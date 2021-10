Aku Hirviniemi ja Janne Kataja pitävät vuosien varrella kehittynyttä yhteispeliä ainutlaatuisena rikkautena ja ovat iloisia, että pääsevät nyt näyttämään kemiansa uudessa viihdeohjelmassa.

Sydänystävät Aku Hirviniemi, 37, ja Janne Kataja, 41, ovat tehneet satoja, elleivät jopa tuhansia keikkoja yhdessä. Nyt on kuitenkin ensimmäinen kerta koskaan, kun heidät nähdään samassa viihdeohjelmassa ja vielä television kuumimpaan katseluaikaan.

– Olemme olleet rinnakkaisissa ja peräkkäisissä ohjelmissa, mutta emme koskaan samassa, Kataja summaa.

– On ilo ja kunnia, että pääsimme tekemään tätä yhdessä, meillä kun on pitkä historia ja olemme olleet hyviä ystäviä lapsesta asti, jatkaa Hirviniemi.

Kaksikko nähdään tänä syksynä MTV3:n uudessa viihdepläjäyksessä, joka kantaa nimeä Game of Games Suomi. Ohjelma alkaa lauantai-iltana 27. marraskuuta.

Kyseessä on vuoden älyttömin kisailuohjelma, jossa kilpailijat kohtaavat toisensa pähkähulluissa peleissä taistellen tuhansien eurojen voittopotista. Ohjelman tekijöiden mukaan pelistudio on sekoitus sirkusta ja huvipuistoa. Juontajapari on epätavallisessa työympäristössä kuin kotonaan. Onhan heillä kokemusta kummastakin.

Game of Games Suomea vetävät sydänystävykset Janne Kataja ja Aku Hirviniemi, jotka pääsevät ensimmäistä kertaa tekemään yhteistyötä viihdeohjelman juontajina.

Aku Hirviniemi kiinnostui taikatempuista aikoinaan ruotsalaisen sukulaisensa kautta.

– Sain häneltä lahjaksi sellaisen kipon, jolla voi taikoa kolikoita ja hävittää niitä. Hän oli ostanut sen pienestä taikurivälineliikkeestä Oslosta ja halusin heti tehdä isovanhempieni kanssa retken sinne, Hirviniemi muistelee.

Nuori taikurikokelas osti kaupasta muutaman tempun ja esitteli ne kotona Riihimäellä ystävälleen Jannelle. Kaksikko teki niihin aikoihin huumorikeikkoja nimellä Veljespari Liikanen, mutta esitykset oli suunniteltu lähinnä aikuisyleisölle ja firman pikkujouluja varten. Taikatemput laajensivat kaksikon osaamista ja antoivat paikan iskeä myös koko perheen tapahtumiin.

– Kiersimme paljon tapahtumia, esiinnyimme ruotsinlaivalla ja Tykkimäellä. Esityksissämme oli isoja illuusioita, kuten katoava ihminen ja illuusio leijumisesta, Hirviniemi muistelee.

Show’n nimi oli The Taika ja Temppu Show. Puvustaja teki parivaljakolle näyttävät frakit.

Riihimäkeläiset näyttelijät tapasivat toisensa paikallisessa nuorisoteatterissa kun Janne oli 11-vuotias ja Aku vain yhdeksän. Aku tosin valehteli Jannelle olevansa samanikäinen kuin tämä, ja totuus selvisi vasta kun Janne sai kutsun Akun 10-vuotissynttäreille.

Uudenvuodenaatoksi he tekivät aina puolentoista tunnin mittaisen esityksen, joka vedettiin kahteen kertaan Riihimäen teatterissa.

– Se oli aika rankkaakin, koska halusimme aina tehdä isompaa ja isompaa, kaksikko muistelee.

Yksi mieleenpainuva keikkarundi sijoittuu vuosituhannen vaihteen Kymenlaaksoon, tarkemmin sanottuna Kotkaan ja Haminaan. Huumoriveljekset oli tilattu viihdyttämään yleisöä muutamaan eri kapakkaan useampana iltana viikossa ja koomikot ajattelivat selviävänsä keikoista yhdellä esityksellä.

Pian kävi kuitenkin ilmi, että vaikka baari vaihtui, yleisö pysyi pitkälti samana. Viihdyttäjien ei auttanut muu kuin muuttaa show’taan lennosta.

– Keksimme, että vedämme komediallisen strippishow’n. Haimme kouvolalaisesta erotiikkaliikkeestä alushousut, joissa oli edessä norsun kärsä ja Seppälästä niin monta vaatekertaa, etteivät vaatteet ikinä loppuneet, vaikka kuinka riisuimme.

Taustalla soi pitkä Frederikin potpuri.

– Akun ja mun välillä leimahti aikoinaan yhteisillä keikoilla mystinen liekki; me elettiin ja hengitettiin samaan rytmiin. Se liekki on ollut vuosia kateissa, koska sille ei ole ollut näyttämöä. Nyt me löydettiin se uudelleen, kuvailee Janne.

Show sai yllättävän käänteen, kun iltaa juontanut dj päätti niin ikään lähteä sooloilemaan. Dj kertoi yleisölle Hirviniemen ja Katajan kuolleen hirvikolarissa, minkä vuoksi heitä on korvaamassa kaksi stripparia.

– Siitä oli vähän vaikea lähteä liikkeelle, Hirviniemi muistelee nauraen.

– Aika traaginen sisääntulo, mutta traaginen oli show’kin, Kataja jatkaa.

Hirviniemi muistaa hämärästi, että yleisössä naurettiin.

– Eikö naurettukin, hän varmistelee kumppaniltaan.

Toisen kerran viihdeveljet olivat tekemässä temppujaan risteilylaivalla, kun esitys meni yllättäen pahemman kerran pieleen. Taikashow’n kohokohta oli levitaatio-numero, jossa nainen makasi ensin pöydän päällä ja nousi siitä ilmaan leijailemaan. Nainen oli Niina Lahtinen.

Levitaatiotemppu toimi mopon akulla, joka meni jumiin kesken esityksen.

– Emme olleet ikävä kyllä muistaneet ladata sitä mopon akkua ja se nosti Niinan ylös, mutta koska se paineilma myös purkautuu akun avulla ulos, ei me saatukaan häntä enää alas, Kataja muisteli IS:n haastattelussa 2017.

Akun ja Jannen kiihkein keikkaputki kesti yli 10 vuotta ja sisälsi ainakin 1 500 keikkaa.

Yllättävä tilanne päättyi paniikkiratkaisuun.

– Esiinnyimme laivan etunäyttämöllä, eikä siellä ollut mitään paikkaa, mihin olisimme voineet työntää Niinan. Lopulta heitimme vain peiton hänen päälleen ja hän makasi koko loppushow’n siellä ilmassa leijumassa sen peiton alla.

Katajan mukaan pikkujouluristeilyn yleisölle ei jäänyt epäselväksi, että temppu oli mennyt pieleen. Moni katseli ihmeissään, miksi lavalla leijaili peitolla peitetty Lahtinen.

– Kun show oli loppu, tuli laivan henkilökunta vaivihkaa työntämään hänet pois sieltä, ja minä yritin seisoa siinä edessä, Kataja muisteli nauraen.

Game of Games Suomi MTV3-kanavalla 27.11 klo 19.30 alkaen.