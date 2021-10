Kiti Kokkonen on tänä syksynä viettänyt kaiken aikansa tanssin pyörteissä ja teatterin harjoituksissa. Rakkaus esiintymiseen syttyi jo varhain vanhempien jalanjäljissä.

Tänä vuonna syksy on ollut näyttelijä Kiti Kokkoselle, 47, poikkeuksellisen kiireinen, mutta ihanalla tavalla. Perjantaina koitti merkittävä hetki, kun Kiti pääsi pitkästä aikaa teatterin lavalle Suomen Komediateatterin Juhlakunnossa!-revyyn ensi-illassa. Kiti tähdittää revyytä Niina Lahtisen ja Krisse Salmisen kanssa.

– Olen niin innoissani liveyleisön eteen pääsemisestä. Edellisen kerran olen ollut teatterin lavalla yli kaksi vuotta sitten, Kiti iloitsee.

Kalenteri on täyttynyt äärimmilleen, sillä revyyn päivittäiset harjoitukset ovat vieneet paljon aikaa. Siksi Kiti joutuikin miettimään tarkasti, kun häntä pyydettiin mukaan tänä syksynä tv:ssä pyörineeseen Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan.

– Tulimme lopulta siihen tulokseen, että kyllä tanssiminenkin saadaan onnistumaan. Onneksi saatiin!

Juhlakunnossa!-revyy sai ensi-iltansa perjantaina.

Kuluneina kuukausina Kiti Kokkonen on juossut päivittäin tanssisalin ja revyyn harjoitusten välillä. Aamupäivisin hän on harjoitellut teatterissa ja iltaisin opetellut uutta tanssia ja sen askelia tanssiopettajansa Marko Keräsen kanssa.

– Se kuulostaa paljolta, mutta olen ehtinyt tehdä kaiken ihan hyvin. Toki kiirettä on ollut, mutta nämä ovat kaikki niin kivoja asioita, ettei se haittaa.

Kiti on äärimmäisen iloinen, että hän sai TTK:ssa parikseen juuri Markon, sillä Marko on mukana myös revyyssä koreografina. Kaksikon yhteistyö onkin ollut viime aikoina todella tiivistä.

– Tuntuu siltä, että olemme olleet koko ajan tekemisissä toistemme kanssa. Kuljemme kotimatkatkin yhdessä, Kiti nauraa.

Kiti Kokkosen syksy on ollut vauhdikas, mutta hyvällä tavalla.

Tv-katsojat ovat alusta alkaen ylistäneet TTK-parketilla pyörähdelleen Kokkosen salsaa, cha chata ja valssia.

– Totta kai kannustaminen tuntuu hyvältä. Ihanaa, että ihmiset näkevät sen vaivan, että tsemppaavat meitä. Toisaalta saan yhtä hyvän fiiliksen, kun muita kehutaan.

Kiti huomauttaa, että TTK:n kaltainen tanssikilpailu on ollut hänelle suosiosta huolimatta täysin uusi aluevaltaus.

– Se on paljon jännittävämpää kuin näytteleminen. En ole tottunut esiintymään omana itsenäni, vaan roolissa. Nyt olen joutunut menemään lavalle tietyllä tavalla paljaana ja haavoittuvaisempana.

Kiti ja Marko ovat hurmanneet yleisöjä TTK:ssa viikko toisensa jälkeen.

Tanssin ihmeelliseen maailmaan sukeltaessaan Kiti on löytänyt itsestään aivan uusia puolia.

– Olen huomannut, että olenkin pitkäjänteisempi kuin olen luullut ja että pystyn tekemään enemmän kuin kuvittelin. Tämä kasvattaa myös keskeneräisyyden sietämistä, mikä on mielestäni elämässä tärkeää.

Myös kunto on noussut kohisten. 4-5 tunnin päivittäiset treenit ovat selvästi saaneet aikaan positiivisia vaikutuksia.

– Kunnon nousun huomaa selvästi, koska kuntoni oli niin huono, kun aloitimme. En hengästy enää niin helposti, ja jalkakin nousee kevyemmin.

Viime viikonloppuna Kiti ja Marko joutuivat olemaan poissa suorasta Tanssii tähtien kanssa -lähetyksestä Kitin sairastumisen takia.

Kiti sairastui aivan viime hetkillä. Vielä päivä ennen suoraa lähetystä hän jakoi Instagram-tilillään videon parin harjoituksista. Heidän oli määrä tanssia vauhdikas quickstep Matin ja Tepon Vauhti kiihtyy -kappaleen tahtiin.

