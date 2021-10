Vin Diesel saattoi edesmenneen Paul Walkerin tyttären alttarille – kauniit kuvat leviävät somessa

Paul Walkerin Meadow-tyttären häihin oli kutsuttu useampia Fast & Furious -elokuvasarjasta tuttuja näyttelijöitä.

Vin Diesel on Paul Walkerin Meadow-tyttären kummisetä.

Edesmenneen Fast & Furious -tähden Paul Walkerin tytär Meadow Walker, 22, meni perjantaina naimisiin kihlattunsa Louis Thornton-Allanin kanssa. Walker asteli alttarille kummisetänsä näyttelijätähti Vin Dieselin käsipuolessa.

Yhdysvaltalaislehti Peoplen mukaan nuori pari avioitui rannalla järjestetyssä seremoniassa Dominikaanisessa tasavallassa. Häihin oli kutsuttu pariskunnan lähimpiä perheenjäseniä ja ystäviä, joihin lukeutuivat myös Fast & Furious -elokuvista tutut näyttelijät Jordana Brewster ja jo edellä mainittu Vin Diesel.

Brewster näyttelee huippusuositussa elokuvasarjassa Mia Torettoa, joka päätyy lopulta yhteen edesmenneen Paul Walkerin roolihahmon Brian O’Connerin kanssa. Vin Diesel taas näyttelee Mian veljeä ja Brianin läheistä ystävää Dominic Torettoa.

Paul Walker nähtiin Brian O’Connerin roolissa yhteensä kuudessa Fast & Furious -elokuvassa. Hän menehtyi auto-onnettomuudessa vuonna 2013 vain 40 vuoden iässä.

Vasta-avioitunut Meadow Walker on lisännyt häistään runsaasti kuvia Instagramiin. Otoksissa silminnähden onnellinen morsian säteilee näyttävässä, mittatilaustyönä teetetyssä Givenchyn hääpuvussa. Walker on lisännyt Instagram-tililleen myös lyhyen videon, johon hääparin kaunis vihkiseremonia on ikuistettu.

Brittilehti Daily Mailin mukaan Walker ja Thornton-Allan ilmoittivat kihlauksestaan vain muutamia kuukausia ennen häitään.

Meadow Walker on toiminut muun muassa Zaran mainoskasvona.

Meadow Walker on viime vuosina luonut uraa mallina, kun taas hänen puolisonsa Louis Thornton-Allan tunnetaan aloittelevana näyttelijänä.

Viime marraskuussa Walker muisteli isäänsä Instagramissa päivänä, jolloin tämän kuolemasta tuli kuluneeksi seitsemän vuotta.

– Tänään juhlitaan rakkautta ja onnea, jonka toit maailmaan. Tässä kuva minusta ja parhaasta kaveristani päiväunilla, Meadow Walker kirjoitti koskettavan julkaisunsa kuvatekstissä.

Kesäkuun lopussa Fast & Furious -elokuvien tähtikaarti muisteli edesmennyttä Paul Walkeria IS:n erikoishaastattelussa. Tuossa haastattelussa Vin Diesel kuvaili kaksikon suhdetta hyvin lämpimäksi ja veljelliseksi.

– Veljellisyytemme rakentui hyvin monista virstanpylväinä tuntuvista hetkistä. Minulle ne ovat kaikki erittäin tärkeitä muistoja, Vin Diesel kertoi.

Jordana Brewster taas kertoi muistavansa Walkerin erityisesti tämän ystävällisestä luonteesta.

– Ystävyytemme on minulle edelleen hyvin tärkeää. Häntä leimasi jalomielisyys, avoimuus ja uteliaisuus, jotka suojelivat häntä Hollywood-bisneksen ikäviltä piirteiltä, Brewster muisteli haastattelussa.