New Mexicossa käynnissä olleissa Rust-lännenelokuvan kuvauksissa oli sattunut läheltä piti -tilanne vain muutamaa päivää ennen kuvaaja Halyna Hutchinsin kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

Näyttelijä Alec Baldwinille kohtalokkain seurauksin aseen kuvauksissa ojentanut apulaisohjaaja David Halls oli valitusten kohteena jo kahdessa vuonna 2019 toteutetussa produktiossa, uutisoi CNN sunnuntaina. Los Angeles Times puolestaan kertoi perjantaina Rust-lännenelokuvan kuvauksissa aiemmin sattuneista läheltä piti -tilanteista.

Viime torstaina Rustin kuvauksissa New Mexicossa tapahtunut turma on järkyttänyt suuresti erityisesti Hollywoodin elokuvateollisuudessa työskenteleviä. Kuvaaja Halyna Hutchins, 42, sai surmansa, kun Baldwin laukaisi kuvauksissa rekvisiitta-aseen, joka oli toistaiseksi tuntemattomasta syystä ladattu oikealla luodilla paukkupatruunan sijaan.

Ampumisessa loukkaantui lisäksi Hutchinsin takana seisonut elokuvan ohjaaja Joel Souza, 48, jonka kerrottiin päässeen sairaalasta jo perjantaina.

Näyttelijä Alec Baldwin on kertonut olevansa halukas yhteistyöhön poliisin kanssa tapahtumien kulun selvittämiseksi.

Viikonloppuna tuli julkisuuteen Santa Fen piirikunnan sheriffille etsintälupaa varten toimitettu lausunto, jonka mukaan juuri Halls oli se henkilö, joka ojensi aseen Baldwinille lavastekärrystä kuvauspaikalla käynnissä olleissa harjoituksissa.

Lausunnon mukaan Halls kertoi Baldwinille, että kyseessä oli ”kylmä ase”. Se tarkoittaa, ettei asetta ole ladattu oikeilla patruunoilla.

Hetkeä myöhemmin Baldwin ampui kuitenkin Hutchinsin kuolemaan johtaneen laukauksen.

– Apulaisohjaaja ei tiennyt, että rekvisiitta-aseessa oli oikeita luoteja, kun hän antoi sen Baldwinille, lausunnossa sanotaan muun muassa AFP:n mukaan.

Turman jälkeen järkyttynyt Baldwin ojensi aseen välittömästi elokuvan asemestarille Hannah Gutierrez-Reedille, joka poisti siitä hylsyt ja toimitti ne aseen kanssa paikalle tulleille poliiseille.

Kuvat järkytyksen vallassa olleesta Baldwinista levisivät maailmalle välittömästi. Hallsin ja Gutierrez-Reedin kerrottiin puolestaan olevan tapauksesta käynnistetyn tutkinnan keskiössä.

Rust-elokuvaa tehtiin onnettomuuden sattuessa Bonanza Creekin karjatilalla Santa Fen seudulla.

Lausunnon mukaan poliisi aikoo tapahtumien kulkua selvittääkseen tutkia kuvauspaikalla taltioitua video- ja kuvamateriaalia ja Baldwinin lännentyylistä, vereen tahriutunutta rooliasua sekä tarkastaa kaikki kuvauksissa käytetyt aseet ja ammukset.

Näyttelijöiden Actors' Equity Association -ammattiyhdistyksen turvaohjeistuksen mukaan asemestarin, rekvisiittamestarin tai heidän valvonnassaan toimivan kokeneen henkilön tulisi ladata kaikki kuvauksissa käytettävät aseet.

– Ennen jokaista käyttöä varmista, että ase on koelaukaistu muualla ja sen jälkeen pyydä saada itse koelaukaista se. Varmista, että rekvisiittamestari tarkastaa sylinterit ja piipun siltä varalta, että aseen sisälle ei ole jäänyt vierasesineitä tai harjoitusluotia, ohjeistuksessa sanotaan AFP:n mukaan.

Viihdeuutissivusto TMZ:n julkaisemien tietojen mukaan kuvausryhmä olisi käyttänyt turma-asetta tauoilla tarkkuusammunnan harjoittelemiseen. Viranomaiset eivät ole tätä vahvistaneet.

Halyna Hutchinsille järjestettiin muistotilaisuus lauantaina Albuquerquessa.

