Näin alkoholismi vaikutti Roope Salmisen entisiin parisuhteisiin – valehtelun ja manipuloinnin takana on toinen totuus, josta monet vaikenevat

Roope Salminen vieraili Hanna Tikanderin Selvin päin -podcastissa puhumassa alkoholismistaan. Salminen lopetti itse alkoholin käytön kokonaan elokuussa 2019.

Näyttelijänä, juontajana ja muusikkona tunnettu Roope Salminen kertoi viime keväänä omassa Kolme käännekohtaa -podcastissa olevansa alkoholisti. Salminen kertoi tuolloin lopettaneensa alkoholinkäytön kokonaan 4. elokuuta 2019. Salminen on sittemmin puhunut asiasta avoimesti muun muassa omissa sosiaalisen median kanavissaan.

Hiljattain Salminen vieraili Mimmit sijoittaa -yhtiön perustajana tunnetun Hanna Tikanderin Selvin päin -podcastissa. Myös Tikander itse luopui alkoholista täysin muutama vuosi sitten ja podcastissa Tikander kertoo avoimesti muun muassa siitä, miten hänen elämänsä on muuttunut alkoholin käytön lopettamisen jälkeen.

Salminen on puhunut avoimesti alkoholismistaan sekä elämästään alkoholin käytön lopettamisen jälkeen.

Uusimmassa Selvin päin -podcastin jaksossa Tikander ja Salminen keskustelevat muun muassa alkoholin vaikutuksista ihmissuhteisiin. Tikanderia kiinnostaakin tietää, miten alkoholismi on vuosien varrella näkynyt Salmisen omissa ihmissuhteissa.

– Mun puolisot kautta linjan, koko aikuisiän ajan, ovat olleet siitä huolissaan ja tottakai etenevissä määrin sitten, mitä lähemmäs lopettamispäätöstä mentiin, koska se alkoholismi alkoi oikeasti näkymään. Parisuhteissa se on ollut myös edistävä tekijä, Salminen aloittaa.

– On ollut sellaisia parisuhteita, joissa en olisi ollut välttämättä ollenkaan tai ainakaan niin pitkään, jos me ei oltais dokattu yhdessä. Ne on ihan iloisiakin muistoja, ei siinä mitään. Ehkä ne kuului siihen aikaan, en nyt kaipaisi sellaista mun elämään, hän jatkaa.

Salminen kertoo Tikanderille, ettei alkoholi ole aina vaikuttanut parisuhteisiin yksinomaan negatiivisella tavalla. Hän kuitenkin muistuttaa, että runsas alkoholinkäyttö parisuhteen aikana on ollut omiaan edistämään sitä, että monet ongelmat itse suhteessa ovat jääneet huomiotta.

– On helpompi rakastaa toista ihmistä, jos sitä ei koko ajan näe ihan sellaisena kuin se on. Mä en tarkoita tätä kritiikkinä keillekään henkilöille, kenen kanssa olen ollut vaan sitä, miten hyvin me ollaan loppujen lopuksi sovittu ylipäätään yhteen. Se on ollut helppo unohtaa skumpanhuuruiseen lämpimään tunteeseen, mikä on ollut läsnä, Salminen selittää.

Salminen on ollut raittiina hieman yli kahden vuoden ajan.

Alkoholisteista maalataan usein kuvaa ihmisinä, jotka valehtelevat läheisilleen ja jopa manipuloivat muita. Myös Salminen allekirjoittaa tämän. Hän kuitenkin muistuttaa, että asialla on myös toinen puoli, josta ei niin usein puhuta ääneen.

– Alkoholistia on myös aika helppo manipuloida. Se on asia, mistä aika vähän puhutaan, koska ylipäätään jengi ei halua hirveästi kokea sympatiaa alkoholisteja kohtaan. En tarkoita, että alkoholistin päätä pitäisi alkaa silittelemään. Itse olemme viinamme juoneet ja jonkun täytyy kantaa vastuu niistä teoista, mitä me ollaan tehty. Ja se olemme me itse, Salminen painottaa.

Salminen toteaa podcastissa, että alkoholia on myös helppo käyttää ikään kuin aseena alkoholistia vastaan. Hän muistuttaa, että alkoholin avulla on varsin helppo ohjailla ihmistä, joka on siitä riippuvainen.

– Sitä on aika helppo ohjailla sitä tilannetta. Tavallaan syyllistää oikeissa hetkissä siitä juomisesta ja mahdollistaa se toisissa hetkissä. Palkita ikään kuin tietyt käytösmallit sillä, että nyt me voidaan juoda yhdessä ja tietynlaiset käytösmallit taas niin, että no nyt meidän kotona ei saa olla viinaa. Viinasta tulee niin merkittävä pelimerkki sille alkoholistille, että kun sitä hallitsee, niin hallitsee koko sitä tyyppiä, Salminen avaa ajatuksiaan.

Roope Salminen tunnetaan muun muassa juontajana ja näyttelijänä.

Salminen kuitenkin painottaa, että pääasiallinen vastuu omista valinnoista on aina ihmisellä itsellään ja tämä pätee myös alkoholisteihin. Salminen kuitenkin toivoo, että ihmiset uskaltaisivat puhua enemmän myös asian toisesta laidasta.

– Mä en sano, että mä en olis tai kuka tahansa alkoholisti ei olisi se pääasiallinen manipuloija ja valehtelija missä tahansa ihmissuhteessa. Todennäköisesti niin on. Mutta myös on tietynlainen vastuu sellaisella ihmisellä, joka on alkoholistin paras ystävä tai puoliso, ettei ala käyttää viinaa sellaisena läheisyyden metriikkana, Salminen päättää.

Muun muassa televisiosarjoista Myyrä ja Putous tuttu Roope Salminen kertoi raitistumisestaan IS:n haastattelussa viime keväänä. Juontajan mukaan hän tahtoi kertoi alkoholismistaan, jotta hän voisi tarinallaan auttaa samassa tilanteessa kamppailevia.

– Kaipaamme enemmän esimerkkejä alkoholismista, jossa ihminen ei ole vielä ehtinyt menettää aivan kaikkea ja joutunut ojaan. Alkoholismi voi olla paljon arkisempaa, mutta se voi olla silti todella hallitsevaa, Salminen totesi tuolloin.

