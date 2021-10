40 vuotta täyttävä, Donald Trumpin suosikkilapseksi kutsuttu Ivanka Trump on pyrkinyt elämässään toteuttamaan isänsä ihanteita ulkonäöstä bisnesmenestykseen. Ennen avioliittoa tehty päätös on yksi harvoista, jolla hän sai isänsä hetkeksi tolaltaan.

Isän tyttö

Ivanka Trump eli yltäkylläisen ja ulkonäkökeskeisen lapsuuden New Yorkin hienostopiireissä ja -kouluissa ja kokeili siipiään mallintöissä äitinsä jalanjäljissä. Vanhempien ero teini-iässä oli kova kolaus ja Ivanka pelkäsi sen jälkeen menettävänsä Trump-nimensä. Siitä lähtien Ivanka on pyrkinyt muovaamaan itsestään isänsä ihannetta, väitetään Emily Jane Foxin kirjassa Born Trump.

Aina on kuitenkin löytynyt parannettavaa.

– Kun Ivanka teki mallintöitä, isä Donald pohti ystävilleen, että rintaimplantit voisivat auttaa uralla. Yksi ystävä muistaa saaneensa Maryanne Trumpilta (Donaldin sisko) kiihtyneen puhelinsoiton, jossa tämä pyysi häntä puhumaan Donaldille järkeä eikä ehdottamaan plastiikkakirurgiaa niin nuorelle tytölle. Kun ystävä sitten soitti asiasta Donaldille, tämä kiisti leikkaussuunnitelmat , mutta totesi puhelun lopuksi: ”Toisaalta, miksi ei?” kirjassa kerrotaan.

Sisaret Ivanka ja Tiffany isänsä Donald Trumpin syntymäpäivillä kesäkuussa 1996.

Donald Trump, Ivana Trump, Ivanka Trump ja Roffredo Gaetani helmikuussa 1998 New Yorkissa.

Ivankan lapsuudenystävä ja kaaso Lysandra Ohrstrom vahvisti asian syksyllä 2020 julkaistussa Vanity Fairin artikkelissa, jossa hän kuvasi Donald Trumpin kiinnittäneen erityistä huomiota niin tyttärensä kuin tämän ystävien ulkonäköön.

– Hän tuskin huomasi minua paitsi kysyäkseen, oliko Ivanka kaunein tai suosituin tyttö luokallamme. Ennen kuin tajusin, että Trumpeilla ei ole ollenkaan huumoritajua itseään kohtaan, vastasin rehellisesti, että hän oli varmaan viiden parhaan joukossa. ”Kuka on kauniimpi kuin Ivanka?” muistan hänen kysyneen aidon hämmentyneenä, ennen kuin hän nimesi kaksi tyttöä, joita minäkin ajattelin.

Ivanka Trump (oikealla) mallintöissä 1999.

Ivanka Trump ei ole koskaan vahvistanut plastiikkakirurgiaan liittyviä huhuja, mutta naisen ulkonäkö hiusten väristä leukalinjaan ja rintojen kokoon on kieltämättä kokenut muutoksia vuosien varrella.

Bisnesvainuinen Ivanka oli jo 16-vuotiaana isänsä esimerkkiä seuraten luonut nimestään tuotemerkin ja on käyttänyt sitä sen jälkeen niin kenkämallistoihin kuin kauneudenhoitotuotteisiinkin.

Appivanhempien tahto voitti

Ivanka tapasi tulevan aviomiehensä Jared Kushnerin lounaalla vuonna 2007, kun molemmat olivat 25-vuotiaita.

– Järjestäjät ajattelivat, että olisimme kiinnostuneet toisistamme puhtaasti bisnesmielessä. Aina kun näemme heidät, toteamme, että parhaat kaupat mitkä koskaan teimme, Ivanka kertoi Voguelle vuonna 2015.

Jared Kushner ja Ivanka Trump huhtikuussa 2012.

Äiti Ivana Trump kirjoitti kirjassaan, että parin ihastus oli alusta asti selvää, mutta asiassa oli yksi iso ongelma: Kushner oli juutalainen ja Ivanka ei. Pari päätyi eroamaan kuukausiksi, koska Kushnerin perhe ei sallinut avioliittoa.

