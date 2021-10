Alec Baldwinin turma-aseesta vastanneesta työntekijästä leviää kylmääviä väitteitä – aiheutti edellisessä elokuvassaan vaaratilanteen lapsinäyttelijälle

Nimettömänä esiintyvä sisäpiirilähde väittää kuvausten rekvisiitta-aseista vastannutta Hannah Gutierrez-Reediä kokemattomaksi.

Verkkolehti Daily Beast julkaisi sunnuntaina artikkelin, jota varten haastatellut sisäpiirilähteet maalaavat hyytävän kuvan lännenelokuva Rustin asemestarin valmiuksista toimia riskialttiissa työssään. Nimettömien lähteiden mukaan näyttelijä Alec Baldwinin rekvisiitta-aseesta vastanneen Hannah Gutierrez-Reedin, 24, aiemman elokuvan kuvaukset katkesivat väliaikaisesti turvallisuussyistä.

– Hän oli aina vähän huolimaton aseiden kanssa ja aina silloin tällöin heilutteli niitä ympäriinsä, toinen kahdesta lähteestä väittää.

Kyseessä olivat vielä ilmestymättömän The One Wayn kuvaukset, joiden aikana Gutierrez-Reedin väitetään ojentaneen rekvisiitta-aseen 11-vuotiaalle Ryan Kiera Armstrongille ilman asianmukaista tarkastusta.

Lähteiden mukaan tätä ennen hän oli ladannut aseen maassa täynnä pikkukiviä olevassa maastossa. Tuotantoryhmän huolestuneet jäsenet vaativat kuvausten keskeyttämistä kunnes Gutierrez-Reed olisi tarkistanut aseen.

Los Angeles Timesin mukaan elokuvataidetta Northern Arizona Universityssä opiskellut Gutierrez-Reed valmistui vuonna 2020. Nicolas Cagen tähdittämä The One Way oli ensimmäinen elokuva, jossa hänellä oli päävastuu aseista. Toinen Daily Beastin lähteistä kertoo tuoneensa useita huolenaiheita tuotantoryhmän tietoon.

– Olen ollut tuliaseiden ympärillä koko elämäni ja huomasin joitakin asioita, jotka eivät olleet hyväksyttäviä edes tyhjennetyillä tuliaseilla.

Ihmiset toivat kynttilöitä ja kukkia muistopaikalle sunnuntaina.

Los Angeles Times kertoo Gutierrez-Reedin osallistuneen kuukausi sitten podcast-haastatteluun, jossa hän kertoi usein kohtaavansa aseita pelkääviä elokuva-alan työntekijöitä. Asemestari kertoi nauttivansa työssään eniten sen osoittamisesta, että ”aseet ovat mahtavia”.

Daily Beastin artikkelissa nimettömästi esiintyvä Rustin tuotantoryhmän jäsen väittää Gutierrez-Reediä kokemattomaksi ja kypsymättömäksi. Lähteen mukaan kuvauksissa sattui aiemmin jo kaksi tapausta, joissa ase laukesi vahingossa. Työntekijät valittivat tapauksista suoraan apulaisohjaaja David Hallsille.

– Me kaikki huusimme hänelle: ”Tämän on paras lukea tuotantoraportissa. Nämä tyypit ovat vastuuttomia, eikä heidän kuuluisi olla täällä.”

Uutiskanava CNN uutisoi torstaina, että myös Halls oli valitusten kohteena jo kahdessa vuonna 2019 toteutetussa produktiossa. Viikonloppuna tuli julkisuuteen Santa Fen piirikunnan sheriffille etsintälupaa varten toimitettu lausunto, jonka mukaan juuri Halls ojensi aseen Baldwinille lavastekärrystä kuvauspaikalla käynnissä olleissa harjoituksissa.

Viime torstaina Rustin kuvauksissa New Mexicossa tapahtunut turma on järkyttänyt suuresti erityisesti Hollywoodin elokuvateollisuudessa työskenteleviä. Kuvaaja Halyna Hutchins, 42, sai surmansa, kun Baldwin laukaisi kuvauksissa rekvisiitta-aseen, joka oli toistaiseksi tuntemattomasta syystä ladattu oikealla luodilla paukkupatruunan sijaan.

Ampumisessa loukkaantui lisäksi Hutchinsin takana seisonut elokuvan ohjaaja Joel Souza, 48, jonka kerrottiin päässeen sairaalasta jo perjantaina.