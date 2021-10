Hollywood meni sekaisin kahden megatähden jäätävästä kolmiodraamasta – tarina lävähti julkisuuteen poikkeuksellisen avoimella tavalla

Pariskunnan unelmaliitto rysähti karille.

Tunnettu Hollywood-komistus Ioan Gruffudd on erittäin sekavan salasuhdekohun keskellä, jota on jo tituleerattu isoissa viihdelehdissä ”Hollywoodin häijyimmäksi rähäkäksi”. Jo vuodenvaihteessa alkanut kohu on saanut viime päivinä runsaasti lisää polttoainetta moottoriinsa.

Gruffudd tunnetaan muun muassa Ihmeneloset-elokuvasarjasta, Valehtelija- ja Harrow-tv-sarjoista sekä Kuningas Arthur -elokuvasta. Hänen ex-vaimonsa Alice Evans on näytellyt muun muassa Vampyyripäiväkirjoissa ja Lostissa.

Kaksikko erosi tammikuussa 2021. Kuva vuodelta 2005.

Tästä on kyse

Gruffudd, 48, on ollut naimisissa Evansin, 50, kanssa vuodesta 2007. Pariskunta tapasi toisensa 102 dalmatialaista -elokuvan kuvauksissa vuonna 2000. He esittivät dalmatialaisten emäntää ja isäntää. Gruffuddilla ja Evansilla on yhdessä kaksi lasta.

Viime vuonna Ioan matkusti Harrow-sarjan kolmannen kauden kuvauksiin Australiaan. Pian kotiinpaluunsa jälkeen, tammikuussa 2021, hän väitetysti jätti puolisonsa tylysti.

Vaimo Alice läväytti dramaattisen eron julkisuuteen saman tien tammikuussa poikkeuksellisen avoimesti.

Hän kertoi Twitterissä, että Gruffudd oli saapunut kotiin ja ilmoittanut jättävänsä perheensä heti seuraavasta viikosta lähtien ilman sen kummempia selityksiä. Alice kirjoitti Twitteriin viestejä, joissa hän kertoi, että ero tuli hänelle ja perheen kahdelle lapselle täysin puskista. Ainoa selitys oli Alicen mukaan, että Ioan ”ei enää rakasta” vaimoaan.

Alice poisti twiittinsä myöhemmin, mutta vahinko oli jo tapahtunut ja juorut eron yksityiskohdista levinneet.

Tilitys kiinnitti paljon huomiota, sillä yleensä megatähtien avioerot on hoidettu tiukasti tiedottajien ja viestintävastaavien välityksellä sen enempää yksityiskohtia valottamatta.

Alice Evans tapasi ex-miehensä 102 dalmatialaista -elokuvan kuvauksissa.

Nyt kymmenisen kuukautta myöhemmin soppa on saanut aivan uusia käänteitä. Ioan julkaisi Instagramissa keskiviikkona yhteiskuvan uuden tyttöystävänsä Bianca Wallacen kanssa. Wallace, 29, on luonut uraansa tuottajana elokuva-alalla.

Vain minuutteja Ioanin julkaisun jälkeen ex-vaimo lätkäisi Twitteriin tilityksen, jossa hän väitti ex-puolisonsa pettäneen häntä juuri Biancan kanssa.

– Kävi ilmi, että aviomieheni on ollut kolmen vuoden ajan parisuhteessa selkiemme takana. Tämä sen jälkeen, kun hän on kahden vuoden ajan kertonut minulle, kuinka olen paha ihminen, en ole enää kiinnostava ja hän ei enää halua seksiä kanssasi, vaan haluaisi mieluummin vain olla kuvauksissa ulkomailla. Että onnea vaan, Bianca, ex-vaimo tilitti.

Myöhemmin Alice tuli ilmeisesti taas katumapäälle ja poisti twiitit. Ioan on kiistänyt jyrkästi pettäneensä puolisoaan nykyisen tyttöystävänsä kanssa.

Assistentti työnsi lusikkansa soppaan

Jotta kuvio ei olisi liian yksinkertainen, Harrow-sarjassa Ioanin ja Biancan kanssa yhdessä työskennellyt assistentti Amy Douglas julkaisi yhtäkkiä oman versionsa tapahtumista somessa.

Daily Mailin mukaan Douglas väittää, että Alice itse oli suhteessa ”väkivaltainen” ja että Ioan ja Bianca eivät edes puhuneet toisilleen ennen vuotta 2020, jolloin Harrow-sarjan kolmannen kauden kuvaukset alkoivat.

Amy sanoo, että hänellä on ystäviensä Ioanin ja Biancan lupa puhua tapahtumista julkisuudessa. Amy puolusti ystäviään Twitterissä väittämällä, että Ioan ei ollut edes puhunut 21 vuotta nuoremmalle Biancalle Harrow-sarjan kakkoskauden kuvausten aikana.

–Tiedän sen, koska olin mukana tuotannossa. Kolmoskaudella he kyllä juttelivat, mutta vasta loppuvaiheessa kuvauksia. Älkää uskoko valeita, joita teille syötetään, Amy selosti faneille.

– Olen hänen (Biancan) ystävä ja tiedän, että sitä ei tapahtunut. Tunnen hänet ja hänen periaatteensa henkilökohtaisesti. Te ette tiedä. Joten älkää uskoko kaikkea, mitä manipuloivat ihmiset teille syöttävät näyttääkseen itse uhreilta, selostus jatkui.