Krista Siegfrids elää kaikkien aikojen raskainta syksyään, joka on huutavasta väsymyksestä huolimatta täynnä iloa, naurua ja tanssin taikaa.

Siinä ei ole mitään ihmeellistä, että ihminen herää kuusi kertaa yössä, kun puhutaan tuoreesta vanhemmasta. Homma muuttuu kinkkiseksi sitten, kun yhtälöön lisätään osittainen etäsuhde ja viisi tuntia kilpatanssia kuutena päivänä viikossa – unohtamatta seitsemännen päivän suoraa lähetystä, jossa viikon tuotokset täytyy esitellä koko Suomen kansalle.

Krista Siegfridsille, 35, tämä on ollut arkipäivää elokuun toisesta viikosta lähtien, jolloin Tanssii tähtien kanssa -ohjelman 14. tuotantokausi polkaistiin käyntiin.

– Tärkeintä eivät ole pisteet tai tuomareiden kommentit vaan se, että olen itse tyytyväinen omaan suoritukseeni. En voisi ikinä lähteä mihinkään mukaan sillä asenteella, että teen vain semisti, sanoo Krista Siegfrids.

Menestysohjelma Tanssii tähtien kanssa, eli TTK, oli Kristalle pitkäaikainen unelma, johon mukaan lähtemistä hän ei kuvitellut joutuvansa empimään sekuntiakaan. Kun kutsu vihdoin tuli, laulaja halusi suostua heti, mutta tilanne oli muuttunut. Hänestä oli tullut äiti.

– Olin aina halunnut mukaan ohjelmaan, mutta nyt minun piti kysyä muidenkin mielipidettä, Krista kertoo.

Krista Siegfridsin elämä on rakentunut viime vuosien aikana Amsterdamiin, jossa hän asuu vuoden vanhan Lizzy-tyttärensä ja hollantilaisen avopuolisonsa Rutger van Nesin kanssa. Kun puoliso näytti tanssikilpailulle vihreää valoa, perhe pakkasi tavaransa ja muutti syksyksi Suomeen.

Rutger van Nes ja Krista Siegfrids ovat asuneet Hollannissa pari vuotta. Perheen kotona puhutaan kolmea kieltä: ruotsia, hollantia ja englantia.

Avopuolison ohella toinen avainhenkilö Kristan tanssitaipaleessa on ollut hänen oma äitinsä, joka vahtii pientä Lizzyä sillä välin, kun Krista on tanssitreeneissä ja Rutger tekee omia töitään. Eläkkeellä olevalla isoäidillä on yhteensä seitsemän lastenlasta, kaikki tyttöjä, ja Lizzy on joukon nuorin.

– Lizzy rakastaa isoäitiään, ja on ollut ihanaa, että minäkin olen saanut laatuaikaa oman äitini kanssa. Voisipa äiti aina asua näin lähellä, Krista haikailee.

Äiti tuli tyttärensä tanssiunelman takia Helsinkiin kotoaan Kaskisista asti. Nyt äiti ja tytär asuvat samassa hotellissa, jossa heillä on kaksi erillistä huoneistoa Helsingin Katajanokalla. Erityinen asumisjärjestely mahdollistaa sen, että Kristalla on apu lähellä myös silloin, kun Rutger-puoliso joutuu olemaan töidensä takia Hollannissa.

– Olen todella kiitollinen äidilleni. Ilman häntä en olisi voinut lähteä mukaan, sillä en olisi ollut valmis laittamaan Lizzyä päiväkotiin. Välillä äiti auttaa Lizzyn kanssa myös iltaisin ja öisin, jos olen ollut todella väsynyt. Joskus hän jopa laittaa minulle ruokaa. Äiti on mun supersankari, Krista hehkuttaa.

Äidin apu on tosiaan ollut korvaamatonta, varsinkin niinä hetkinä, kun Krista on nukkunut huonosti, treenannut hullun lailla ja päivä on päättynyt uupuneeseen itkuun.

