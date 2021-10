Yllätyspaljastus: Kardashianit palaavat ruutuun jo ensi vuoden alussa – sarja päättyi näyttävästi vain kuukausia sitten

Kardashianin perheen arkea voi jatkossa seurata Hulun uutuussarjassa.

Suursuosioon nousseessa Keeping Up with the Kardashians -sarjassa seurattiin yhdysvaltalaisen seurapiiriperheen elämää lähes 14 vuoden ajan. Ohjelman viimeinen jakso esitettiin Yhdysvalloissa kesäkuussa 2021, ja sarjan päättymistä pidettiin yhden aikakauden loppuna.

Hollywood Life -sivuston mukaan Kardashianit palaavat ruutuihin kuitenkin jälleen ensi vuoden alussa. Khloé Kardashian, 37, nimittäin paljasti tuoreessa The Ellen DeGeneres Show’n haastattelussa, että perheen arkea kuvataan jo nyt suoratoistopalvelu Hulun uuteen tosi-tv-ohjelmaan.

– Luulen, että ohjelma julkaistaan parin kuukauden päästä. Joko tammi- tai helmikuussa, Kardashian lupaili haastattelussa.

Khloé Kardashian vieraili hiljattain Ellen DeGeneresin keskusteluohjelmassa. Kuva on vuodelta 2019.

Tosi-tv-konkari kuvaili uuden sarjan tuotantotahtia edeltäjäänsä nopeammaksi. Tästä syystä katsojat pääsevät seuraamaan Kardashianin perheen tapahtumia entistä reaaliaikaisemmin.

– Olemme todella innoissamme. He (tuotantotiimi) ovat täällä mukanani kuvaamassa, ja olemme niin iloisia, että homma pyörii taas.

Uutta sarjaa on kuvattu nyt muutaman viikon ajan, eikä sen ensimmäiseltä kaudelta tule varmastikaan puuttumaan juonenkäänteitä. Edellisen ohjelman päättymisen jälkeen Khloé Kardashian on nimittäin eronnut toistamiseen miesystävästään Tristan Thompsonista ja hänen isosisarensa Kim on joutunut käsittelemään avioeroaan ex-miehensä Kanye Westin kanssa.

Uutuussarjassa saatetaan kertoa lisätietoja Kim Kardashianin ja Kanye Westin avioerosta. Pari erosi alkuvuodesta 2021.

Sisaruskatraan kuopus Kylie Jenner taas ilmoitti odottavansa toista lastaan yhdessä rap-artisti Travis Scottin kanssa, ja vanhin sisar Kourtney Kardashian kihlautui hiljattain Blink-182-yhtyeen rumpalina tunnetuksi tulleen miesystävänsä Travis Barkerin kanssa.

Hollywood Life -sivuston mukaan uuden sarjan nimeä tai tarkempia siihen liittyviä yksityiskohtia ei kuitenkaan ole vielä kerrottu julkisuuteen. Toistaiseksi ei esimerkiksi ole tiedossa, ketkä kaikki Kardashianin perheenjäsenet ovat mukana uutuusohjelmassa.