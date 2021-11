Diili-voittaja Sointu Borg vierailee Aki Linnanahteen podcastin uusimmassa jaksossa. Borg kertoo muun muassa suhteestaan isäänsä, vaalitutkija Sami Borgiin.

Juontaja Aki Linnanahteen Aki Linnanahde Talk Show -podcastin uusimmassa jaksossa studiossa vierailee Diili-voittaja Sointu Borg. Jaksossa Borg ja Linnanahde keskustelevat muun muassa Diili-voitosta ja sen jälkeisistä tapahtumista, mutta myös Borgin nuoruudesta sekä hänen perheestään.

Linnanahdetta kiinnostaa erityisesti tietää, miten Borgin vanhemmat suhtautuvat siihen, että tyttären kasvot ovat Diilin seurauksena tutut lukuisille suomalaisille. Borgin isä on vaalitutkijana tunnettu Sami Borg, joka on tuttu näky monen television katsojan olohuoneessa aina vaali-iltaisin.

– Tämä oli aika iso dilemma Diili-voiton jälkeen. Arvostan isääni suuresti ammatillisesti, mutta meiltä pyydettiin ihan hirveästi yhteishaastatteluja sun muita. Mutta hän on aina ollut puhtaasti asiapitoinen ihminen ja akateeminen, Borg selittää Linnanahteelle.

– Häntä ei kiinnosta pätkän vertaa antaa haastatteluja. Hän ei mene Kalevan Prismaankaan viikkoon sen jälkeen, koska häntä ahdistaa, jos ihmiset tunnistavat, hän paljastaa.

Sointu Borg tunnustaa, ettei hän ole aina päästänyt vanhempiaan helpolla.

Linnanahde tunnustaa, ettei hän ollut uskoa silmiään lukiessaan lehdestä, että Sointu ja Sami Borg ovat isä ja tytär.

– Mä meinasin lentää perseelleni, kun mä jostakin lehdestä luin, että hän on sun isä. Se oli mulle niin hämmentävää, että se suuresti ihailemani henkilö, joka on täysin toisesta maailmasta kuin television realityviihdeohjelmat… Millaista palautetta hän on antanut? Linnanahde tiedustelee.

– Onhan ne aika kovan koulun käynyt, kun mä tein ennen Diiliä sellaisen kuin Bimbo Oy. Sitä on vanhemmat katsoneet kauhuissaan. Kyllähän niitä jännitti ihan hirveästi, Borg myöntää.

Sami Borg on tuttu kasvo muun muassa Ylen vaalilähetyksistä.

Diili-voiton jälkeen Sointu Borgin nimi on ollut monien suomalaisten huulilla. Äkillisen julkisuuden seurauksena myös negatiivinen palaute on tullut Borgille tutuksi. Tämä ei ole mennyt ohi myöskään Borgin vanhemmilta.

– Iskä varsinkin on mahtava, Borg hehkuttaa podcastissa.

– Hän sanoikin mulle, että mitään et mene lukemaan sitten, mitä susta kirjoitetaan, mutta hän käy lukemassa kaikki. Hän on mennyt joskus jopa sinne kommenttikenttiin puolustamaan. Olemme käyneet sen keskustelun, että ei tee hänellekään ihan hyvää lukea kaikkea, hän jatkaa.

Sointu Borg on televisiopersoona jo kolmannessa polvessa. Hänen isoisänsä, valtio-opin professori Olavi Borg (1935–2020), muistetaan television vaalikommentaattorina. Olavi Borg oli myös Liberaalisen Kansanpuoleen kansanedustaja vuosina 1972–1975.

Isänsä jalanjäljissä jatkanut valtio-opin dosentti Sami Borg on niin ikään monille tuttu tv-kasvo. Myös hän on toiminut vuosien ajan asiantuntijana Ylen vaalilähetyksissä.