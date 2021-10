Ulkomaille lentänyt Archie Cruz sai tarpeekseen Suomesta – täräytti julki tulisen tilityksen

Archie Cruz kertoo Instagramissa, että Suomessa asuminen on ollut ”toisinaan yhtä helvettiä”.

SANTA Cruz -yhtyeestä tunnettu rokkari Archie Cruz, 29, on paennut Suomen synkkää syksyä Kreikan Santorinille.

Tuoreessa, kreikankielisessä Instagram-päivityksessään hän kuvailee viime vuosiaan raskaiksi ja toteaa Suomessa asumisen olleen toisinaan yhtä ”helvettiä”.

– Kun istuin tänään lennolla, totesin, etteivät viimeiset puolitoista vuotta ole olleet helppoja. Olen kasvanut ja asunut pitkään maassa, jossa rypistetään kulmia ja joskus jopa syljetään muille kulttuureille. Se on ollut rehellisesti sanoen toisinaan yksi helvetti, Cruz kirjoittaa vapaasti suomennettuna kreikankielisessä päivityksessään.

Samassa tekstissä Cruz paljastaa hyötyvänsä rokkaristatuksestaan monella tapaa. Hän kertoo saavansa muun muassa ilmaisia korotuksia bisnesluokkaan sekä nauttivansa toisinaan ilmaista samppanjaa ja kaviaaria. Lisäksi hän toteaa tapaavansa matkoillaan ”käsittämättömän kuumia naisia”.

Näitä edellä mainittuja etuuksia enemmän Cruz nauttii kuitenkin ulkomailla ollessaan siitä, että hän saattaa kulkea kadulla täysin tuntemattomana.

– Se on vapautta kulkea kadulla uudessa kaupungissa ilman paparazzeja tai perässä hännysteleviä onnenonkijoita, rokkari kirjoittaa.

– Se on vapautta tuntea ja olla minä, juuri omalla tavallani, hän päättää tekstinsä.

Cruz on ollut viime aikoina vaitonainen yksityiselämästään. Rokkari oli näkyvästi esillä viime vuonna, kun hänen ja yhdysvaltalaisen Katelynin kihlaus päättyi myrskyisään eroon. Instagramissa tutustunut pari asui saman katon alla Kaliforniassa ja hehkutti rakkauttaan vain päiviä ennen yllätyseroaan.

Cruz on myös tv:stä tuttu. Hän esiintyi keväällä Selviytyjät Suomi -sarjassa. Aiemmin hänet on nähty All Together Now -tv-ohjelman tuomaristossa.

Rokkari joutui myrskyn silmään Selviytyjät Suomi -ohjelman pyöriessä tv:ssä, kun hän ja ohjelmasta tuttu Kristian Heiskari alkoivat tekemään yhteistyötä YouTubessa julkaistavan Lainsuojattomat-keskusteluohjelman merkeissä. Heiskari katkaisi yhteistyön Cruzin kanssa jäätäviin tunnelmiin päättyneen suoran lähetyksen päätteeksi.

