Vain elämää: Jukka Poika menetti avioerossa lähihuoltajuuden – elämään tuli valtava kriisi

Reggae-artisti erosi kolmen ensimmäisen lapsensa äidistä 2010-luvun alussa.

Nelonen tiedottaa, että Jukka Poika kertoo Vain elämää -sarjan tulevassa jaksossa elämänsä suurimmasta kriisistä, nimittäin avioerostaan.

Jukka Poika erosi ensimmäisen vaimonsa Sandran kanssa 2010-luvun alussa. Vain elämää -jaksossa reggae-artisti kertoo, että eroa seurannut huoltajuuskiista ex-pariskunnan kolmesta lapsesta oli hänen elämänsä pahin kriisi.

– Syntymän jälkeen isoin kriisi varmasti. Kyllähän tietysti avioero on kaikilla niin sanotusti päräyttävä kokemus, sekä tosi ikävällä tavalla, että pidemmän päälle rakentavallakin tavalla. Siinä joutuu tekemään itsetutkiskelua ja kohtaamaan monia asioita, mitä se tilanne vaatiikaan, Jukka Poika sanoo tv:ssä.

– Vielä siitä eteenpäin suurin kriisi eläessäni on ollut se, että huoltajuuskiistan vuoksi menetin lähihuoltajuuden. Se aiheutti tosi paljon kaikkea mielipahaa.

Lähihuoltajuus tarkoittaa sitä, kumman vanhemman luona lapsen kotiosoite virallisesti on. Vain lähivanhempi on oikeutettu tiettyihin etuuksiin, kuten esimerkiksi lapsilisään ja asumistukeen, vaikka lapset olisivat vuoroviikoin vanhempien luona.

– Kyllä se löi mut tietyllä tavalla lukkoon se koko tilanne moneksi vuodeksi. Ei tullut sellainen olo, että teenpä nyt lauluja, Jukka Poika sanoo Vain elämää -jaksossa.

Jukka Poika meni naimisiin vuonna 2018 puolisonsa Teijan kanssa. Pariskunta on ollut yhdessä jo kymmenen vuotta. Heidän yhteinen lapsensa syntyi vuonna 2019.

Jukka Poika, vaimo Teija ja pariskunnan lapsi Aatos Esko Antero.

Jukka Poika kertoi aiemmasta elämästään Kaksplus-lehden haastattelussa vuonna 2013. Hän kertoi saaneensa esikoisensa entisen puolisonsa Sandran kanssa jo parikymppisenä. Jutussa kerrotaan, että nuori perhe musisoi, söi kasvisruokaa ja harjoitti rastafariuskontoa.

Nuorena isänä Jukka Poika oli paljon kotona ja hoiti lapsiaan. Kolmekymppisenä hänen uransa lähti kuitenkin yhtäkkiä nousukiitoon ja hän näki lapsiaan vain parina päivänä viikossa. Yleensä se oli maanantaista keskiviikkoon, joka oli viikonloppuisin keikkailleen artistin viikonloppu.

– On selvää, että äidin koti on nyt lapsille se ykköskoti, siellä on lemmikkieläimet ja omat tärkeät jutut. Olen ajatellut, että olkoon sitten näin. Ehkä tilanne muuttuu joskus, ehkä ei, Jukka Poika totesi tuolloin.

Jukka Poika lastensa kanssa kuvattuna vuonna 2007.

Artisti kertoi eroon johtaneista syistä myös Me Naisten haastattelussa vuonna 2012. Silloin hän kuvaili, että kolmen lapsen kasvatus, remontointi ja huoli toimeentulosta painoivat paljon mieltä.

– Elämäni oli silloin aika paljon sekavampaa kuin nyt. Varmasti moni pikkulasten arjen keskellä elänyt voi samastua tunteeseen. Pelkkä väsymys aiheutti sen, että tuntui kuin olisin ollut joskus hulluuden rajamailla.

