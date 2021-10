Arttu Wiskarin keikkaa verrataan somessa kidutuskammioon. Artistilta palautteeseen tyhjentävä kommentti.

Laulaja-lauluntekijä Arttu Wiskari, 37, joutui somessa tiukan kritiikin tai mustan huumorin kohteeksi – miten sen nyt ottaa. Wiskarin musiikkia koskeva keskustelu käynnistyi, kun eräs Twitter-käyttäjä kysyi mitä ilmeisemmin aidon oikeasti hintaa Wiskarin keikalle 50 henkilön tilaisuudessa.

– Jos olisi tyyppi, joka haluaisi järjestää juhlat (50 hlö) ja Arttu Wiskarin esiintymään, niin minkä kokoluokan budjettia pitäisi pyöritellä, kittiläläinen Katja kysyi Twitterissä.

Viattoman kysymyksen alle alkoi pian sataa toinen toistaan ivallisempia kommentteja, jotka Wiskari oli koonnut yhdeksi kuvaksi.

– No mitä nyt vieraat pyytävät, että joutuvat kuuntelemaan Wiskaria, joku veistelee.

– Joukkomurha ja vahingonkorvaukset tulevat kalliiksi, vastasi toinen.

– Juhlat vai kidutustilaisuuden? Onko paikkana Katjan tyrmä Kittilässä? kysyy kolmas.

Sen sijaan, että poplaulaja olisi vastannut irvailijoille pitkän kaavan kautta, hän tyytyi vain lyhyesti toteamaan: Ihmiset <3.

Wiskarin jakama twiitti herätti nopeasti runsaasti huomiota ja sen kommenteissa syntyi vilkas keskustelu siitä, mihin sävyyn artisteja saa ja ei saa arvostella.

Eräs käyttäjä rauhoitteli laulajaa toteamalla, että kyse on vain mustasta huumorista. Toinen puolestaan totesi, että oli huumoria tai ei, kommentit eivät olleet hauskoja.

Kaikista eniten kommentoijien joukosta löytyi kuitenkin ihmisiä, jotka halusivat osoittaa tukensa Wiskarille.

– Nyt löytyi neljä ketkä ei tykkää, niiden vastapainona on aika monta tuhatta ketkä rakastaa, joku muistuttaa.

– Tunteiden herättäminen on artistin tärkein ominaisuus. Kyllä nämäkin kommentoijat salaa hyräilevät mukana, kun radiosta pärähtää soimaan Suomen muotoisen pilven alla. Keep up the good work, kannustaa toinen.