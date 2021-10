Uutuuskirja: Erika Vikmanin huhuttu syrjähyppy aiheutti kohtalokkaan loven suhteeseen – Danny kosti nolaamalla laulajatähden illallisella

Danny ja häntä 50 vuotta nuorempi Erika Vikman tapasivat ensimmäisen kerran Seinäjoen tangomarkkinoilla kesällä 2015.

Danny tuomaroi, Erika lauloi. Kuningattaren kirkkainta kruunua Erika ei vielä kyseisenä vuonna saanut, mutta Dannyn käyntikortin kyllä. Musiikkineuvos neuvoi ottamaan yhteyttä, mikäli ala kiinnosti vakavasti.

Danny totesi kohdanneensa lahjakaan ihmisen, ja Erika oli otettu viihdelegendan kiinnostuksesta.

Pari vietti yhteistä aikaa loppukesällä ja molemmat huomasivat, että heidän välillään oli muutakin kuin ammatillista kiinnostusta.

Erika muistelee kohtaamistaan Pirjo Kemppisen uutuuskirjassa Tuntematon Danny (Otava, 2021):

”Tangomarkkinoiden jälkeen ajattelin, että tämä oli nyt tässä, mutta sainkin Dannylta pian todella kannustavan sähköpostin. Hän myös kutsui minut Rauman huvilalleen. Oli jännittävää päästä tutustumaan viihdealan isoon nimeen. Olin uusi tulokas alalla, ja äärettömän kiinnostunut kaikesta.”

Aina kun keikoiltaan ehti, Erika matkusti Dannyn luo Raumalle. Lopulta hän pääsi myös tutustumaan Dannyn kotiin Kirkkonummella.

Tapailu johti seurusteluun.

Erika tähditti myös Danny-musikaalia Valkeakosken kesäteatterissa vuonna 2019.

Pari pystyi salaamaan suhteensa pitkään, vaikka huhuja romanssista kuultiin jo keväällä 2016. Saman vuoden syksyllä Danny ja Erika kuvattiin yhdessä hotellin uima-altaalla Rodoksella. Sen jälkeen suhdetta ei käynyt enää kiistäminen.

Danny ja Erika ymmärsivät, että heillä on paljon ikäeroa ja se toisi mukanaan myös haasteita. Esimerkiksi lapsihaaveita oli turha elätellä, ja niin mentiin päivä kerrallaan.

Erika kantoi tavaransa Tampereelta Dannyn luo. Danny oli Erikalle turvallinen tukipilari. Tasavertaiseksi Erika ei kuitenkaan itseään kokenut.

”Pelkäsin, etten riitä, enkä ole hänelle ainoa. Emme saaneet keskusteltua vaikeista tunteistani ja jäin yksin omien epävarmuuksieni vangiksi. Minulla alkoi olla vaikeaa itseni kanssa enkä voinut psyykkisesti hyvin suhteemme loppuaikoina. Hänen oli ehkä vaikea ymmärtää sitä enkä sen vuoksi osannut pyytää häneltä tarvitsemaani tukea.”

Elettiin kesää 2019. Julkisuudessa alkoi liikkua huhuja suhteen säröistä.

Erika esiintyi Danny-musikaalissa Valkeakosken kesäteatterissa. Hän näytteli Katri Helenan roolin. Kuulopuheet kertoivat, että Erikalla olisi suhde toisen näyttelijän kanssa.

Dannyn sihteeri Leila Salmelainen kertoo kirjassa saaneensa konkreettisia todisteita asiasta nähdessään Erikan ja tämän näyttelijäkollegan läheiset välit.

Salmelainen pyysi Erikaa kertomaan asiasta Dannylle, mutta Erika viivytteli, ja musiikkineuvos sai kirjan mukaan kuulla asiasta toista kautta.

”Danny oli tosi loukkaantunut. Erika soitti minulle saadakseen myötätuntoa. Sanoin, että asia on heidän välisensä enkä ota siihen kantaa, mutta mielestäni hän teki väärin”, Salmelainen muistelee.

Danny ja Erika vuonna 2018.

Dannyn teknikko Matti Järveläinen puolestaan kertoo kirjassa, että Dannya voi haavoittaa pahiten epälojaalisuudella.

”Tekoa pahensi se, että kaikki Dannya lukuun ottamatta tiesivät, mitä oli tapahtunut. Kauden viimeisen teatteriesityksen jälkeen Danny kehui julkisesti Erikan pettämiskumppania maasta taivaaseen. Tuotannon jäsenet olisivat voineet vetäytyä tilanteesta sen sijaan, että kuuntelivat ja olivat kuin mitään ei olisi tapahtunut”.

