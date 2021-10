HS: Erja Häkkinen palasi työelämään 25 vuoden tauon jälkeen – ”Ei se helpota yhtään mitään, että sukunimi on Häkkinen”

Formulakuskin entinen puoliso kertoo Helsingin Sanomissa uudesta vaiheestaan.

Erja Häkkinen, 60, kertoo Helsingin Sanomille palanneensa työelämään 25 vuoden tauon jälkeen.

Uusi työ liittyy kosmetiikka-alaan, jonka parissa hän on luonut omaa uraansa jo 80-luvulla.

Toissa vuonna Häkkinen osti neljäsosan kotimaisesta kauneudenhoitoalan maahantuontiyrityksestä Camilla Aho Oy Ab:stä. Uudessa työssään Häkkinen lentää Helsinkiin noin kerran kuussa, ”tapaa yhteistyökumppaneita, järjestää tuotekuvauksia ja tekee erilaista myynninedistystyötä”.

Haastattelussa Häkkinen pohtii muun muassa kuuluisuutensa vaikutusta työelämään.

– Itse ajattelen, että ihmisten on helppo lähestyä minua, koska he tietävät minut ja minun historiani. Mutta pakko minunkin on työelämässä osoitettava oma osaamiseni. Ei se helpota yhtään mitään, että sukunimi on Häkkinen, Häkkinen sanoo HS:ssa.

Häkkinen tunnetaan formulakuski Mika Häkkisen ensimmäisenä vaimona. He olivat naimisissa vuosina 1998–2008. Entisellä parilla on kaksi yhteistä lasta, Aina ja Hugo. Erja Häkkinen asuu Monacossa. Hän on seurustellut jo vuosia Solar Filmsillä työskentelevän Mika Karttusen kanssa.

IS tapasi Erja Häkkisen tammikuussa 2020 Helene-elokuvan ensi-illassa Helsingissä.

– Minulle kuuluu erittäin hyvää. Täällä on kauhea määrä tuttuja, Häkkinen sanoi tuolloin.

Hän kertoi olevansa työmatkalla Suomessa, mutta ei tuolloin vielä paljastanut, mikä työ on kyseessä.

– Paiskin töitä minkä vain ehdin. Niitä kyllä riittää, hän sanoi.

Heinäkuussa 2020 Häkkinen kertoi Anna-lehdessä onnestaan elokuva-alalla työskentelevän Karttusen kanssa. Karttunen ja Häkkinen tapasivat 2000-luvun puolivälissä, kun Häkkinen juonsi Miljonääri Jussi -ohjelmaa. Karttunen työskenteli ohjelman tuotantotiimissä ja pari tutustui töiden merkeissä. He olivat silloin molemmat tahoillaan varattuja.

Pari tapasi uudelleen Karttusen avioeron jälkeen noin kymmenen vuotta sitten. He alkoivat seurustella ja ovat nyt eläneet vuosien ajan etäsuhteessa. Karttunen asuu edelleen Suomessa ja Häkkinen pysyttelee Monacossa.

– Olemme hyvin samanlaisia ihmisiä. Luemme kirjoja, katsomme elokuvia ja pelaamme yhdessä tennistä. Meillä on hyvä arki ja rutiinit, Häkkinen kertoi Annassa.