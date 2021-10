Lähipiiri levitti huhuja Sointu Borgin ja Jaajo Linnonmaan välirikosta – pian Sointu joutui soittamaan radiotähdelle ahdistavan puhelun, johon hän ei ollut valmis

Sointu Borg on systemaattisesti katkaissut siivet huhuilta, joiden mukaan hän olisi riitaantunut Jaajo Linnonmaan kanssa. Aki Linnanahteen podcastissa Borg avaa kesäisiä tapahtumia tarkemmin.

Diili-voittaja Sointu Borg vierailee Aki Linnanahteen Aki Linnanahde Talk Show -podcastin uusimmassa jaksossa. Jakson aikana Linnanahde ja Borg käyvät läpi muun muassa sitä, miten Borgin ja radiotähtenä tunnetun Jaajo Linnonmaan yhteistyö on viimeisten kuukausien aikana sujunut.

Borg toteaa, että he ovat Linnonmaan kanssa löytäneet nyt yhteisen sävelen. Borg on jo aikaisemmissa haastatteluissaan tunnustanut, ettei kahden vahvan persoonan yhteistyö ole kuitenkaan aina pelkkää ruusuilla tanssimista ja tämän hän myöntää myös Linnanahteelle.

– Jaajokin on vahva persoona, visionääri ja tosi menestynyt. Moni saattaa pelätä näitä piirteitä ihmisessä. Mutta jos sä haluat toisen kanssa oikeasti tehdä töitä, niin et sä saa pelätä sitä toista. Sulla täytyy olla munaa tai vaginaa sanoa, jos sä olet eri mieltä. Sitä mä olen välillä tehnyt ja aina me ollaan löydetty kompromissi, Borg selittää.

– Mä koen, ettei siinä ole mitään huonoa, jos välillä vähän sparraillaan tai jostain väännetään, jos siinä on vaan se luottamus ja kunnioitus. Toki se on ollut raskasta, kun mediakin seuraa sitä meidän dynamiikkaa niin läheltä ja on ollut otsikoita, jotka oli mulle aika raskaita. Siinä ei ole ollut sellaista työrauhaa, Borg muistelee.

Borgin elämässä on riittänyt vauhtia Diili-voiton jälkeen.

Borg, 29, on työskennellyt radiojuontaja Jaajo Linnonmaan yhtiökumppanina siitä asti, kun hän voitti Diili-ohjelman viimeisimmän tuotantokauden. Heinäkuussa käynnistyivät huhut Borgin ja Linnonmaan yhteistyön päättymisestä, kun Seiska uutisoi kaksikon tulehtuneista väleistä. Sekä Borg että Linnonmaa kiirehtivät katkaisemaan huhuilta siivet välittömästi. Linnanahde palaa podcastissa näihin otsikoihin.

– Kuulostaa nyt siltä, ettei ne ihan tuulesta temmattuja olleet ne jutut, Linnanahde täräyttää.

– En nyt sanoisi, että tuulesta temmattuja. Ei meillä koskaan mitään välirikkoa ole ollut, eikä mua ole koskaan poistettu mistään rekistereistä. Mä koen, että asiat otetaan pois konteksteistaan. Mutta mä en ymmärrä, miksi se on asia, mitä pitäisi peitellä. Jos on kaksi vahvaa persoonaa, niin mitä sitten, jos välillä haetaan vähän linjoja, Borg vastaa napakasti.

Borg kuitenkin tunnustaa ottaneensa huhut välirikosta tuolloin raskaasti. Erityisen vaikean tilanteesta teki se, että asiasta oli medialle vinkannut Borgin lähipiiriin kuulunut ihminen.

– Siitä lähti kummallinen demonisointi ja pyörä lähti pyörimään. Siinä oli vielä se, että siellä oli mun jotakin lähipiiriä, jotka olivat sinne soitelleet. Musta tuli ihan paranoidi, että kuka tonne soittelee. Yhden nimen sainkin sieltä ulos, Borg paljastaa.

– Kävin aika syvissä keloissa. Mietin, että tämä julkisuus on ihan paskaa ja mä lähden menemään. Mutta siinäkin tilanteessa Jaajo tuki mua, mikä on hienoa ja kertoo hänestä. Ensimmäinen asia oli, että hän kysyi, miten sinä voit, hän kehaisee.

Borg myöntää, ettei kahden vahvan persoonan yhteistyö ole aina helpoimmasta päästä.

Borg myös tunnustaa, että hän olisi itse jo kesällä kovasti halunnut kertoa julkisuudessa, mikä on asioiden todellinen laita. Sen sijaan sekä Borg että Linnonmaa pysyivät muutamaa sosiaalisen median päivitystä lukuun ottamatta asiasta vaiti. Linnanahdetta kiinnostaakin tietää, oliko tämä kaksikon yhteinen päätös.

– Mä ymmärrän myös sen, että jos lähdetään avaamaan asioita, ne pitää avata niin kuin ne on. Kokeneemmat ihmiset rauhoitteli mua sen suhteen. Me oltiin hyvissä väleissä. Mutta se on todella ahdistava tilanne, kun mä sain kuulla etukäteen, että tällaisia otsikoita on tulossa ja mä jouduin soittamaan, että mä olen kuullut, että tällaisia tulee, Borg muistelee.

– Kuka joutuu soittamaan esimiehelleen tuollaisia puheluita? Meidät heitettiin kylmiin vesiin. Jos me ollaan jotain linjoja haettu, niin me ei saada käydä niitä keskusteluja rauhassa. Missään kohtaa me ei olla riidelty. Mutta mä tulen aina olemaan se ihminen, että vaikka on vahvoja persoonia, niin jos mä olen jostain eri mieltä, niin kyllä mä sen sanon, hän jatkaa.

Borg tunnustaa käyneensä kesällä syvissä vesissä, kun huhut välirikosta levisivät.

TAMPERELAINEN kauppatieteiden maisteri Borg on työskennellyt virallisesti Linnonmaan yrityksessä toukokuusta alkaen. Borg lunasti itselleen työpaikan Linnonmaan yritysten kehitysjohtajana voitettuaan Diili-ohjelman keväällä 2021.

Borgin elämä muuttui voiton myötä kertaheitolla, sillä hänestä tuli paitsi kehitysjohtaja ohjelman juontajan Linnonmaan yrityksille, hän sai vastuualueelleen myös finaalijaksossa kehitetyn varainhankintayrityksensä ja pääsi yrityksen osakkaaksi Linnonmaan, ohjelmassa nähtyjen neuvonantajien Noora Fagerströmin ja Toni Lähteen sekä nimekkäiden bisnessijoittajien kanssa.