Poliisi jatkaa 19-vuotiaan rap-muusikon murhaajien etsimistä – asiantuntijalta kylmäävä kommentti traagisista tapahtumista

Suosittu rap-muusikko Einár murhattiin torstai-iltana Tukholmassa.

Ruotsissa Poliisi on jatkanut viikonlopun ajan Nils Grönbergin, taiteilijanimeltään Einár, murhan selvittämistä. Poliisi ei ole toistaiseksi pidättänyt ketään, mutta on kertonut etsivänsä useampaa kuin yhtä epäiltyä. Poliisi ei ole kertonut julkisuuteen tarkkaa tietoa siitä, kuinka montaa henkilöä he etsivät.

19-vuotias Einár ammuttiin kuoliaaksi torstai-iltana Tukholmassa. Ruotsalaismedioiden mukaan kaksi naamioitunutta henkilöä pakeni paikalta murhan jälkeen. Murhaa on kuvailtu teloitukseksi.

Einár oli mediatietojen mukaan liikkeellä kahden muun rap-muusikon kanssa, kun asemiehet yllättivät heidät. He yrittivät paeta ampujia siinä onnistumatta. Medioiden mukaan Einária ammuttiin lähietäisyydeltä useita kertoja. Laukauksista ainakin kaksi osui, toinen rintaan ja toinen päähän. Elvytysyrityksistä huolimatta hän kuoli tapahtumapaikalle.

Expressenin mukaan Einarin seurassa olleilla henkilöillä on yhteyksiä rikollisjärjestöihin.

Poliisi on ollut vaitonainen tapauksen yksityiskohdista. Julkisuuteen on kerrottu, että osana tutkimusta poliisi selvittää Einárin liikkeitä tämän viimeisinä päivinä.

– Poliisilla on useita teorioita, mutta en voi täsmentää niitä, poliisin tiedottaja Carina Skagerlind sanoi.

Poliisi pyysi lauantaina ihmisiä toimittamaan tutkijoilla kaiken mahdollisen tiedon, joka voi auttaa murhan selvittämisessä.

– Kyse voi olla myös aiempina päivinä tehdyistä havainnoista. Joku on voinut tehdä jonkun huomion, joka saattaa kiinnostaa meitä, Tukholman poliisin tiedottaja Anna Westberg sanoi Aftonbladetin mukaan.

Aftonbladet uutisoi perjantaina, että Einár oli uhan alla ennen kuolemaansa ja yritti elää salattujen henkilötietojen turvin. Hän sai tappouhkauksia muutama päivä ennen kuolemaansa tappouhkauksia sosiaalisessa mediassa.

Expressenin mukaan poliisi on selvittänyt viikonlopun ajan kahden sosiaalisessa mediassa leviävän videon alkuperää ja aitoutta. Toisella videoista on kaksi naamioitunutta henkilöä. Heistä toisella on ase. Molemmat videot julkaistiin pian murhan jälkeen ennen kuin julkisuuteen tuli tieto murhan uhrista.

Kriminologi Sven Granath sanoi viikonloppuna Expressenille, että videot voivat olla nuorille rikollisille keino kasvattaa mainetta rikollispiireissä. Hän kuitenkin huomautti myös, että videot voivat kääntyä kuvaajiaan vastaan ja toimia todisteina näitä vastaan.

Rikospaikan lähelle tuotiin viikonloppuna kukkia ja kynttilöitä.

Poliisi on ollut kiinnostunut myös alueen valvontakameroiden kuvista.

Kriminologian professorija kirjailija Leif GW Persson sanoi sunnuntaina ruotsalaiselle TV4:lle, että murha vaikuttaa hyvin suunnitellulta ja arvioi, että todennäköisyys murhan selviämiselle on pieni, noin 20 prosenttia. Hän pitää mahdollisena, että Einar oli sopinut tapaamisen murhaajien kanssa.

Aftonbladetin mukaan poliisilla on useita teorioita murhasta. Perjantaina uutisoitiin, että poliisi uskoo murhan liittyvän useaan aiemmin tapahtuneeseen rikokseen. Aftonbladet kertoo, että poliisi selvittää, miten murha liittyy lokakuussa Tukholmassa tapahtuneeseen puukotukseen, Einárin kidnappaukseen ja viime keväänä tapahtuneeseen toiseen murhaan, jonka uhri oli sukua miehelle, joka tuomittiin vankeuteen Einárin kidnappauksesta.

Poliisi on kertonut pelkäävänsä murhan synnyttävän uutta väkivaltaa.

Einár kidnapattiin vuonna 2020. Tuolloin häneltä varastettiin kello, koruja ja häneltä vaadittiin kolmen miljoonan kruunun lunnaita. Kidnappauksen takana oli Vårby-rikollisjärjestö.

Einár nousi julkisuuteen vuonna 2016. Ennen kuolemaansa hän ehti julkaista neljä albumia, jotka kaikki nousivat Ruotsin myydyimpien albumien listalle. Hänen kappaleitaan on kuunneltu kymmeniä miljoonia kertoja suoratoistopalvelu Spotifyssa.

Einár oli ruotsalaisnäyttelijä Lena Nilssonin poika. Nilsson on tehnyt pitkän uran näyttelijänä ja tähdittänyt muun muassa Suomessakin nähtyä Varustamo-sarjaa.

Femina-lehden haastattelussa Nilsson kertoi, että vaikka Einár asui jonkin aikaa nuorille tarkoitetussa pienryhmäkodissa ja vietti aikaa piireissä, joissa rikollisuus oli arkipäivää, hän piti säännöllisesti yhteyttä äitiinsä.

– Minulla on aina ollut hyvät välit Nilsiin. Jos olen nähnyt hänen liikkuvan siinä (jengi)maailmassa, olen tiennyt, että hän voi aina turvautua musiikkiin, Nilsson kommentoi poikansa tilannetta Malou efter tio -ohjelmassa vuonna 2019.

Medioiden mukaan Einár oli tuomittu muun muassa huumausainerikoksista ja rattijuopumuksesta. Hän käsitteli kappaleidensa sanoituksissa rankkoja teemoja, kuten rikollisuutta.