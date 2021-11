Aiemmin Temppari-sinkkuna vietellyt Jemina, 21, palaa saarelle nyt poikaystävänsä kanssa: ”Pelottaa”

Jemina, 21, on tuttu kasvo Temptation Island Suomi -faneille. Viimeksi hän oli mukana sinkkuna, nyt poikaystävänsä Tonyn, 22, kanssa.

Tulevalla Temptation Island Suomi -juhlakaudella neljä pariskuntaa laittaa parisuhteensa testiin. Heidän joukossaan ovat myös kaarinalaiset Jemina, 21 ja Tony, 22, jotka IS tapasi Marbellassa vain päivä ennen ohjelman kuvausten alkamista.

Tarkkasilmäisille katsojlle Jemina on tuttu kasvo, sillä hän oli itse sinkkuna ohjelmassa vasta aivan hiljattain. Jemina nähtiin ruudussa keväällä 2020 ja tuolloin hän lähentyi ohjelmassa varatun Wallun kanssa. Jemina siis tietää omasta kokemuksesta, mitä toisella puolella saattaa tapahtua,

– Päällimmäinen fiilis on, että pelottaa. Tottakai on jännittävämpää lähteä poikaystävän kanssa kuin yksin. Kun on itse nähnyt tämän toisesta näkökulmasta niin silloin sanoin, etten ikinä lähtisi tänne pariskuntana. Mutta tässä mä nyt olen, Jemina kertoi IS:lle.

Jemina ja Tony ovat seurustelleet puolitoista vuotta.

Jemina ja Tony ovat seurustelleet noin puolentoista vuoden ajan. He tapasivat deittailisovellus Tinderissä, eivätkä he ole sen jälkeen olleet erossa toisistaan muutamaa viikkoa pidempään. Idea ohjelmaan hakemiseen tuli yllättävästä lähteestä, nimittäin Jeminan äidiltä. Parilla oli kuitenkin selkeä syy sille, miksi he päätyivät lähtemään mukaan.

– Mä sain opiskelupaikan Joensuusta, lähden opiskelemaan fysioterapeutiksi. Jemina jää kuitenkin Turkuun, joten tämä oli hyvä sauma testata, että pystymmekö kaukosuhteeseen ja kestääkö suhteemme välimatkan, kun ei sitten näe toista niin usein, Tony selitti IS:lle.

– Emme ole oikeastaan koskaan olleet erossa, niin emme tiedä, miten se kohdallamme toimii ja miten toinen käyttäytyy. Tämä kolmen viikon erossaolo on hyvä testi. Emme me muuten olisi varmaan tulleet, Jemina komppasi.

Pariskunnalla ei heidän omien sanojensa mukaan ole mitään erityisiä ongelmia, joiden he uskovat heijastuvan käytökseen saarella. Jos joku pitäisi mainita, olisi se mustasukkaisuus, joka vaivaa toisinaan erityisesti Jeminaa.

– Toivon, että tämä reissu ikään kuin pienentäisi sitä entisestään, eikä sitten olisi mitään huolenaihetta enää. Toisaalta se voi myös nousta vielä vahvemmin esiin, jos tulee jotain sellaista eteen, Jemina pohti.

Pariskunta uskoo olevansa yhdessä vielä ohjelman jälkeenkin.

Jeminalla ja Tonyllä on vahva luotto siihen, että he ovat yhdessä vielä kuvausten päätyttyä. Jemina uskoo hyötyvänsä siitä, että hän on jo kertaalleen ollut ohjelmassa mukana. Hän tietää, miten sinkkunaiset käyttäytyvät sekä kuinka suuri vaikutus esimerkiksi leikkauksella on, mitä tulee iltanuotiovideoihin.

– Ei siitä Tonille ole hyötyä. Mutta mä osaan ehkä katsoa vähän sen läpi, että miten esimerkiksi sinkkunaiset yrittävät provosoida. Tiedän, etten niin helposti lähde siihen mukaan. Mutta Tonihan saattaa sitten uskoa kaiken, mitä hänen korviinsa kantautuu. Minä odotan, että pääsen itse kysymään, että miten asiat ovat oikeasti menneet, Jemina mietti.

Pariskunta myös paljastaa, ettei heidän lähtönsä ohjelmaan sujunut kovin rauhallisissa merkeissä. Kutsu Marbellaan nimittäin kävi vain muutaman päivän varoitusajalla.

– Me oltiin varapariskunta. Parit oli jo varattu. Meille soitettiin lauantaina, että joku oli estynyt, että pääsisimmekö lähtemään. Veimme koiran hoitoon Turusta Tampereelle, pakkasimme ja siivosimme asunnon asuntonäyttöä varten, sillä olimme muuttamassa pois. Sunnuntaina oli sitten jo lähtö, että oli aika häslinkiä ja stressi päällä, Tony kertoi nauraen.

Temptation Island Suomi Nelosella 24. marraskuuta alkaen. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.