Ivanka päätyi kääntymään ortodoksijuutalaisuuteen, ja häät toteutuivat syksyllä 2009 Trumpin golf-kerholla New Jerseyssä. Kushnerin perheestä kirjan kirjoittaneen Vicky Wardin mukaan Donald Trump ei pitänyt kääntymispäätöksestä eikä häissä nähdyistä uskonnollista elementeistä ja naisten peittävästä pukukoodista, mutta joutui lopulta hyväksymään valinnan.

Jared Kushner ja Ivanka Trump avioituivat syksyllä 2009 Trumpin golf-kerholla New Jerseyssä.

Ivankan ja Jaredin kerrotaan noudattavan kosher-perinnettä ja viettävän sapattia, jolloin he muun muassa välttävät kaikenlaisia sähkölaitteita silläkin uhalla, että joutuvat kiipeämään lukuisia rappusia hissiin astumisen sijaan. Ivana-äiti on sanonut, ettei ole täysin vakuuttunut kaikista tyttärensä uusista tavoista, mutta totesi että ”jos tytär on valmis luopumaan hummerista ja pekonista, hänen täytyy todella rakastaa miestään”.

Kushnerin vanhemmat lämpenivät lopulta Ivankalle, mutta huomattavasti kylmemmän kohtelun sai Jaredin veljen tyttöystävä, huippumalli Karlie Kloss. Josh-veli ehti olla Klossin kanssa yhdessä kuusi vuotta ennen kuin vanhemmat suostuivat edes tapaamaan häntä. Pari sai lopulta naida toisensa vuonna 2018, kun Kloss kääntyi juutalaiseksi. Kloss ilmoitti vuoden 2020 vaaleissa avoimesti tukensa Joe Bidenille.

Pyrkimys huipulle

Ivanka Trumpin suuri loikka julkisuuteen tapahtui parikymppisenä Donald Trumpin luotsaaman Diili-ohjelman tuomaripaneelissa ja myöhemmin ohjelman julkkisversiossa. Tunnetussa jaksossa Donald ärähtää rokkari Gene Simmonsille Ivankan kanssa käydyn sanavaihdon jälkeen: ”Loukkasitko tytärtäni? Kukaan ei loukkaa tytärtäni!”

Ivanka on kuvannut ohjelman tekoa perhettä yhdistäväksi kokemukseksi.

– Se on leppoisampi versio tosielämästä, koska olen samalla puolella pöytää. Se on ollut mahtavaa, sillä rakastamme yhdessä työskentelyä joka päivä, Ivanka kuvasi mainostaessaan 14. julkkiskautta.

Tytär ja isä: Ivanka Trump ja silloinen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Valkoisessa talossa, Washingtonissa helmikuussa 2020.

Donald Trumpin noustua presidentiksi Ivanka Trump kohosi hänen erityisavustajakseen. Isänsä epävirallisena oikeana kätenä Valkoisessa talossa toimineen Ivankan erityisasema herätti kuitenkin kysymyksiä pitkin matkaa.

Vuoden 2019 G20-maiden kokouksessa Ivanka otti keneltäkään kysymättä diplomaatin roolin ja osallistui isänsä rinnalla kokouksiin ja jopa tuurasi häntä yhdessä niistä. Samassa yhteydessä Ivanka joutui pilkan kohteeksi, kun julkisuuteen levisi video, jossa hän yrittää päästä osaksi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin, Britannian Teresa Mayn, Kanadan Justin Trudeaun ja IMF:n johtajan Christine Lagarden keskustelua, mutta maailmanjohtajat jättävät hänet tylysti huomiotta.

Presidentin neuvonantaja Ivanka Trump osallistui G20-kokoukseen Osakassa, Japanissa kesäkuussa 2019.

Lokakuun puolivälissä julkaistun Intercept-lehden artikkelin mukaan Ivanka Trump oli jopa äärettömän lähellä päätyä Maailmanpankin johtajaksi isänsä suosittelemana vuonna 2019. Viime hetkellä poikkiteloin asettunut valtiovarainministeri Steve Mnuchin kuitenkin esti hankkeen. Ivanka Trumpin oman version mukaan hän kieltäytyi itse työstä, koska oli tyytyväinen työhönsä ja asemaansa Valkoisessa talossa.