Sairastuminen otti koville, mutta flunssan kourissa olevalla Kitillä ei ollut muutakaan mahdollisuutta kuin seurata tällä kertaa lähetystä kotisohvalta.

– Ärhäkkä flunssa yllätti lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Lääkärin määräyksestä jäin tervehtymään kotiin, Kiti kertoo.

Ratkaisulla turvattiin myös muiden terveys.

– Tämä oli minusta kaikilta osapuolilta vastuullinen ratkaisu. Terveys ennen kaikkea, Kiti sanoo.

– Haluttiin luonnollisesti varmistaa se, etten tartuta muita ihmisiä.

Katsojien tuki on ollut ilahduttavaa.

– Ihmisiltä on tullut sydäntä lämmittäviä tsemppiviestejä.

Kitin ja Markon tanssit jatkuvat tästä eteenpäin normaalisti, sillä TTK:n sääntöjen mukaan pari voi jättäytyä suorasta lähetyksestä yhden kerran pakottavan syyn vuoksi.

Tanssiminen on nostanut myös Kitin kuntoa.

Vaikka kulunut syksy on ollut yhtä tanssia, on teatterilla erityinen paikkansa Kokkosen sydämessä. Kitin äiti on teatterilavoilta ja elokuvista tuttu näyttelijä Titta Jokinen, 70, ja Kitin isä, ohjaaja Ere Kokkonen perusti Suomen Komediateatterin vuonna 1995. Ere-isä kuoli vuonna 2008, ja Kitistä tuli teatterin taiteellinen johtaja vuonna 2011.

Näyttelemisen lisäksi Kiti käsikirjoittaa ja ohjaa Komediateatterin teatterin tuotantoa ja on mukana muun muassa ylläpitämässä sen pitkää revyy-perinnettä.

– Teatteri on henkinen kotini ja taiteellinen johtajuus on päätyöni. Suunnittelen esimerkiksi teatterin ohjelmiston.

Vaikka Kiti on kasvanut ohjaajan ja näyttelijän tyttärenä, ei hänelle ollut alun perin täysin itsestäänselvää jatkaa isänsä jalanjäljissä.

– Ajattelin pitkään, että olen ennemmin näyttelijä ja kirjoittaja kuin taiteellinen johtaja. Elämä kuitenkin järjestyi niin, että tämä tuntui luontevalta.

Kiti äitinsä Titta Jokisen ja isänsä Ere Kokkosen kanssa vuonna 2003.

Parhaiten Kitin Ere-isä tunnettiin Uuno Turhapuro -elokuvien ohjaajana. Kiti pääsi vain reilu 10-vuotiaana tekemään pieniä sivurooleja isänsä ohjaamiin elokuviin: hän oli muun muassa ”tyttö uima-altaalla” Uuno Epsanjassa -elokuvassa vuonna 1985. Elokuvassa hän näytteli kummisetänsä Vesa-Matti Loirin rinnalla.

Kokkonen kertoo nauraen, ettei pitänyt Suomen suosituimmissa elokuvissa näyttelemistä ihmeellisenä asiana.

– Olen aina tykännyt esiintyä, mutta katsoin asiaa lapsen näkökulmasta. Muistan, että piti lähteä Espanjaan, koska isällä oli töitä. Olihan se kivaa, mutta ei se tuntunut mitenkään maailman erikoisimmalta asialta.

Lapsena Kitin oli ylipäätään vaikea hahmottaa, että hänen vanhempansa ja lähipiirinsä olivat tunnettuja.

– En koskaan ajatellut, mitä vanhempani tekivät työkseen. Minua lapsena jopa vähän ärsytti, että ihmiset tulivat juttelemaan ja sillä tavoin häiritsemään meidän yhteistä aikaamme.

Totuus vanhempien kuuluisuudesta valkeni Kitille alakoulun loppupuolella.

– Minulla kesti pitkään tajuta se. Asian ymmärtäminen oli shokki. Lopulta siihen toki tottui.

Vesa-Matti Loirin vierailu Tanhupallon omassa tv-ohjelmassa oli Kitille ikimuistoinen hetki.

Ympyrän voisi sanoa sulkeutuneen tänä vuonna, kun Vesa-Matti Loiri saapui Kokkosen vieraaksi Tanhupallon omaan tv-ohjelmaan. Kiti voitti Putouksen sketsihahmokilpailun Tanhupallo-hahmollaan vuonna 2018.

