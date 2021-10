Huippumalli erosi lapsensa isästä – taustalla kylmäävät väitteet miehen käytöksestä

Zayn Malikin ja Gigi Hadidin kerrotaan eronneen.

Muusikko Zayn Malik ja huippumalli Gigi Hadid ovat eronneet, kertoo muun muassa People-lehti. Hadid, 26, ja One Directionista tunnettu Malik, 28, ovat tapailleet ensimmäistä kertaa jo vuonna 2016, mutta pari on ollut yhtäjaksoisesti yhdessä vuodesta 2019. Parin esikoistytär Khai syntyi syyskuussa 2020.

Erosta medialle on kertonut muun muassa Hadidin lähipiiri.

– He eivät ole yhdessä tällä hetkellä. He ovat molemmat kuitenkin hyviä vanhempia ja yhteishuoltajuus. Yolanda suhtautuu Gigiin hyvin suojelevasti. Hän haluaa vain parasta tyttärelleen ja lapsenlapselleen, Hadidin lähipiiristä kerrotaan viitaten Hadidin äitiin Yolanda Hadidiin.

– Gigi keskittyy tällä hetkellä siihen, mikä on Khaille parasta. Hän myös toivoo yksityisyyttä tänä aikana.

Pariskunta erosi jo kertaalleen, mutta he palasivat yhteen vuonna 2019.

Yolanda Hadid on tuttu muun muassa realityohjelmista.

Aikaisemmin tällä viikolla uutissivusto TMZ kertoi, että Yolanda Hadid harkitsisi tekevänsä rikosilmoituksen Malikista. TMZ:n nimettömien lähteiden mukaan Malik olisi lyönyt Beverly Hillsin täydelliset naiset -sarjasta tuttua Yolandaa. Malik kuitenkin kiisti kyseisen väitteen sivustolle jyrkästi.

Samaan aikaan Malik julkaisi omalla henkilökohtaisella Twitter-tilillään päivityksen, jossa hän kommentoi tapausta sekä totesi perheen ja sen sisällä tapahtuvien asioiden olevan yksityisiä.

– Kuten tiedätte, olen hyvin yksityinen ihminen ja haluaisin luoda myös tyttärelleni turvallisen ja yksityisen tilan kasvaa. Paikan, jossa perheen yksityiset asiat eivät leviä maailmalle, jossa ne voidaan repiä palasiksi. Yrityksenä suojella tätä tilaa suostuin olemaan kommentoimatta väitteitä, jotka liittyvät puolisoni perheenjäseneen, joka tuli kotiimme viikkoja sitten puolisoni ollessa poissa, Malik kirjoitti Twitterissä.

– Tämä oli ja tämän tulisi edelleen olla yksityinen asia, mutta vaikka kuinka olen yrittänyt palauttaa perheeseemme rauhan, joka voisi turvata tyttärelleni hänen ansaitsemansa perheen ja vanhemmat, tämä on vuodettu medialle. Toivon, että voimme selvitä tästä ja mikä tärkeintä haluan yhä kiivaasti suojella Khaita ja antaa hänelle hänen ansaitsemansa yksityisyyden, hän jatkoi.

Malik ja Hadid ovat pitäneet reilun vuoden ikäisen tyttärensä Khain visusti poissa julkisuudesta. Heinäkuussa Hadid julkaisi Instagram-tilillään lausunnon, jossa hän toivoo paparazzien, median ja faniensa kunnioittavan lapsensa yksityisyyttä.

Syyskuussa 2020 syntynyt Khai on Gigi Hadidin ja Zayn Malikin ainoa lapsi. Pariskunta alkoi seurustella ensimmäisen kerran tammikuussa 2016, minkä jälkeen he ovat eronneet ja palanneet yhteen useampaan otteeseen. He palasivat yhteen joulukuussa 2019.

Hadid on ollut jo pitkään yksi mallimaailman kirkkaimmista tähdistä. Alusvaatemerkki Victoria’s Secretin lisäksi Hadid on työskennellyt muun muassa Guessille ja Maybellinelle. Myös Hadidin pikkusisko Bella Hadid on huippumalli, ja sisarukset ovat hyviä ystäviä muun muassa Hailey Bieberin sekä Cara DeLevignen kanssa.

Zayn Malik puolestaan tuli tunnetuksi yhtenä suositun One Direction -yhtyeen jäsenenä. Laulaja jättäytyi pois kokoonpanosta vuonna 2015, minkä jälkeen hän luonut soolouraa. Malikin tunnetuimpia kappaleita ovat Dusk Till Dawn sekä I Don’t Wanna Live Forever.