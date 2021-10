Kisu Jernström sairastui pahanlaatuiseen syöpään ja laihtui kymmenen kiloa – tämä on hänen terveyden­tilansa nyt

– Pahin osa sairaudesta on ohitettu onnellisesti, Kisu Jernström sanoo.

Iskelmälaulaja, kyläkauppias Kisu Jernström esiintyi Helsingin kirjamessuilla reippaanoloisena.

70-vuotias laulaja oli kertomassa elämäkerrastaan Onnestain on puolet sinun. 2019 julkaistun kirjan on kirjoittanut Elina Saksala.

Topmost-yhtyeessä vaikuttanut Jernström tunnetaan muun muassa takavuosien hiteistään Uneen aika vaipuu sekä Juustossa löytyy.

Takana on raskas vuosi. Elokuussa 2020 Kisu Jernströmiä oltiin nukuttamassa selkäleikkaukseen, kun anestesialääkäri löysi hänen nielustaan epämuodostuman.

Diagnoosi oli alanielunsyöpä. Sitä hoidettiin seitsemän viikkoa joka arkipäivä sytostaatti- ja sädehoidolla.

– Selvisin syövästä. Se oli erittäin paha ja sain erittäin kova sädehoidon, Kisu Jernström kertoo nyt.

Ilta-Sanomat tapasi Kisu Jernströmin syksyn 2021 kirjamessuilla.

Jo etukäteen tiedettiin, että kivut tulevat olemaan rankat. Mitään vastaavaa Jernström ei ole kokenut.

– Ne olivat kovia kipuja, sietämättömiä. Kroppa tuli hyvin hauraaksi ja laihduin yli kymmenen kiloa. Suurin piirtein on paino pysynyt poissa, ehkä vähän on tullut lisää.

– Se koko prosessi oli kauheaa ja hyvin raskasta. Kauheinta oli odotus, että mitä tästä tulee.

Sädehoito lopetettiin helmikuussa. Sen jälkeen olo alkoi vähän kohota ja kesällä olo oli jo parempi.

– Vieläkin on jälkijuttuja, mutta mieli on ihan hyvä ja kohta pääsee keikoille, se on melkein pääasia.

Kisu Jernström vuonna 2009.

Ensi viikon lauantaina 6. marraskuuta Kisu Jernström esiintyy nuoruutensa bändin Topmostin kanssa Salossa. 60-luvulla Topmost oli nuorison suosituin pop-yhtye Suomessa. Järnström liittyi bändiin alaikäisenä.

– Eihän tässä mitään muuta tarvitse kuin keikkaa, hän hymyilee.

Elämä on myös kyläkaupan pitoa. Jernströmillä on ollut vaimonsa Tiina Jernströmin kanssa Degerby Deli -niminen kyläkauppa Inkoossa vuodesta 2006. Viime aikoina hän on pystynyt olemaan kaupassa hyvin.

– Vointi on nyt kohtalainen. Käyn kontrolleissa.

– Pahin osa sairaudesta on ohitettu onnellisesti, ja veriarvot ovat vähän miten sattuu. Sen verran oli äkäinen se kaveri.

60-luvulla Kirka Babitzinin rumpalina soittaneen Kisu Jernströmin musiikkiura jatkuu. Hän on soittanut monien legendojen kanssa. 70-luvun alussa hän oli yhden kesän Danny Lipsasen kesäkiertueella.

Joulukuussa Topmost nousee Aleksanterin teatterin lavalle Helsingissä. Mieli on valoisa.

– Ei sairastuminen minua ole muuttanut. Olen iloinen siitä, että saan olla mukana taas.