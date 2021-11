Eevi Teittisen raju synnytys: Vauva tuli vihdoin maailmaan!

Fitnesstähti Eevi Teittinen ja vapaaottelija Teemu Packalén ovat saaneet esikoisensa.

Fitnesstähti Eevi Teittinen on saanut esikoisensa puolisonsa Teemu Packalénin kanssa. Packalénin Instagram-tarinan mukaan tyttövauva tuli maailmaan pitkän synnytyksen päätteeksi aikaisin maanantaiaamuna.

– Toi on siis niin rajua hommaa, ettei sitä pysty käsittämään. Sääliksi käy vaan. Mä olen siinä vieressä, enkä osaa tehdä yhtään mitään. Vartin päästä lähtee kolmas päivä ilman unta, Packalén päivitti perheen tilannetta kuutisen tuntia ennen lapsen syntymää.

Aamuseitsemän aikaan Packalén julkaisi kuvan fläppitaulusta, johon oli kirjattu tyttölapsen syntymäaika, 6.32. Kuvan taustalla soi kappale, joka kieli pitkän synnytyksen jälkeisestä tunnelmasta. Kappale oli Queenin We Are the Champions.

Teittisen synnytys kesti tosiaan poikkeuksellisen pitkään, sillä hän joutui sairaalaan jo maanantaina. Jo tuolloin oli selvää, että joulukuussa syntyväksi odotettu lapsi syntyisi etuajassa.

– Kuvittelin käyväni (sairaalassa) vain kääntymässä ja toteamassa tämän olevan yksi niistä kuuluisista vääristä hälytyksistä. Äidinvaisto ei kuitenkaan pettänyt. Lapsivesi oli mennyt, Teittinen kirjoitti viikko sitten Instagramissa.

Teittinen kertoo itsekin syntyneensä keskosena. Loppupäivän Teittinen vietti erilaisissa toimenpiteissä ja testeissä, jotta lapsi ehtisi kehittyä mahdollisimman paljon ennen syntymäänsä.

Myöhemmin Teittinen kertoi Instagramin Stories-osiossa, että hänet oli kiidätetty vauhdilla synnytyssaliin, kun vauvan syke oli hävinnyt. Syke kuitenkin palasi, ja Teittinen palasi synnytyssalista takaisin vuodeosastolle.

– On se hullua, miten viisi minuuttia aikaisemmin puhutaan huomisesta mahdollisuudesta päästä kotiin odottelemaan synnytyksen käynnistymistä ja sitten rullataankin jo kohti salia. Jokainen synnytys on erilainen, Teittinen kirjoitti tiistaina.

Perjantaina Teittinen kertoi Instagramin Stories-osiossa, ettei synnytystä tarvitse käynnistää, mikäli kaikki pysyy ennallaan ja molemmilla on kaikki hyvin.

– Eilen ultrassa nähtiin, että lapsivettä on vuodosta riippumatta hyvin ja sitähän tulee myös lisää koko ajan. Kotiin ei uskalleta lähteä, koska hän voi tulla sieltä koska vaan lokaationsa perusteella. Myös oma kroppa vahvistaa Tillin viestejä. Odotetaan millaisella entryllä tämä likka päättää lopulta tulla. Veikkaan että asennemuija, Teittinen päivitti.

– Meillä on tilanne sairaalassa tasainen ja tyttö saa syntyä kun niin päättää. Mun keho ja hormonit valmistautuu ja Tilli on jo käytännössä vilkutuksen päässä (kyllä, just niin alhaalla lähtötelineessä), hän jatkoi.