Äidin tyttö

Kun Donald Trump erosi vaimostaan Ivanasta, jäi kolmen lapsen kasvatus käytännössä kokonaan äidin harteille, Ivana on kirjoittanut kirjassaan Raising Trump.

– Hän ei ollut kiinnostunut lapsista, kunnes pystyi puhumaan heidän kanssaan bisneksestä. Kun lapset olivat täysikäisiä, oli Donaldin vuoro. Ojensin heidät hänelle ja sanoin: ”Tässä on valmis tuote, voit ottaa heidät nyt”, Ivana on kuvaillut.

Tytär ja äiti: Ivanka ja Ivana Trump olivat paikalla Julmia aikeita -elokuvan ensi-illassa New Yorkissa maaliskuussa 1999.

Ivankaa on kuvattu isänsä lempilapseksi, mutta hän on myös erittäin läheinen äitinsä kanssa. Ivanka on kertonut, miten äidillä oli tapana varata hetken mielijohteesta jokin ulkomaanmatka ja lennähtää tyttärensä kanssa jännittäviin paikkoihin.

Ivana piti kovaa kuria, määräsi tiukat kotiintuloajat ja säännösteli Ivankan saamaa viikkorahaa.

– Muistaakseni äitini uhkasi antaa minut adoptoitavaksi muutaman kerran, Ivanka on muistellut teini-iän kapinointiaan.

Sittemmin Ivana on julkisesti kehunut tyttärensä kykyjä ja ennustanut, että tästä voisi tulla Yhdysvaltojen ensimmäinen naispresidentti.

Suhde äitipuoli Melania Trumpiin on ollut kaikkea muuta. Trumpin hallinnosta julkaistun paljastuskirjan mukaan Melania Trump kutsui Ivankaa ”prinsessaksi” ja koki tämän pyrkyriksi, joka kilpaili ensimmäisen naisen paikasta Valkoisessa talossa. Melanian entisen avustajan mukaan ”blokkaa Ivanka” -operaatioon kuului muun muassa tyttären sulkeminen pois kuvista Donald Trumpin virkaanastujaisissa ja kieltäytyminen yhteistilaisuuksista.

– Tiedät, millaisia käärmeitä he ovat, ex-avustaja Stephanie Wolkoff kertoo Melanian tekstanneen hänelle viitaten Ivankaan ja aviomies Jarediin.

Jared Kushner ja Ivanka Trump lapsineen Valkoisessa talossa tammikuussa 2017. Taustalla vasemmalla Eric ja Lara Trump.

Pako Floridaan

Kuluneella viikolla 12. hääpäiväänsä viettäneet Ivanka ja Jared ovat pysytelleet pitkälti poissa julkisuudesta Valkoisesta talosta lähdön jälkeen. Pariskunta asuu kolmen lapsensa kanssa miamilaisessa luksushuoneistossa ja viettää paljon aikaa lenkkipoluilla ja uimarannalla, joissa he ovat tallentuneet paparazzien kameroihin hyväntuulisina ja rentoutuneen oloisina. Keväällä pariskunnan uutisoitiin ostaneen jo toisen tontin ”miljardöörien bunkkerina” tunnetulta Indian Creek Villagen alueelta Miamista.

Amerikkalaismedian mukaan suhde isä-Trumpiin olisi viilentynyt tämän vaalitappion jälkeisen käytöksen vuoksi, ja pariskunta on vältellyt esimerkiksi läheisessä Mar-a-lagossa järjestettyjä tapahtumia. Ivankan viimeiset sosiaalisen median julkaisut ovat kuukausien takaa ja niissä hän kehottaa amerikkalaisia rokottautumaan koronaa vastaan – aihe joka Trumpin kannattajien keskuudessa ei ole mitenkään suosittu.

Lokakuun alussa Ivanka puolisoineen tälläytyi pitkästä aikaa ja lensi Jerusalemiin juhlistamaan Kushnerin viime vuonna sorvaamaa Abraham-sopimusta, jolla normalisoitiin Israelin ja Arabiemiraattien välit. Ainakaan toistaiseksi Ivanka Trump ei kuitenkaan ole osoittanut haluja palata mukaan politiikkaan tai pyrkiä itse vallankahvaan, kuten äiti ennusti.