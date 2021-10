Podcast: Miitta Sorvalin ensikosketus pornoon tapahtui 30-vuotiaana – teki heti mullistavan havainnon

Miitta Sorvali paljastaa Ina Mikkolan Runkkarin ystäväkirja -podcastissa, että hän sai ensikosketuksen aikuisviihteeseen ollessaan kolmekymppisenä hotellissa aviomiehensä kanssa.

Jussi-palkittu näyttelijä Miitta Sorvali, 65, avautuu seksielämästään toimittaja Ina Mikkolan Runkkarin ystäväkirjan tuoreessa jaksossa. Sorvali on ollut naimisissa näyttelijämiehensä Kari Sorvalin kanssa 43 vuotta. Parilla on myös kaksi lasta.

Sorvali kertoo Runkkarin ystäväkirjassa, että hän löysi aikuisviihteen ollessaan noin kolmekymppinen.

– En tiennyt pornosta mitään nuorena. Joskus kolmekymppisenä olimme miehen kanssa hotellissa ja katsoimme pornoa, Sorvali kertoo.

Samalla hänelle valkeni ensimmäistä kertaa se tosiasia, ettei aikuisviihteessä pelkästään näytellä.

– Minä yllätyin, että ne rakastelee, nussii, panee ihan oikeasti. Silloin huvitti, kun tajusin, että olen kolmekymppinen, että moni on tajunnut sen jo 15-vuotiaana tai nykyään jopa aiemmin.

– Minua alkoi naurattaa, että ei ole totta, ne eivät vain näyttele. Miten olin varjellut itseäni niin kauan siltä tiedolta, Sorvali nauraa.

Miitta ja Kari Sorvali vuonna 2003.

Sorvali kertoo Runkkarin ystäväkirjassa vitsailleensa estottomasti aikuisviihteen katsomisesta myös työpaikallaan. Tuolloin, 35 vuotta sitten, asia herätti kummastusta.

– Jossain työpaikoilla heitin tästä, niin se oli todella epäsopivaa edes sanoa, että porno on jotenkin kiinnostavaa. Muistan tunteneeni oloni rohkeaksi. Se oli aikamoista, että sen sanoi silloin ääneen, Sorvali muistelee.

Sorvali kertoo, ettei kuluta aikuisviihdettä kovin paljoa, vaikkei tutustuminen jäänyt yhteen kertaan.

– Ihastuin heti lajiin. En nyt valtavasti ole sitä harrastanut, mutta jossain hotellissa erittäin kivaa ja kiihottavaa, Sorvali myöntää.

– Aloin miettimään, miten niihin saisi kiinnostavamman juonen. Ne olivat kaikessa kökköydessään silti kiihottavia. Se ei kuitenkaan tullut sellaiseksi jokakuukautiseksi tai edes jokavuotiseksi jutuksi. En ole jäänyt siihen sillä tavalla kiinni.

Sorvali myöntää, että häntä arveluttaa katsoa aikuisviihdettä kotonaan.

– Olen pari kertaa ajatellut, että nyt olisi jännä katsoa. Heti minuun iskee punaiset posket. Jääkö tästä jälki, voinko mennä vahingossa väärille sivuille? Sorvali kuvailee Mikkolalle tuntemuksiaan.

– Minua huvittaa, että sieltä nousee sellainen pieni estyneisyys. Jos menisin taas hotelliin, niin hyvin voisin katsoa. Mutta kotona en näköjään, Sorvali tunnustaa.

Miitta Sorvali on lukuisista elokuvista ja tv-sarjoista tuttu näyttelijä.

Pitkään naimisissa ollut Sorvali paljastaa jaksossa myös poikkeukselliset hellittelynimet, jotka he ovat aviomiehensä kanssa toisilleen keksineet. Sorvali tunnustaa, että hänen miehensä kutsuu häntä välillä saksalaisittain Elkeksi, kun taas hän kutsuu kumppaniaan Güntheriksi.

– Niitä ei nyt ole käytetty niin paljon enää, kun ollaan oltu miehen kanssa niin kauan yhdessä, mutta me tykätään molemmat pelleillä saksan kielellä. Me tykätään jopa vanhoista saksankielisistä iskelmistä. Tämä ei ole keskeinen osa meidän elämää, mutta sieltä me tällaiset poimittiin, kun oltiin nuorempia, Sorvali nauraa.

– Eli ei ole enää niin aktiivisesti käytössä? Mikkola utelee.

– Ei muuten ole, Sorvali myöntää.

– Pitäisiköhän olla? Mikkola heittää.

– Elket ja Güntherit? Voi olla. Niin että menisi kotiin ja kysyisi, että mitä Günther? Voi olla. Kiitos vinkistä, Sorvali nauraa.

Tällä hetkellä Sorvali tähdittää Nelosen Mysteerilaulajat-ohjelmaa, jossa hän toimii vakiopanelistina.

LISÄKSI Mikkola tiedustelee Sorvalilta, mitä hän on oppinut pitkän avioliittonsa aikana.

– Pitkämielisyyttä, rauhallisuutta. En sano, mikä ärsyttää toisessa. Se ei tuo yhtään mitään hyvää. Vaikka olisin oikeassa, niin mikä minä olen sitä sanomaan. Siinä minulla on ollut pitkä oppiminen.

Mikkolakin toteaa, että kyseinen taito on varmasti työn ja tuskan takana.

– Joo, nyt 45 vuoden jälkeen alan saada siitä kiinni. Mutta todellakin, sulje suusi, ei ole sinun asiasi kontrolloida toista, Sorvali tiivistää.

Sorvali on tv:stä ja teatterilavoilta tuttu näyttelijä, joka tunnetaan erityisesti komediallisista rooleistaan. Hän sai vuonna 2020 parhaan naissivuosan Jussin elokuvasta Aurora. Lisäksi hänet muistetaan tv-sarjoista Puhtaat valkeat lakanat ja Miitta-täti.

Ina Mikkolan Runkkarin ystäväkirja kuunneltavissa Supla+ -palvelusta.