Myös Dannyn pitkäaikainen ystävä Voitto Ojaranta kertoo todistaneensa Erikan flirttailua kanssanäyttelijän kanssa.

”Tuli sellainen tunne, että tässä tapahtuu jotain. Sen vuoksi pidin heitä silmällä ja sain vahvistuksen aavistuksilleni”, Voitto kertoo kirjassa.

Danny ei itse kirjassa kommentoi suoraan uskottomuusväitteitä. Hän kuitenkin viittaa Erikan ”kokeiluun”.

”Ihmissuhteemme meni turvalleen kahdessa kuukaudessa, jotka Erika oli Valkeakosken kesäteatterissa. Erika on nuori ja vetovoimainen. Olisin ymmärtänyt, jos hän olisi todennut, että se oli vain kokeilu, joka ei toiminut.”

Kun kesäteatterin esitykset päättyivät, koko porukka lähti ulos syömään. Myös Danny ja Erika saapuivat paikalle ja olivat olevinaan yhdessä.

”Tunnelma oli outo. Danny osoitti tarjoilijalle, että hän maksaa muiden paitsi Erikan laskun. Tiimi piti sitä vitsinä ja Erikakin nauroi, mutta Danny todella jätti yksinomaan Erikan osuuden maksamatta. Tarjoilija tuli perimään sitä Erikalta, kun porukka oli lähdössä. Se oli Erikalle ilmeisen nolo tilanne, eivätkä paikalla olleet tienneet, mihin olisivat katsoneet.”

Maria Veitola kävi yökylässä Dannyn ja Erikan luona.

Syyskuussa 2020 Danny ja Erika kertoivat eroavansa virallisesti.

Ojaranta oli mukana, kun ero lopulta konkretisoitui.

”Eräänä iltana pakkasimme Erikan tavarat ja lastasimme pakettiautoon. Kun Erika saapui, kaikki oli valmiina seuraavan aamun muuttoon. Ei se Erikalle voinut olla yllätys, sillä hänhän oli jo hankkinut asunnon Tampereelta.”

Erika huomauttaa kirjassa, että vain hän ja Danny tietävät erosta ja sen syistä totuuden.

”Huhuista huolimatta en ole tarinamme roisto. Meistä kumpikaan ei toiminut täydellisesti suhteessa toiseen. Olen pyytänyt anteeksi omia virheitäni ja puolestani antanut anteeksi hänelle. Kuningaskaan ei ole täydellinen.”

Erika kertoo kirjassa myös epäilevänsä, että hänellä ja Dannylla on eron syistä eri näkemys. Eropäätös tehtiin kuitenkin yhdessä ja sovussa.

”Välillemme ei jäänyt kaunaa, vaan kauniit muistot.”

Danny ja Erika viihtyivät Raumalla.

Erika kertoo kaipaavansa edelleen Dannya. Molemmat pitkittivät eroa, koska eivät olleet varmoja, haluavatko he todella laittaa lusikat jakoon.

Dannysta puhuminen saattaa Erikan mukaan edelleen aiheuttaa itkuryöpyn.

”Kaipaan häntä hirveästi joka päivä ja näen hänestä usein unia. Ikävä on sietämätön. Tuntuu, ettei minulle hänen jälkeensä kelpaa enää kukaan. Olen pohtinut eroamme ja kuvitellut, miltä tuntuisi palata vielä yhteen”.

Myös Danny puhuu julkisuudessa Erikasta yhtä kauniisti kuin tämä hänestä.

”Erikan kanssa sen ei pitänyt mennä niin, mutta se meni ja oli ihan kivaa. Olinko rakastunut? En voi väittää olleeni tunteetonkaan. Hän on henkisestikin kaunis ihminen, joka oli pyrkinyt omia tavoitteitaan kohti jo paljon ennen minua.”

Kirjan mukaan hän oli jopa valmis antamaan huhutun syrjähypyn anteeksi.

IS tapasi Dannyn hänen uutuuslevynsä infotilaisuudessa. Levyllä kuullaan Laululintunen-kappale, joka on omistettu Erikalle. Siinä lauletaan yhdessä säkeessä, että ”häkki on lukoton”.

– Kyllä, lukkoa ei ole, Danny painottaa.

– Palata saa.

Kursivoidut kohdat ovat Pirjo Kemppisen kirjasta Tuntematon Danny (Otava, 2021), joka julkaistaan torstaina 28.10.