle, kiitoksia, Paavo Lipponen sanoi raikuvien aplodien saattelemana.

– Kiitokset tuntuivat erittäin hyvältä, mutta kukaan ei tee mitään yksin, Eva-Riitta Siitonen sanoi konsertin jälkeen pidetyssä tilaisuudessa.

Musiikkitalon osapuolia olivat jo rakennusvaiheessa Sibelius-Akatemia, Radion Sinfoniaorkesterin puolesta Yleisradio ja Kaupunginorkesterin taustalla Helsingin kaupunki.

– Vastustus oli joka taholla voimakasta, eikä maaliin olisi päästy ilman näiden tahojen vahvaa yhteistyötä. Sanoin joskus tuskastuneena, että avajaisissa tulevat istumaan kunniapaikoilla ne, jotka hanketta ovat eniten vastustaneet, Eva-Riitta Siitonen kertoi.

Hiljattain leskeksi jääneellä Eva-Riitta Siitosella on ollut raskas vuosi. Hänen miehensä laulaja Matti ”Fredi” Siitonen kuoli yllättäen huhtikuussa 78-vuotiaana.

– Koetan pärjätä ja ymmärrän, että suru pitäisi osata kääntää kiitollisuudeksi siitä, mitä on ollut, mutta eihän se ihan nappia painamalla käy, Eva-Riitta Siitonen kertoo.

Uusi elämäntilanne on ottanut koville, mutta Eva-Riitta Siitonen sanoo, että jotenkin elämää on elettävä. Hän ei ole yli 60 vuoteen asunut yksin. Sekin on uutta. Nyt on pitänyt opetella myös elämänhallintaa.

– Alkuun helposti ei ollut oikein motiivia nousta aamulla ylös eikä hoitaa asioita, mutta sekin piti opetella.

55 vuotta yhdessä ollut pariskunta oli puhunut jo etukäteen siitä, miten käy, jos toinen kuolee ensin ja toinen heistä jää yksin.

– Olin häntä vanhempi. Minulla oli sellainen käsitys, että hän jää yksin, ja kävimme läpi kaiken maailman käytännönasioita, mitä pitää tehdä. Sanoin, että muista sitten, että pyykkikonekin on silloin tällöin pestävä ja astianpesukone. Kumpikin toivoi saavansa lähteä ensin, vaikka toivoimmekin vielä hyviä yhteisiä vuosia.

– Sitten kävi näin.

Eva-Riitta ja Matti Siitonen kävivät jo etukäteen läpi käytännönasioita, jos toinen jää yksin. – Olin häntä vanhempi. Minulla oli sellainen käsitys, että hän jää yksin, ja kävimme läpi kaiken maailman käytännön asioita, mitä pitää tehdä, hän kertoo.

Matti Siitosen kuolema tuli täysin yllättäen. Eva-Riitta Siitonen kertoo, että sai tiedon kuolemasta sairaalasta puhelimitse. Elettiin tiukkoja pandemiarajoituksia eikä sairaalassa ollut saanut vierailla ollenkaan.

– Edellisenä päivänä hänelle oli vielä tilattu sairaalan toimesta jalkahoitaja. Minä en päässyt katsomaan häntä kolmeen viikkoon. Sairaalassa oli edellisenä päivänä jo keskusteltu siitä, että ehkä rokotettuna jo saattaisin käydäkin, mutta en ehtinyt saada viestiä.

– Mutta en varmasti ollut pandemia-aikana ainoa ihminen, joka ei ole päässyt katsomaan läheistään.

Yhteisiin vuosiin Matti Siitosen kanssa liittyy paljon muistoja. Matti Siitonen oli Paavo Lipposen aikalainen.

– Muutamia vuosia sitten Paavo Lipponen lähetti Matti Siitoselle valokuvan, jossa molemmat nuoret vesipalloilijat olivat hyppäämässä pelialtaaseen Kuopiossa, Eva-Riitta Siitonen kertoo.

