Kuningatar Elisabetin kerrottiin jättäneen sunnuntain kirkkokäynnin poikkeuksellisesti väliin, koska hän haluaa säästää voimiaan ensi viikolla järjestettävään Glasgow’n ilmastokokoukseen.

Viimeaikaiset uutiset kuningatar Elisabetin terveydentilasta herättävät sekä huolta että hämmennystä Britanniassa. Sunnuntaina The Sun kertoi, että 95-vuotias monarkki oli joutunut poikkeuksellisesti jättämään väliin Windsorin linnassa järjestetyn jumalanpalveluksen.

Palatsilähteiden mukaan kuningatar päätti levätä, jotta hän olisi parhaimmillaan tavatessaan valtionjohtajia ensi viikolla Skotlannissa järjestettävässä Glasgow’n ilmastokokouksessa. Jo ennen tätä kansalaisille oli aiheuttanut sydämentykytyksiä yön yli kestänyt sairaalavisiitti, jolta kuningatar palasi torstaina työpöytänsä ääreen, Buckinghamin palatsin mukaan ”hyväntuulisena”.

Kuningattaren lokakuu on ollut kiireinen työtehtävien suhteen. Kolme viikkoa sitten hän tapasi Kanadan kuninkaallisen tykistörykmentin jäseniä Windsorissa.

Huhtikuussa Elisabet jäi leskeksi yli 73 avioliiton jälkeen, kun hänen puolisonsa prinssi Philip menehtyi liki 100-vuotiaana. Kuningatar kuvattiin hänen saapuessaan hautajaisiin.

Hovin lähteet vakuuttivat Sunday Timesille hallitsijan olevan edelleen ”veitsenterävä”. Sairaalakäynnin kerrottiin virallisesti liittyneen kuningattarelle tehtyihin ”ennakoiviin tutkimuksiin”.

– Hän on kunnossa, mutta hän tarvitsee lepoa – hän säästää energiaansa ilmastokokoukseen, kuningatarta lähellä oleva lähde kertoi lehdelle.

– Hän on lopen uupunut, paljasti kuitenkin toinen hovilähde samassa artikkelissa.

Buckinghamin palatsia on kritisoitu, koska se olisi salannut kuningattaren sairaalavisiitin, ellei The Sun olisi uutisoinut asiasta torstaina. Keskiviikkoaamuna hovin edustajat olivat kertoneet Elisabetin peruuttaneen ”vastahakoisesti” matkansa Pohjois-Irlantiin, sillä lääkärit olivat neuvoneet häntä lepäämään.

Brittimedian mukaan kyseessä oli kuningattaren ensimmäinen lääkärin määräämä sairausloma 15 vuoteen. Medialle välitettiin epävirallisesti tieto, jonka mukaan kuningatar olisi Windsorin linnassa, mutta todellisuudessa häntä oltiin kuljettamassa tutkimuksiin Lontoon keskustassa sijaitsevaan King Edward VII -sairaalaan.

– Meidän on vain toivottava, että voimme luottaa siihen, mitä palatsi kertoo meille, kommentoi BBC:n pitkän linjan hovikirjeenvaihtaja Nicholas Witchell Breakfast-aamuohjelmassa.

Witchellin mukaan ongelma on, että huhut ja misinformaatio alkavat kukoistaa, kun kunnollista, paikkaansa pitävää ja luotettavaa tietoa ei ole tarjolla.

– Meille ei annettu koko kuvaa, ja palatsin näkökulma on ymmärrettävä. Heidän mielestään kuningattarella on potilaana oikeus luottamuksellisuuteen ja lääketieteelliseen yksityisyyteen – siitä huolimatta, että hän on valtionpää ja että miljoonat ihmiset tässä maassa ja ympäri maailmaa huolestuvat, Witchell sanoi.

Kuningatar vietti keskiviikon ja torstaina välisen yön King Edward VII -sairaalassa Lontoossa.

Uutisryhmä raportoi kuningattaren sairaalakäynnistä Buckinghamin palatsin edustalla torstaina. Yhdeksi syyksi visiitin salaamisyritykselle on kerrottu halu välttää median kerääntymistä sairaalan edustalle.

Huhtikuussa leskeksi jääneen Kuningattaren työmäärä on herättänyt niin ikään kysymyksiä. Palattuaan kesälomalta lokakuun alussa hänen kalenterissaan oli 19 työtehtävää 19 päivän aikana.

Vielä sairaalakäyntiä edeltäneenä iltana Elisabet kestitsi yli tunnin ajan jalkeilla ollen Windsorin linnassa Global Investment Summit -tapahtuman väkeä. Paikalla olivat muun muassa pääministeri Boris Johnson, Microsoftin perustaja Bill Gates sekä Yhdysvaltain ilmastolähettiläs John Kerry.

Sunday Timesin mukaan Elisabet ja hänen lähimmät avustajansa olivat ennen vieraiden tuloa sopineet salaisesta merkistä, jonka avulla kuningatar osattaisiin viedä pois paikalta, mikäli häntä olisi alkanut heikottaa. Salaista signaalia ei tällä kertaa kuitenkaan tarvittu, kuten ei myöskään kävelykeppiä, jonka kanssa hänet oli kuvattu edellisellä viikolla ensimmäistä kertaa 17 vuoteen.

Samalla viikolla lääkäreiden uutisoitiin kieltäneen monarkilta varotoimenpiteenä tämän päivittäisen cocktailin, ja syynä tähän oli syksyn kiireinen aikataulu.

Elisabetin kiireistä julkisten esiintymisten aikataulua on yritetty väljentää, mutta kuningatar itse on lähteiden mukaan pitänyt itsensä kiireisenä yksityiselämässään jatkuvilla lounailla ja illallisilla ystävien ja perheenjäsenten kanssa. Syyksi tähän tähän kerrottiin, ettei kuningatar halua aterioida yksin.

Kuningatar Elisabet emännöi pääministeri Boris Johnsonia (vas.) sekä muita vieraita Windsorin linnassa viime viikon tiistaina. Seuraavana aamuna hänet vietiin sairaalaan ”ennakoiviin tutkimuksiin”.

Elisabet tammikuussa 2020 otetussa arkistokuvassa. Tuolloin koronapandemian tuoma eristys ja prinssi Philipin kuolema olivat vielä edessäpäin.

The Sunin mukaan kuninkaallisen perheen muut jäsenet keventävät tulevaisuudessa kuningattaren työtaakkaa osallistumalla julkisiin tapahtumiin hänen rinnallaan. Samalla voidaan välttää mahdollisista viime hetken peruuntumisista aiheutuvaa pettymystä, lehti kertoi maanantaina.

Kuningatar itse ei näytä näkevän korkeaa ikäänsä rasitteena. Viime viikolla julkisuuteen tuli myös tieto, jonka mukaan hän oli kieltäytynyt avustajansa välityksellä hänelle korkean ikänsä vuoksi myönnetystä Oldie of the Year -vanhuspalkinnosta.

– Hänen majesteettinsa uskoo, että ihminen on sen ikäinen, minkä ikäiseksi hän itsensä tuntee. Siitä syystä kuningatar ei usko, että hän täyttäisi kriteerejä, eikä siksi voi ottaa palkintoa vastaan. Hän toivoo, että löydätte jonkun, joka on palkinnon arvoinen, sihteeri Tom Laing-Bakerin allekirjoittamassa kirjeessä sanottiin.