Luontaistuote aiheutti Ismo Alangolle hallitsemattoman erektion kesken keikan – häpeämätön elämäkerta avaa myös rocklegendan alkoholiongelmaa

Kirjailija Katja Kettu kysyy Ismo Alangolta kesken valokuvauksen:

– Miten iso jalka sulla oikein on?

– 46.

– Yli kymmenen numeroa isompi kuin minulla. Mulla on 35.

Ihme, että kengännumero ei ole aiemmin tullut puheeksi, sillä 60-vuotiaan laulajan elämää harjataan Ketun kirjoittamassa Ismo Alanko -elämäkertateoksessa tiheällä kammalla.

Kirjassa mennään lapsuuteen Joensuussa pankinjohtajaisän ja lausuntataiteilijaäidin sekä kolmen sisaruksen perheessä. Sukelletaan vaikkapa 1970-luvun suomalaiseen kesämökkielämään, Ismon suureen oivallukseen elämästä pikkupoikana – siitä lisää myöhemmin.

Mun kaikkien aikojen suosituin kappale on ensimmäisen levyn ensimmäinen biisi. Loppu on pelkkää alamäkeä.

Tietysti kirjassa perehdytään myös Alangon järkälemäiseen taiteelliseen tuotantoon – hän kertoo itse tarinat noin 250 kappaleestaan.

– Kustantaja kysyi, voisimme käydä läpi edes suosituimpia kappaleita, mutta mentiin sitten toiseen ääripäähän – käytiin läpi kaikki biisit, Kettu kertoo.

Lisäksi hypätään keikkabussien kyytiin, bändielämän kaikkiin höyryihin viidellä vuosikymmenellä. Alanko oli vain 19-vuotias, kun hänen yhtyeensä Hassisen Kone voitti rockin Suomen mestaruuden ja yhtyeen ensilevyllä julkaistiin suomirockin klassikoksi noussut Rappiolla. Sen jälkeen tuli Sielun veljet ja soolouraksi laskettujen vuosien yhtyeet.

Yksityiselämästään Alanko kertoo myös erittäin avoimesti – ensimmäistä kertaa pitkällä urallaan hän puhuu päihteistä, alkoholiongelmasta, raitistumisesta, isyydestä, avioerosta ja uuden liiton syntymisestä.

– Vaikeinta oli sukeltaa fiiliksiin eri aikakausina. Ne eivät aina olleet näin auvoisia kuin nyt, Alanko sanoo.

KIIHKEÄÄ ja kiivastakin oli myös kahden taiteilijan kohtaaminen kirjaa työstettäessä. Katja Kettu on ansioitunut romaanikirjailija, joka nyt käytti kolme vuotta työaikaansa Alangon elämään perehtymiseen.

Kettu ja Alanko sanovat, että kipakoita viestejä lähti molempien laitteilta – ja kumpikin oli vuorotellen käsi otsalla.

Alanko lähetti kerran jo viestin, jossa vaati koko kirjahankkeen keskeyttämistä ja kysyi Ketun tilinumeroa voidakseen maksaa hänelle siihen mennessä tehdystä työstä.

Asia kuitenkin sovittiin.

Kettu puolestaan kysyi Alangolta viestissään suorasanaisesti tämän lähettämästä palautteesta: ”Mitäs paskaa tämä nyt taas on?”

– Olin tehnyt kuukausikaupalla töitä ja odotin hyvää palautetta. En saanut, Kettu naurahtaa.

Mutta nyt siis menee hyvin – myös Alangon ja Ketun kesken.

– Emme istuisi yhdessä antamassa haastattelua, jos asioita ei olisi sovittu, Alanko sanoo.

– Minusta tämä oli ihan normaalia, Kettu sanoo.

– On sitä bändeissäkin riidelty, Alanko sanoo, ja jatkaa:

– Opin tätä kirjaa tehdessä sen, että nukun yön yli…. Ja mieluummin soitan, kun lähetän viestin, joka saatetaan tulkita väärin.

Keskustelu oli rajua erityisesti siinä vaiheessa, kun kirjalle haettiin linjaa. Lopulta päädyttiin siihen, että Alangon omin sanoin muistelemien jaksojen vastapainoksi kirjassa on Ketun kirjoittamia tiivistelmiä – niille oli tilausta:

– Alun perin tekstiä oli 1 800 liuskaa. Kesän alussa se kutistui 1 200 liuskaan, Kettu kuvailee.

Kirjan ensimmäisessä painoksessa on 543 sivua.

AVOMIELISESSÄ kirjassa huomio kiinnittyy Alangon kertomuksiin päihteidenkäytöstä. Nyt hän toivoo, ettei se kuitenkaan nouse pääosaan kirjasta puhuttaessa.

– Ei alkoholi aluksi ollut ongelma. Kaikenlaista rilluttelua oli siksi, että se oli hauskaa. Ja kaikki elämän tärkeät ihmissuhteet on solmittu kännissä, hän naurahtaa.

”

Lekurit on joskus vähän pehmeitä. Sellaisia, että kyllä me saadaan tämä sinun ongelma ratkaistua, voit vähän vähentää ja käyttää kohtuullisesti. Tämä vittumainen lääkäri sanoi, että jos haluat pysyä hengissä, niin lopetat. Et ota enää pisaraakaan. Tai kuolet. Piste. Se kuulosti niin vakuuttavalta, että uskoin. Ajattelin, että perkele, se on varmaan just niin kuin toi jätkä sanoo.