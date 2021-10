Einár pakeni murhaajiaan luotisateessa – uutta tietoa räppärin viimeisistä hetkistä

Pakomatka päättyi 20 metrin päähän kerrostalon alaovelle. Tapahtumapaikalta on löytynyt yli kymmenen hylsyä kahdesta eri aseesta.

Ruotsalainen 19-vuotias rap-muusikko Einár, oikealta nimeltään Nils Grönberg, ammuttiin kuoliaaksi torstai-iltana Tukholmassa. Poliisi ei toistaiseksi ole ottanut ketään kiinni murhasta epäiltynä.

Ruotsalaislehti Expressenin tietojen mukaan tapahtumien kulku murhapaikalla on kuitenkin kirkastunut poliisille. Tapahtumat saivat alkunsa hieman ennen kello yhtätoista torstai-iltana, kun Einár ja kaksi hänen ystäväänsä astuivat ulos pyörävarastosta Hammarbyssa.

Heitä vastassaan oli kaksi pistoolein aseistautunutta miestä. Silminnäkijöiden mukaan miehet olivat noin 170 senttimetriä pitkiä ja naamioituneita. Miehet lähestyivät seuruetta, joka tajusi vaaran välittömästi. Kolmikko pakeni eri suuntiin, ja molemmat miehet lähtivät Einárin perään.

Räppäri pakeni luotisadetta pihan poikki. Hänen onnistui päästä 20 metrin päähän kerrostalon alaovelle ennen kuin murhaajat saivat hänet kiinni. Kuolettavat laukaukset ammuttiin rintaan ja kasvoihin noin 1,5 metrin etäisyydeltä. Takaa-ajoa todistivat useat silminnäkijät.

19-vuotias räppäri Einár murhattiin Ruotsissa viime viikolla.

Expressenin mukaan poliisin tutkijat ovat löytäneet tapahtumapaikalta yli kymmenen hylsyä, jotka ovat peräisin kahdesta eri aseesta. Tutkinnan perusteella miehet tulittivat Einária kohti tämän juostessa karkuun.

Expressenille puhuneen poliisin mukaan Einár oli selvästi hyökkäyksen kohde. Poliisin mukaan tekotapa on tuttu aiemmista jengimurhista.

– Se oli puhdas palkkamurha, poliisi toteaa lehdelle.

Poliisin mukaan tällaiset murhat ovat yleensä nuorten pikkurikollisten tekemiä. Palkkiona on useammin nousu jengin arvohierarkiassa kuin mojova rahasumma.

Murhapaikan lähelle tuotiin runsaasti kukkia ja kynttilöitä räppärin muistolle.

Einár eli Aftonbladetin mukaan uhan alla ennen kuolemaansa. Hän yritti elää elämäänsä salattujen henkilötietojen turvin. Vain muutama päivää ennen kuolemaansa hän sai sosiaalisen median välityksellä tappouhkauksia.

– Einárista oli annettu tapporaha, lähde kertoi Aftonbladetille.

Lähteiden mukaan Einár oli myös sekaantunut 9. lokakuuta tapahtuneeseen jengipuukotukseen. Tukholman keskustassa sijaitsevassa aasialaisessa luksusravintolassa puukotettiin 25-vuotiasta henkilöä.

Aftonbladetin mukaan Einár kidnapattiin väkivaltaisesti huhtikuussa 2020. Tapahtumahetkellä 17-vuotiaalta räppäriltä vietiin Rolex-kello, kaksi kultaketjua ja käsiase. Lisäksi kidnappaajat vaativat häneltä kolmea miljoonaa Ruotsin kruunua. Räppäriä uhattiin hänestä kidnappauksen aikana otettujen halventavien valokuvien levittämisellä. Kuvat levisivät verkossa kidnappauksen jälkeen.

Kidnappauksen jälkeen räppäriä uhattiin myös pommilla. Poliisi sai tuolloin epäillyt kiinni ja he joutuivat oikeuden eteen viime keväänä. Einár itse ei halunnut osallistua kuulusteluihin tai oikeudenkäyntiin.

Expressenin mukaan Einár on aiemmin käyttänyt luotiliiviä, mutta nyt hänellä ei ollut sellaista yllään. Hän on perustellut luotiliivin käyttöä poliisikuulustelussa.

– Olen Ruotsin striimatuin artisti. Saan päivittäin uhkauksia Instagramissa ja Spotifyssa, Einár on sanonut poliisille lehden mukaan.

Poliisi käynnisti tapahtumien jälkeen jättioperaation murhaajien löytämiseksi. Toistaiseksi tutkinnassa ei ole tapahtunut läpimurtoa.

EINÁR oli Ruotsissa suosittu nuori artisti. Hänen ensimmäinen hitiksi noussut kappaleensa Gucci / Duckar Popo julkaistiin kolme vuotta sitten. Einár oli silloin 16-vuotias. Gucci / Duckar Popo striimasi Spotify-musiikkipalvelussa yli miljoona kuuntelukertaa.

Räppäri ehti julkaista kolme albumia. Niistä viimeisin, Welcome to Sweden (2020) ylsi Ruotsin albumilistan kärkeen.

Einár on voittanut Grammis-musiikkigaalassa Ruotsissa jo kolme palkintoa. Se on Ruotsin suurin musiikkialan palkintogaala. Hän oli 17-vuotias, kun hänet palkittiin Breakthrough of the Year -palkinnolla.