Valovoimaisuudestaan ja kyltymättömästä energiastaan tunnettu Krista sanoo, ettei hän ennen tätä vuotta tiennyt, miltä tuntuu olla väsynyt.

– Kun ihmiset ovat puhuneet väsymyksestä, mä en ole ymmärtänyt, mistä he puhuvat. Nyt mä ymmärrän. Siihen tarvittiin vain vauva ja TTK, Krista letkauttaa.

– Joskus iltaisin on tullut romahduksen hetkiä, jolloin olen itkenyt äidille, että en jaksa.

Äidin lisäksi myös avopuoliso Rutger on pannut merkille, että tanssikisa on vaatinut Kristalta veronsa.

– Hänestä on ollut erikoista nähdä minut niin kovin väsyneenä. Ehkä hän on salaa vähän tyytyväinenkin, että Krista on joskus hiljaa ja paikoillaan, tanssitähti naurahtaa.

Vaikka väsymys ärsyttää aina niin energistä Kristaa, kuin ihmeen kaupalla hän saa sen selätettyä joka ikinen aamu. Avaimikseen hän mainitsee kahvin ja oikean asenteen.

Krista ja hänen tanssiparinsa Anssi Heikkilä treenaavat viikosta toiseen täysillä siitä huolimatta, ettei pieni Lizzy aina anna äitinsä nukkua. Se oli tietoinen valinta, jonka Krista teki heti ohjelman alussa, väsymyksenkin uhalla.

– Sanoin Anssille, että mulle ei sitten mitään perusaskeleita, vaan mä haluan haastaa itseäni ja tehdä jotain siistiä. En voi sietää itseäni, jos en ole antanut kaikkeani. Sen takia me ollaan ihan all in ja treenataan hulluna, Krista kertoo.

Vaikka täysillä puurtaminen on Kristalle tuttua kauraa, lajin vaativuus tuli hänelle yllätyksenä.

– Valehtelisin, jos väittäisin, ettei tunnu missään. Kroppaan sattuu ja paikat on jumissa, mutta samalla mulla on entistä enemmän liikkuvuutta. Kuntoni on niin hyvä, että voisin varmaan juosta maratonin, eikä tuntuisi missään.

Liikunnallinen Krista on tottunut treenaamiseen, mutta raskainta on ollut se, ettei nyt ole aikaa palautua. Kristan mukaan vauva-arkeen yhdistetty TTK on ollut fyysisesti raskain projekti, jossa hän on koskaan ollut mukana.

– Tämä on ihan huippu-urheilijan meininkiä ainoana erona se, että ammattilainen ymmärtää palautumisen merkityksen, hän naurahtaa.

Tanssipari treenaa viisi tuntia kuutena päivänä viikossa ja sunnuntaina on suora lähetys. Varsinaista lepopäivää ei siis ole.

– Joskus olemme pitäneet vähän lyhyemmät treenit, kun koko homma on mennyt pelkäksi kikatteluksi, eikä se ole lopulta kovin hedelmällistä.

Krista kertoo heränneensä välillä jopa kuusi kertaa yössä, minkä vuoksi hän joutui joskus menemään treeneihin vain muutaman tunnin yöunilla. Lizzy teki silloin hampaita. Se oli samoja aikoja, kun Krista ja Anssi nappasivat tuomaristolta ensimmäisen kymppirivinsä.

– Olen ollut todella yllättynyt siitä, mihin kaikkeen ihminen pystyy vähilläkin yöunilla. Tanssiminen on niin kivaa, että siitä saa energiaa. Kahvia vaan ja sitten mennään.

Anssin ja Kristan vauhdikas salsa sai täydet pisteet. – Anssista on tullut minulle tärkeä ystävä. Hänellä on mahtava energia ja meillä synkkaa hyvin, Krista sanoo.

