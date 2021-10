Alec Baldwinin tähdittämän elokuvan kuvaukset keskeytetty – tuotantoyhtiö kommentoi nyt kauheita tapahtumia

Kuvaaja Halyna Hutchinsin kuolemaan johtanut tapaturma tutkitaan perin pohjin.

Alec Baldwinin tähdittämän Rust-elokuvan kuvaukset on keskeytetty toistaiseksi, kertoo elokuva-alan erikoislehti Variety.

– Olemme tätä kriisiä käsitellessämme päättäneet laittaa kuvaukset pakettiin ainakin siihen asti, että tutkimukset ovat valmiit, Rust-elokuvan tuotantoyhtiö sanoo tiedotteessaan.

Varietyn tuotantoyhtiöltä saamassa kirjeessä kerrotaan, että ohjaaja Joel Souza toipuu järkyttävistä tapahtumista ja tuotanto tukee häntä toipumisessa.

Tuotantoyhtiö kertoo, että he suorittavat oman kattavan selvityksensä turvallisuuskäytännöistä, mutta muistutti myös, että tuotanto ei voi kertoa tutkinnan takia mitään yksityiskohtia kovin tarkasti julkisuuteen.

– Olette kaikki sydämissämme, kun elämme tätä traagista aikaa ja suremme kollegaamme ja rakasta ystäväämme Halyna Hutchinsia, tiedotteessa sanotaan.

Tuotanto kertoo olevansa koko ajan läheisesti tekemisissä Hutchinsin surevan perheen kanssa.

Näyttelijöille ja muille tuotantotiimin jäsenille on järjestetty kriisi- ja keskusteluapua.

– Vaikka sydämemme ovat murtuneet ja on vaikeaa nähdä horisontin taakse, tämä on silti pikemminkin pysähdys kuin loppu.

Alec Baldwin ampui aseella, jonka piti olla toimimaton.

Viranomaiset tutkivat kuvaaja Halyna Hutchinsin kuolemaan johtaneen onnettomuuden syyt perinpohjaisesti.

Kuvaaja Hutchins ja ohjaaja Souza saivat luodista, kun Baldwin laukaisi aseen. Hutchins lennätettiin sairaalaan, jossa hänet todettiin kuolleeksi. Myös Souza, 48, kiidätettiin sairaalaan, jossa hänen kerrottiin olevan kriittisessä tilassa. Souza pääsi perjantaina pois sairaalasta.

Näyttelijät olivat harjoittelemassa kohtausta lännenelokuvaan Bonanza Creek Ranchin lähellä Santa Fen kaupunkia. Bonanza Creec Ranch on legendaarinen tila New Mexicon osavaltiossa, jossa on kuvattu historian aikana jo yli 130 lännenelokuvaa.

Varietyn mukaan Baldwinille oli kerrottu, että ase olisi ollut niin kutsuttu "kylmä ase”, eli että se ei olisi ollut ladattu oikeilla patruunoilla.

Viikonloppuna tuli julkisuuteen Santa Fen piirikunnan sheriffille etsintälupaa varten toimitettu lausunto, jonka mukaan apulaisohjaaja Dave Halls oli se henkilö, joka ojensi aseen Baldwinille lavastekärrystä kuvauspaikalla käynnissä olleissa harjoituksissa ja huusi ”kylmä ase!”.

Baldwin on tehnyt yhteistyötä viranomaisten kanssa ja kertonut julkisuudessa olevansa täysin murtunut tapahtuneesta.