Surmatun rap-tähden Einárin äiti avautui surustaan: ”Rakastamme sinua niin paljon”

Viime viikolla ammutun suositun ruotsalaisen rap-artisti Einárin äiti on ensimmäistä kertaa kommentoinut tragediaa.

Taiteilijanimellä Einár esiintynyt 19-vuotias Nils Grönberg ammuttiin kuoliaaksi torstai-iltana Tukholmassa. Ruotsalaismedioiden mukaan kaksi naamioitunutta henkilöä pakeni paikalta murhan jälkeen. Murhaa on kuvailtu teloitukseksi.

Grönbergin äiti on näyttelijä Lena Nilsson, 59, joka on monille ruotsalaisille tuttu kasvo. Nilsson on palkittu, pitkän uran tehnyt näyttelijä ja tähdittänyt muun muassa Suomessakin esitettyä Varustamo-sarjaa.

Tiistaina illalla Nilsson julkaisi Instagramissa koskettavan kirjoituksen suuresta surustaan.

– Koko Nilsin laaja perhe on kiitollinen teille kaikille, jotka olette osoittaneet meille rakkautta ja tukea.

– Nils eli elämänsä perheensä ja ystävien rakkauden ympäröimänä. Nyt meillä on jäljellä usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin kaikista on rakkaus. Rakastamme sinua niin paljon Nils, kirjoittaa äiti.

Hän päättää kirjoituksensa siteeraten poikansa kappaleen Unge med extra energi -sanoja:

– Ja kuten sanoit... jos Jumala haluaa asioiden olevan hyvin, niin ne ovat hyvin nyt.

Femina-lehden mukaan Nilsson pyrki tukemaan poikaansa tämän musiikkiuralla. Vaikka Grönberg asui jonkin aikaa nuorille tarkoitetussa pienryhmäkodissa ja vietti aikaa piireissä, joissa huumeiden ja aseiden käyttö oli arkipäivää, hän piti säännöllisesti yhteyttä äitiinsä.

– Minulla on aina ollut hyvät välit Nilsiin. Jos olen nähnyt hänen liikkuvan siinä (jengi)maailmassa, olen tiennyt, että hän voi aina turvautua musiikkiin. Tiedän hänen investoineen musiikkiinsa paljon ja hän onkin onnistunut keräämään itselleen jo alalla paljon valtaa, Nilsson kommentoi poikansa tilannetta Malou efter tio -ohjelmassa vuonna 2019.

Samaisessa haastattelussa myös Einárina tunnettu Grönberg kehui äitiään vuolaasti.

– Meillä on paras mahdollinen äiti-poikasuhde, hän totesi.