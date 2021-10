TTK:ssa shokkiratkaisu – kun suora lähetys meni poikki, tanssijoiden todelliset tunteet purskahtivat esiin studiolla

Viime viikon parhaat tuomaripisteet napanneet Sita ja Aleksi joutuivat tällä viikolla suureksi yllätykseksi tylysti kotiin.

Ison studiohuoneen valaistus on taas normaali ja kameroita rullataan sivuun. Tanssilattialla parveilee tanssijoita, tuotantoyhtiön työntekijöitä ja median edustajia. Tanssii tähtien kanssa -kisan tämän viikon suora lähetys on päättynyt.

Sita Salminen seisoo parinsa Aleksi Seppäsen seurassa erillään muista. Yhdellä silmäyksellä huomaa, että hän on niin syvästi pettynyt kuin ihminen vain voi häviön jälkeen olla.

– Aika lailla surullinen, Sita sanoo hiljaisella äänellä, kun häneltä kysyy tunnelmasta.

– Ollaan saatu todella tiukkoja pisteitä tuomareilta.

Vain viikko sitten tv-ruudussa, sosiaalisessa mediassa ja lehdissä ylistettiin lattiasta kattoon Sitan ja Kia Lehmuskosken upeaa, sensuellia same sex -valssia. He saivat hurjat 29 pistettä ja olivat viikon paras pari.

Tällä viikolla he saivat tuomareilta 19 pistettä. Heitä vähemmän pisteitä saivat Aki Riihilahti ja Katri Mäkinen, mutta kun yleisöäänet lisättiin lopputulokseen, Sita oli se, joka joutui kuitenkin kotimatkalle tanssikisasta.

Sita tunnetaan suosittuna YouTube-tähtenä ja sosiaalisen median vaikuttajana. Mitä hän aikoo tehdä nyt, kun kisa on hänen osaltaan päättynyt?

– Menen Aleksin luo kahville, sitten menen hierontaan ja juon lasillisen samppanjaa, Sita vastaa.

– Haluan kiittää Sitaa tästä syksystä. Oli ilo treenata yhdessä päivittäin ja tehdä töitä yhdessä, Aleksi tukee pariaan vieressä.

Sita katsoo suoraan silmiin ja sanoo kiertelemättä, että tv-kisa on ollut henkisesti äärimmäisen raskas koettelemus.

– Henkisesti tämä on ollut jopa rankempaa kuin fyysisesti. Tämä on tosi kokonaisvaltainen tuotanto. Päivästä ja viikosta toiseen treenataan useita kymmeniä, jos ei jopa satoja tunteja. Sitten sitä tulee antamaan kaikkensa tähän parketille ja saa jännittää sitä, että millaista palautetta saa, hän sanoo.

– Se vaatii aika paljon meiltä kilpailijoilta.

Krista Siegfrids sai tällä kertaa täyden kymppirivistön tuomareilta.

TTK:n idea on, että tanssin pitkän linjan konkarit tuomaroivat tanssisuoritukset ja antavat niistä palautetta kilpailijoille tv-kameroiden edessä. Esityksille annetaan yhdestä kymmeneen pistettä. Tuomarit kiinnittävät huomiota erityisesti kilpailijoiden kehitykseen ja tekniseen suoriutumiseen.

Tuomareiden palaute ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa, vaan tv-katsojat saavat äänestää omia suosikkejaan kotisohvalta käsin. Tällä kaudella on ollut varsin silmiinpistävää, että katsojat ja tuomarit eivät tunnu olevan aivan samaa mieltä kilpailijoiden suoriutumisesta.

Aki Riihilahti on saanut viikosta toiseen tuomareilta huonoja pisteitä. Tänä sunnuntaina hän oli tuomaripisteissä kisan jumbo, mutta ei silti joutunut lainkaan edes pudotusuhan alle. Katsojat siis selvästi pitävät Riihilahdesta.

Ernest ja Anniina olivat illan paras pari, kun tuomaripisteet ja yleisöpisteet laskettiin yhteen.

Lawson oli todella hyväntuulinen sunnuntain lähetyksen jälkeen.

Ernest Lawson on ollut jo kolme kertaa illan paras pari tanssiparinsa Anniina Koivuniemen kanssa.

– En todellakaan tiedä, mistä se johtuu! Ernest sanoo leveästi hymyillen.

– Maanantaina ei osata vielä mitään, mutta sunnuntaina pitäisi osata jo jotakin. Kun tulee jokin onnistuminen, koreografia onnistuu ja liikkeet menevät hyvin, mun on tosi vaikeaa peittää sitä riemua. Toivottavasti se välittyy sinne kotikatsomoihin asti, hän jatkaa.

Lawson olikin TTK-studiolla hyvin iloisella tuulella. Tuomarit ja yleisö pitivät instrumentaalisesta ja tarinallisesta tanssiesityksestä, jossa Ernest esitti kuuta ja Anniina aurinkoa. Heidät valittiin tälläkin viikolla parhaaksi pariksi.

– Minun on ehdottomasti helpompaa tanssia, kun siinä on jokin tarina mukana. Huomasimme Anniinan kanssa jo ihan alussa, että me ollaan molemmat samanlaisia tässä. Pohdimme ideoita jatkuvasti yhdessä.

Kotona odottavista tukijoukoistakin on ollut apua. Hymyilevä mies kertoi IS:lle, että hänen rakkaat lapsensa ovat olleet innoissaan isän tanssikisasta.

– He jaksavat katsoa esityksiäni uudestaan viikosta toiseen.

Kisassa jatkavat vielä Ernest Lawson, Krista Siegfrids, Waltteri Torikka, Kiti Kokkonen, Jenni Poikelus ja Aki Riihilahti.