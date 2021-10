Kirja: Dannyn alkoholinkäyttö päättyi aina karulla tavalla – täysin poikkeuksellinen syy selvisi vasta vuosikymmeniä myöhemmin

Dannyn elämän käännekohtiin sukeltavassa uutuuskirjassa paljastetaan, että musiikkineuvos joi ensimmäisen humalansa vasta 50-vuotiaana.

Suomen tunnetuimpiin artistitähtiin kuuluva Danny eli Ilkka Lipsanen, 79, kertoo poikkeuksellisesta suhteestaan alkoholiin Pirjo Kemppisen kirjoittamassa uutuuskirjassa Tuntematon Danny (Otava, 2021).

Danny ei ole noudattanut perinteistä kiertävän artistin alkoholinhuuruista elämäntapaa juuri ollenkaan, vaikka tilaisuus olisi ollut vuosikymmenien ajan. Tähän on hyvä syy, sillä Danny paljastaa kirjassa pelastuneensa ”viinan kiroilta” tanniiniallergiansa takia, josta hän ei tiennyt vuosikymmeniin.

– Minut pelasti ja elämääni ehkä pidensi siis tietämättömyys, Danny sanoo kirjassa.

Danny pysytteli vuosikymmeniä tiukasti erossa alkoholista siitä saamiensa oireiden vuoksi.

– Kun hän nuorena yritti ryypiskellä viiniä, kokeilu tyssäsi jo muutamasta huikasta hillittömään pahanolon tunteeseen. Pahoinvointi oli sitä luokkaa, että sen myötä Dannylta haihtui halu humaltua, kirjassa kerrotaan.

Allergia diagnosoitiin Dannyn ollessa 50-vuotias.

– Kului vuosikymmeniä, kunnes Danny kuuli tutkimuksesta, jolla pystyttiin mahdollisesti selvittämään alkoholin aiheuttamien oireiden syy. Hän lähetti verinäytteen Englantiin, ja siitä siellä tehdyt tutkimukset paljastivat hänen olevan allerginen tanniineille.

Danny kuvattuna ravintolassa vuonna 2013.

Erityisesti rypälejuomat kuten punaviini tekevät laulajan sairaaksi. Muita juomia hän voi nauttia ilman allergiaoireita. Humalanhakuiseen juomiseen Danny ei ole kuitenkaan sortunut myöhemminkään.

Ensimmäisen humalansakin Danny joi allergian takia vasta 50-vuotispäivänsä kunniaksi syyskuussa 1992. Innoittajana ensimmäiseen humalaan toimi kirjan mukaan LVI- ja rakennusalan yrittäjänä toiminut Voitto Ojaranta, jonka kanssa Danny ystävystyi vuonna 1989.

– Kun muut olivat häipyneet (syntymäpäiväjuhlien jälkeen), hain kylmävarastosta kalleimman konjakkipullon ja sanoin, että nyt aletaan. Myöhemmin opetin Dannyn juomaan Camparia, jota hän juo vichyn ja jäiden, minä veden ja jäiden kanssa, Voitto kertoo kirjassa.

Voiton mukaan alkoholilla ei ole Dannyn olemukseen tai käytökseen sen ihmeellisempää vaikutusta.

– Danny on juovuksissakin rauhallinen ja rento. Ainoa, mitä pitää varoa, on kaatuminen. Vaara siihen on olemassa, koska Dannyn vaurioitunut polvi lonksuu helposti. Polvi vaurioitui Espanjassa vuonna 2007, kun siihen iskeytyi taksin ovi, kirjassa kerrotaan.

Näin poseerasi Danny vuonna 1997, eli 55-vuotiaana.

Myös Dannyn konserttikiertueilla kapellimestarina ja kosketinsoittajana toiminut ystävä ja tuottaja Petri Kokko allekirjoittaa kirjassa väitteen siitä, että Danny on maltillinen alkoholinkäyttäjä. Petri kertoo kirjassa nähneensä Dannyn päihtyneenä, mutta ei koskaan humalassa.

– Hiprakassa hän yleensä rupeaa vain kehumaan kaikkia.

Kokko kertoo usein ihmetelleensä, että eikö Danny kärsinyt krapulasta. Kirjassa myös paljastetaan, että Dannylla on varsin omintakeinen tyyli tilata oluensa jäillä – tarjoilijoiden suureksi ihmetykseksi.

– Hänen mukaansa krapulaa ei tule, jos pysyy yhdessä juomalaadussa. Dannyn juomia ovat gin tonic, campari soodalla tai olut jäillä. Tilatessaan jälkimmäistä hän joutuu aina toistamaan tarjoilijalle: ”Olut tosiaan jäillä”.