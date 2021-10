Danny teki uudelle levylleen kappaleen suhteestaan Erika Vikmaniin – laululintusella lupa palata häkkiin

Dannyn uusi albumi näkee päivänvalon tänään. IS näyttää ensimmäisenä levyn avauskappaleen, Aina ikävä jonnekin (feat. Aki Tykki).

Danny on noussut tällä viikolla – jälleen kerran – suomalaisen musiikkimaailman puhutuimmaksi henkilöksi. Mieheltä ilmestyy samaan aikaan sekä uusi albumi että elämäkerta.

Pelkistetyn ja riisutun Kunnioittaen, Danny -albumin kappaleet ovat muun muassa Arttu Wiskarin hittien takana olevan Janne Rintalan käsialaa, muutamaa on ollut kirjoittamassa Happoradiosta tuttu Aki Tykki.

Nyt julkaistava Aina ikävä jonnekin -laulu on kertomus muusikosta, joka ikävöi kotiaan kun on kiertueella, mutta kaipaa keikoille aina kotona ollessaan.

– Tunnistan biisin teeman tosi hyvin, kappaleen tehnyt Aki Tykki kertoo IS:lle.

– Nimenomaan kotona on ikävä rundille ja rundilla ikävä kotiin. Eräs haastattelija kysyi kerran, että tarkoittaako se sitä, että muusikko on aina väärässä paikassa? Voi sen ajatella niinkin, että muusikko on aina oikeassa paikassa. Silloin on onnellista, jos tykkää olla sekä töissä, että himassa.

Levyn kappaleet syntyivät, kun Danny kertoi tarinoita Rintalalle ja tämä puki jutut biisien muotoon.

– Tekstit perustuvat elettyyn elämääni ja kokemiini hetkiin. Albumia työstettiin vuorovaikutuksessa, sillä Janne kirjoitti biisit tarinoideni pohjalta. Tämä on urani ensimmäinen albumi, jonka kaikki materiaali on kotimaista ja saman miehen tekemää, Danny luonnehtii levyä.

Levyn henkilökohtaisuus ei vaivaa laulajaa. Sen sijaan Danny ihmettelee, kuinka nuori säveltäjä on päässyt niin hyvin hänen nahkoihinsa.

– Pitää olla fiksu tekstintekijä ja myötäeläjä, joka osaa tehdä tarinoita toisen ajatusmaailmoista.

Levyltä löytyy Euroviisuehdokkaanakin ollut kappale Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua. Siinä Danny laulaa omasta hautajaispäivästään.

Tuntematon Danny (Otava, 2021) -kirjassa kerrotaan, että säveltäjä pelkäsi, kuinka Danny suhtautuu brutaaliin tekstiin.

Pelko oli turha, sillä ei aikaakaan, kun Danny viestitti Rintalalle, että ”jumalauta Janne, mikä teksti.”

Toinen varsin henkilökohtainen kappale on Laululintunen, jonka Danny on omistanut Erika Vikmanille.

Biisissä lauletaan muun muassa:

Pieni lintunen tiedäthän sen, tämä häkkimme on lukoton. Viima kimppuun jos käy vihainen, aina muista et oo koditon.

– Niin lauletaan. Se on lukoton. Palata saa, Danny sanoo suoraan.

Danny on koko uransa ajan auttanut nuoria laulajia alalle. Nyt asetelma on kääntynyt ympäri ja nuoret musiikintekijät tekevät lauluja maestrolle.

– Janne on tehnyt valtavasti hittejä. Toivon, että hänen kynttilänsä pysyy liekeissä vielä kauan. Hän on empaattinen ja huomaavainen mies. On hienoa, että saan tämän levyn kautta olla vielä mukana musiikkibisneksessä ja laulaa lauluja, joiden takana voi seistä. Tässä on juuri nyt hyvä olla, pitävät ihmiset lauluista tai eivät.

Danny ei olisi Danny, ellei hän miettisi jo seuraavia liikkeitään. Loppuunpalamista ei 79-vuotias laulaja edes ajattele.

– Päinvastoin. Täytyy vain pitää tavoitteet niin kaukana tulevaisuudessa, ettei tunne nujertuvansa niiden alle.