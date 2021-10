Artin ja Maaritin kotiin rakennettiin remontin yhteydessä muun muassa viinikellari ja kylmävesiallas.

Tällä viikolla Remppa vai muutto Suomi -sarjassa uudistetaan Artin ja Maaritin Espoon Kattilalaaksossa sijaitseva omakotitalo. Yli 250-neliöisen asunnon rakennusprojekti ei koskaan valmistunut täysin, joten sisustusarkkitehti Marko Paanasella riitti työsarkaa rakennuksen ehostamisessa.

Remontointilistalle päätyivät sekä asunnon keittiö, saunaosasto että talon alakerran ainutlaatuiset huoneet, joissa oli näkyvillä näyttävää kallionseinämää. Alun perin Artti ja Maarit ilmoittivat remonttibudjetikseen 215 000 euroa, mutta lopulta budjetti paisui peräti 250 000 euroon.

Tältä asunnon suihkutilat näyttivät ennen remonttia.

Rahat oli kuitenkin mitä ilmeisimmin käytetty onnistuneesti, sillä pariskunta mykistyi astuessaan vastaremontoituun kotiinsa.

– No nyt on hieno. Tämä on juuri sellainen, mitä olin ajatellut, että kylpyläosaston pitäisi olla, Maarit huokaa tutkaillessaan Paanasen ehostamaa saunaosastoa.

Suihkutilan ruskeat kaakelit ovat saaneet siirtyä uuden, harmonisemman värimaailman tieltä. Vanhan poreammeen tilalle on rakennettu vilvoittava kylmävesiallas ja tilan viimeistelee lämmityksellä varustettu kivitaso, jonka päälle voi istua nautiskelemaan löylyn jälkeisistä tunnelmista.

Myös terassilta löytyvälle paljulle kulkeminen käy entistä helpommin uudelleen sisustetun eteishuoneen läpi.

Tältä saunaosastolla näyttää remontin jälkeen.

Todellinen yllätys löytyy kuitenkin vasta asunnon alakerrassa sijaitsevista kalliohuoneista, joista Paananen on onnistunut muovaamaan viinikellarin sekä kuntoiluhuoneen.

– No nyt on kyllä kohtuullisen päräyttävä, Artti toteaa astuessaan remontoituun kalliohuoneeseen.

Pariskunta vaikuttuu etenkin Paanasen itsetekemästä, suuresta hevosveistoksesta, joka on sijoitettu kallioseinämän eteen.

– Se (hevonen) kruunasi koko tilan. Voisin oikeasti muuttaa sinne (huoneeseen) vaikka nukkumaan, Maarit sanoo.

Tältä talon kalliohuoneessa näytti ennen remonttia.

Tältä näyttää kuntoilutilaksi kunnostetussa kalliohuoneessa.

Tältä näyttää toisessa kalliohuoneessa remontin jälkeen.

Nopean esittelykierroksen jälkeen kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay saapuu kertomaan pariskunnalle asunnon uuden arvon. Vuonna 2008 rakennetun talon rakentamiseen kului rahaa aikoinaan noin 600 000 euroa. Nyt asuntoa remontoitiin yhteensä 250 000 eurolla, mikä nosti sen arvoa peräti 450 000 eurolla. Asunnon jälleenmyyntihinnaksi tuli siis 1,05 miljoonaa euroa.

– Kyllähän se on hyvä hinta, Artti toteaa summan kuullessaan.

Jakson lopussa selviää, onko jälleenmyyntihinta niin korkea, että se saa pariskunnan jättämään vanhan, remontoidun kotinsa ja suuntaamaan kohti uusia maisemia.

Maarit kaipasi talon keittiöön ehostusta. Tältä siellä näytti ennen remonttia.