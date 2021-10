Lehtiväite: Alec Baldwinin aseella räiskittiin huvikseen oikeilla luodeilla vain hetki ennen traagista onnettomuutta

Sisäpiirilähteen mukaan kuvausryhmän jäsenet ammuskelivat ajankulukseen oluttölkkejä onnettomuuspäivän aamuna.

Yhdysvaltalainen viihdeuutissivusto The Wrap kertoo hätkähdyttäviä tietoja Rust-elokuvan kuvauksissa viime viikolla tapahtuneesta onnettomuudesta, jossa näyttelijä Alec Baldwin ampui kuoliaaksi elokuvan kuvaajan Halyna Hutchinsin, 42.

Wrapille puhuneen sisäpiirilähteen mukaan useat kuvausryhmän jäsenet olivat ajankulukseen ammuskelleet kuvauksissa käytetyillä aseilla oluttölkkejä onnettomuuspäivän aamuna. Ammunnoissa oli käytetty kovia panoksia eli oikeita luoteja. Wrapin mukaan ammunnoissa oli käytössä myös ase, jolla Baldwin muutamaa tuntia myöhemmin ampui Hutchinsia.

Elokuvan aseista vastanneesta apulaisohjaajasta on aiemmissa tuotannoissa aiheuttanut useita vaaratilanteita aseiden kanssa ja saanut myös potkut huolimattomuutensa vuoksi.

Tapauksen syyttäjä Mary Carmack-Altwies kommentoi tapausta New York Timesille. Hänen mukaansa rikossyytteitä ei ole suljettu pois, mutta tutkinta on edelleen kesken. Tutkinnassa selvitetään, millaisia patruunoita kuvauspaikalla on ollut ja kuinka paljon. Carmack-Altwies ei vahvista tietoja kuvauspaikalla harjoitetusta hupiammuskelusta.

Asiasta kirjoittaa myös uutiskanava CNN, joka ei myöskään ole saanut vahvistusta Wrapin julkaisemille väitteille ammuskelusta. Tuotantoyhtiö kommentoi asiaa viittaamalla aiempaan lausuntoonsa, jonka mukaan kuvausryhmän turvallisuus on tuotantoyhtiölle ensisijaista.

Viranomaiset kertoivat aiemmin löytäneensä kuvauspaikalta epämääräisesti säilytettyjä ammuksia ja aseita. Independent-lehden mukaan paikalta löytyi ainakin kaksi laatikollista patruunoita, irrallisia patruunoita ja laatikoita sekä vyölaukullinen ammuksia. Lisäksi poliisit löysivät kolme revolveria.

New York Timesin haastattelema aseasiantuntija kommentoi, että irrallisten ammusten löytyminen kuvauspaikalta herättää kysymyksiä kuvauspaikan aseturvallisuudesta vastanneista.

Hän huomauttaa, että tavallisesti patruunat pitäisi säilyttää selkeästi merkatuissa laatikoissaan.

Viranomaiset julkistivat myös hätäkeskukseen soitetun puhelun heti turman jälkeen. Puhelussa kuvaussihteeri sanoo apulaisohjaajan olevan vastuussa tapahtuneesta.

Hätäpuhelu on kuunneltavissa tekstitettynä artikkelin yllä olevalta videolta.

Kuvaajan hengen vaatinut onnettomuus sattui lehtitietojen mukaan harjoituksissa. Tuotanto oli pitänyt lounastauon, ja alkamassa oli kirkossa kuvattavan kohtauksen harjoitukset. Baldwinilla oli hallussaan ase, jota kohtauksessa piti käyttää. Hutchins ja ohjaaja Joel Souza olivat mukana valmistelemassa kohtausta. Souzan kuvaillaan olleen Hutchinsin vieressä tarkastelemassa kamerakulmaa.

Hänet kiidätettiin välittömästi sairaalaan, mutta hän menehtyi saamiinsa vammoihin. Ohjaaja Joel Souza haavoittui myös olkapäähän, mutta selvisi hengissä.

Elokuvan kuvaukset on keskeytetty rikostutkinnan ajaksi.