Vesa-Matin saaminen vieraaksi omaan ohjelmaan oli Kitille suuri asia.

– Jännitin Vesa-Mattia kovasti. Arvostan häntä hirveästi taiteilijana. Huomasin, että minua hermostutti sen takia hänen läsnäolonsa. Koko kuvauspaikalla oli sinä päivänä käsinkosketeltava tunnelma.

Hetki jäi mieleen myös siksi, ettei Kiti ole päässyt aikuisiällä tekemään töitä kummisetänsä kanssa.

– Emme ole tehneet yhdessä paljoakaan, paitsi silloin, kun olin lapsi ja heiluin siellä Espanjassa uima-altaalla Uuno Turhapuro -elokuvassa.

– Siksi tuo hetki oli taianomainen. Siinä yhdistyi moni asia. Vesku on tehnyt äärettömän merkittävän uran, ja hän on isäni pitkäaikainen työkaveri ja ystävä.

Kiti ei ole suosiostaan hätkähtänyt, vaan jalat ovat pysyneet tiukasti maassa.

Nyt Kiti Kokkonen on itse Suomen tunnetuimpia näyttelijöitä. Putoukseen osallistuminen ja sketsihahmokilpailun voittaminen olivat käänteentekeviä hetki Kitin uralla, sillä sen jälkeen hänet on tunnistettu julkisilla paikoilla lähes poikkeuksetta.

– Kommentteja kuulee joka kerta, kun käyn kaupassa tai huoltoasemalla. Olen itsekin aina ollut kova höpöttelemään ventovieraille vihannesosastoilla ja hisseissä, joten minua ei haittaa jutella ihmisten kanssa.

Joskus harvoin lähestymiset tuntuvat vaivaannuttavilta, jos omat ajatukset ovat muualla.

– Yritän kuitenkin aina ajatella, että ihmisillä on lähestymisessä hyvä tarkoitus.

Kiti Kokkonen ja Olli Tikka punaisella matolla vuonna 2020.

Julkisen elämän vastapainoksi Kokkonen on luonut kodistaan itselleen turvapaikan. Hän on asunut yhdeksän vuotta miehensä Olli Tikan kanssa Espoossa omakotitalossa, jota hän kuvailee ”runsaaksi, värikkääksi ja kodikkaaksi”. Kodin yksi helmistä on puutarha, jossa Kiti viettää paljon aikaa.

– Rentoudun puutarhassani. Viimeksi putsasin kasvihuoneen ja leikkelin pionin kuihtuneita varsia vapaapäivänäni. Luonto on minulle todella tärkeä asia.

– Asuin pitkään keskustassa, mutta kun muutimme Espooseen luonnon lähelle, sieluuni laskeutui rauha.

Kitin mies on Hevisaurus-yhtyeen laulaja, ja kymmenisen vuotta yhdessä ollut pariskunta myös työskentelee paljon yhdessä. He ovat käsikirjoittaneet yhdessä Hevisaurus-musikaaleja, ja kun Tanhupallo sai oman ohjelmansa, oli selvää, että Kiti käsikirjoittaisi ohjelmaa miehensä kanssa.

– Meille on todella luontevaa työskennellä ja ideoida yhdessä. Ollilla on aina parhaat jutut, ja hän on alusta asti auttanut minua tekemään Tanhupallosta parhaan mahdollisen. Tanhupallo ei olisi tuollainen ilman Ollia.

Kiti myöntää, että häntä lähestytään jatkuvasti julkisilla paikoilla. Se ei kuitenkaan sosiaalista Kitiä haittaa.

Nyt Kiti aikoo nauttia revyyesityksistä, tanssin hurmasta ja liveyleisön eteen pääsemisestä, sillä korona-aika ei ollut kulttuurialalle helpoimmasta päästä. Edellisestä kerrasta teatterin lavallakin on kulunut aikaa jo yli kaksi vuotta.

– Takana on niin hurjat ja vaikeat ajat, että on ihana päästä jakamaan iloa ihmisille. Olen siitä todella innoissani.

Vaikka Kiti Kokkosta on hehkutettu Tanssii tähtien kanssa -kilpailun ennakkosuosikiksi, hän ei todellakaan pidä voittoa kisan tärkeimpänä asiana.

– En ajattele voittoa itseasiassa ollenkaan. Olen siitä erikoinen tyyppi, että minulta puuttuu kokonaan kilpailuvietti. Yritän vain oppia, nauttia ja tehdä kaiken niin hyvin kuin pystyn.