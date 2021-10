Uudessa tosi-tv-sarjassa kumppania petetään – kokemattomalla Aarnella, 21, on yksi toive

Singletown-sarjassa deittaillaan luvan kanssa uusia ihmisiä ja metsästetään kadonnutta kipinää.

Discovery-mediayhtiö tiedottaa uudesta parisuhderealitysta, joka alkaa pyöriä kanavan maksullisessa Discovery+-palvelussa 3. marraskuuta.

Tiedotteen mukaan viisi vaikeassa tilanteessa olevaa pariskuntaa laittaa Singletown-sarjassa suhteensa yhteisestä sopimuksesta katkolle ja kokeilee pitkästä aikaa sinkkuelämää.

– Aluksi parit hyvästelevät toisensa, minkä jälkeen heidät jaetaan kahteen eri sviittiin kesäisen Helsingin parhaille pelipaikoille. Luvassa on unohtumattomia treffejä, uusia tuttavuuksia sekä juhlia kattojen yllä, kun kukin heittäytyy sinkkuelämän vietäväksi, ohjelma esitellään.

Sarjassa pohditaan, onko ”kadonnut kipinä” mahdollista löytää uudelleen.

Kyseessä on kansainvälinen formaatti, joka on ollut hyvin suosittu Isossa-Britanniassa ja Tanskassa.

Singletown on jatkumoa television pettämisteemaisille tosi-tv-sarjoille. Suomessa on esitetty myös Temptation Island Suomi -sarjaa ja Vieraissa-sarjaa.

Heidät nähdään sarjassa

Amalia, 21, ja Aarne, 21

Temptation Island -sarjasta tutun parin kaksi vuotta kukoistanut avoliitto on suistunut tilanteeseen, jossa ero tuntuu todennäköiseltä. Amalia kokee turvattomuutta rutiinittomassa arjessa, ja deittailussa kokematon Aarne haluaa katsastaa myös sinkkumarkkinoiden tarjonnan.

Laura, 25, ja Lotta, 33

Punavuorelaisen yrittäjäpariskunnan polut kohtasivat vuosi sitten, kun Lotta etsi tapahtumaansa joogaopettajaa ja paikalle ilmestyi nuori kaunotar Laura. Huumaavat soidinmenot johtivat alkukesän kihlaukseen, mutta suhdetta sävyttää myös molemminpuoliset epävarmuudet.

Jonna, 26, ja Joni, 28

Kolme vuotta seurustelleet Joni ja Jonna eivät ole olleet kahta päivää pidempään erossa toisistaan. Muusikkopariskunta haluaa suhteensa tauolle vähentääkseen Jonnan läheisriippuvuutta sekä haastaakseen sosiaalisesti introverttia Jonia.

Kerttu, 20, ja Nino, 23

Yhteisten teatteriopintojen parissa toisensa löytäneet Nino ja Kerttu olivat alkuun opiskelukavereita. Puoli vuotta sitten kaverilliset ajatukset väistyivät romanttisten tunteiden tieltä ja pari alkoi seurustella. Siitä lähtien itsenäiselle aikuistumiselle on ollut vain vähän tilaa, sillä nuoripari on toisiinsa liimaantuneita 24/7. Kerttu toivoo hetkellisen eron kasvattavan itseluottamustaan, joka on joutunut koetukselle sosiaalisesti aktiivisen Ninon kyydissä.

Vilma, 22, ja Karim, 26

Tinderistä puoli vuotta sitten toisensa löytänyt kaksikko hyppäsi nopeasti suhteen syvään päätyyn ja muutti yhteen. Alkuhuumasta havahduttuaan parille on kuitenkin herännyt epäilys, ovatko he sittenkin kompastuneet avoliittoon liian kevein perustein, vai voivatko tunteet vielä syventyä. Karim ja Vilma eivät ole paperilla toistensa perinteistä kumppanityyppiä, ja he toivovatkin, että tauko suhteesta ja viimeinen katsaus sinkkumarkkinoille toisi varmuuden tulevaisuudesta.

Singletown Suomi discovery+-palvelussa kaksi jaksoa keskiviikkoisin 3.11. alkaen.