Apulaisohjaaja Halls nousi esille jo kuvauspaikalta heti turman jälkeen tehdyssä hätäpuhelussa, jonka soitti elokuvan kuvaussihteeri Mamie Mitchell.

– Tarvitsemme juuri nyt ambulanssin Bonanza Creekin karjatilalle. Kahta ihmistä on ammuttu vahingossa rekvisiitta-aseella elokuvan kuvauksissa. Tarvitsemme välittömästi apua, Mitchell kertoi puhelun aluksi.

Hän ei osannut vastata hätäkeskuspäivystäjän kysymykseen siitä, oliko aseessa ollut oikea luoti. Kun päivystäjä pyysi Mitchelliä odottamaan linjalla, nauhalle tallentui myös keskustelu, jonka tämä kävi ilmeisesti jonkun muun kanssa.

Keskustelukumppanilleen Mitchell mainitsi kiroillen apulaisohjaajan, joka oli ”huutanut” hänelle lounaalla.

– Hänen olisi pitänyt tarkastaa aseet. Hän on vastuussa siitä, mitä kuvauksissa tapahtuu. Me olimme harjoittelemassa ja ase laukesi. Minä juoksin ulos, me kaikki juoksimme ulos, Mitchell sanoi.

CNN:n lähteiden mukaan Hallsista vuonna 2019 tehdyt valitukset koskivat aseiden ja räjähteiden käyttöön liittyviä turvajärjestelyitä, tukittuja pelastusteitä sekä asiatonta seksuaalista käytöstä työolosuhteissa.

Hulu-suoratoistopalvelun Into the Dark -elokuvan tuotannossa mukana olleen rekvisiitanvalmistajan ja pyroteknikon Maggie Gollin mukaan Halls laiminlöi turvallisuuspalaverien järjestämistä sekä jätti toistuvasti ilmoittamatta kuvausryhmälle paikalla olevasta ampuma-aseesta, vaikka protokolla vaatisi toisin.

– Kuvausryhmä sai tietää aseen läsnäolosta ainoastaan siksi, että apulaisrekvisiittamestari vaati Davea tiedostamaan tilanteen joka päivä ja ilmoittamaan siitä, Goll kertoi valituksen yhteydessä antamassaan lausunnossa tuolloin.

Gollin mukaan Hallsin olisi pitänyt tiedottaa kuvausryhmälle myös tarkemmat yksityiskohdat aseesta kuten esimerkiksi sen, oliko kyseessä oikea vai rekvisiitta-ase.

Lauantaina Albuquerquessa vaadittiin myös lisää turvallisuutta elokuvatuotantoihin.

Los Angeles Timesin mukaan Rustin kuvauksissa oli sattunut ainakin kaksi vahinkolaukausta vain muutama päivä ennen turmaa. Lehdelle asiasta kertoi nimettömänä kolme tuotannossa mukana ollutta henkilöä, joiden mukaan vahinkolaukaukset tapahtuivat 16. lokakuuta.

Kuvausryhmän jäsenet olivat viipymättä ilmaisseet huolensa kuvausten turvallisuusseikoista.

– Olisi pitänyt tutkia, mitä tapahtui. Ei kuitenkaan ollut mitään turvallisuuspalaveria. Ei ollut vakuuttelua, että näin ei käy toiste. Oli vain kiire, kiire, kiire eteenpäin, yksi haastatelluista sanoi lehdelle.

Lähteiden mukaan turvallisuuskäytännöt olivat muutenkin kuvauksissa retuperällä, eikä esimerkiksi asetarkastuksia tehty asianmukaisesti. Kahden ensimmäisen vahinkolaukauksen jälkeen osa kamerahenkilöstä marssi ulos kuvauspaikalta protestoidakseen työoloja ja palkan viivästymistä.

Huolena heillä oli muun muassa se, että työntekijät oli määrätty yöpymään yli 80 kilometrin päässä sijaitsevassa Albuquerquessa 30 kilometrin päässä sijaitsevan Santa Fen sijaan. Pitkän ajomatkan ei uskottu olevan turvallinen 12–13 tuntiin venyvien päivien jälkeen.

Hutchins oli Los Angeles Timesin mukaan pyrkinyt edistämään tiiminsä työolosuhteiden turvallisuutta. Kuvausryhmän jäsenen mukaan Hutchinsin silmät olivat kyynelissä, kun kameraryhmän jäsenet jättivät kuvaukset.

– Hän sanoi: ”Minusta tuntuu kuin olisin menettämässä parhaat ystäväni.