Oman kantokyvyn sanoittaminen on aina ollut Kristalle vaikeaa. Hän ei koskaan haluaisi myöntää olevansa väsynyt. Kuluva koitos on kuitenkin opettanut tanssijatähdelle sen, että omaa kehoa on osattava kuunnella.

– Ennen en osannut laittaa rajoja omalle jaksamiselleni, mutta siinä olen kehittynyt. Tämä yhdistelmä on niin rankka, että olen oppinut sanomaan muille asioille ei. Se on Lizzyn ansiota. Hän on opettanut minua priorisoimaan asiat niin, että energiani riittää hänelle, Krista selittää.

Kuplivasta luonteestaan tunnettu laulaja kertoo, että lepo on ollut hänelle vaikeaa lapsesta saakka, ja hän näkee samoja piirteitä myös tyttäressään.

– En ole koskaan osannut nukkua päikkäreitä ja minun on aina ollut vaikeaa istua sohvalla ja katsoa leffaa tai lukea kirjaa. Olen ehkä vähän levoton sielu.

Krista ja Anssi paljastuivat tanssikilpailun ennakkosuosikeiksi jo syksyn ensimmäisissä jaksoissa. Huippupisteet kahmineen salsan lisäksi oman kappaleen tahtiin tanssittu tunteikas foxtrot painui syvälle Kristan mieleen. Tanssi oli kunnianosoitus sekä Kristan että Anssin edesmenneille isille.

– Sitä hetkeä en unohda koskaan.

Kristasta oli mukava huomata, miten tanssin herkkä tunnelma välittyi kotisohville saakka. Kun esitys oli nähty televisiossa, hänen puhelimensa täyttyi palautteesta. Artisti on kiitollinen siitä, että TTK:n kautta hän on päässyt näyttämään uusia puolia itsestään.

– Tiedän monien alussa ajatelleen, että olen sellainen energinen jumppapirkko, joka vetää varmaan jiven hyvin, mutta ei muuta. On ollut kiva näyttää, että osaan muutakin kuin hyppiä ja pomppia.

Kristan omaan Can You See Me -kappaleeseen tanssittu foxtrot oli yksi hänen lempihetkiään ohjelmassa. – En unohda sitä koskaan, Krista sanoo.

Energisyyden leima onkin asia, jota Krista on kantanut mukanaan taakaksi saakka. Hän kertoo kuunnelleensa koko julkisen elämänsä ajan samaa virttä siitä, kuinka hän osaa olla ylienerginen ja ärsyttävä.

– Se on inhottavaa, koska olen vain oma itseni. En kuitenkaan koskaan anna ikäville kommenteille valtaa.

Virtaa riittää myös tyttärellä. Lizzy ei vielä tanssi, mutta ottaa jo ensimmäisiä askeliaan. Äiti kuvailee tytärtään iloiseksi ja tyytyväiseksi lapseksi, jonka ensimmäiset sanat olivat äidin suusta tutut oi ja wau.

– Lizzy nauttii huomiosta, ja pelkään vähän, että hän on saanut minun energiani. Hän voisi olla vähän enemmän kuin isänsä, joka on rauhallisempi, Krista nauraa.

Sitten kun tanssikilpa on Kristan osalta ohi, hän aikoo omistaa kaiken aikansa tyttärelleen. Perhe palaa takaisin Amsterdamiin ja elämä jatkuu kuten ennenkin.

Joulu tuntuu joululta vain Kristan synnyinseudulla Kaskisissa. Siellä isoäiti pääsee hemmottelemaan seitsemää lastenlastaan, joista vanhin on vain kahdeksan.

Ennen paluuta normaaliin Kristalla on kuitenkin vielä yksi suunnitelma:

– Kun tämä on ohi, aion nukkua kokonaisen viikon.

Vaatimaton Krista ei myönnä uskovansa kisan voittoon, mutta toivoisi kovasti olevansa finaalikolmikossa, sillä silloin hän pääsisi tanssimaan kaikki tanssit, mitä tanssittavana on.

