Juuso Myllyrinne oli Suomen suurimpia radio- ja tv-tähtiä, kun hän jätti julkisuuden – nykyään hän asuu Los Angelesissa ja tekee salaista työtä

Entinen radio- ja tv-tähti on nykyisin johtaja markkinointiyrityksessä, jonka ainoa asiakas on Apple.

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Ilta-Sanomissa 4.6.2021.

Juuso Myllyrinteen, 42, entinen elämä murtautuu nykyiseen silloin tällöin. Amerikkalaiset työkaverit saattavat jakaa Youtube-linkkejä, joissa heidän kollegansa puhuu televisiossa outoa kieltä. Kesälomilla Suomessa kyselijät ihmettelevät, mistä he tuntevat miehen.

Siinäpä oikeastaan kaikki, mitä on jäljellä 15 vuoden takaisesta tähteydestä. Sillä tähti Myllyrinne oli.

Hänen ja Mikko ”Peltsi” Peltolan 2000–2004 juontama aamuohjelma Radio Mafiassa ja YleX:ssä oli sensaatiomaisen suosittu. Sen jälkeen Myllyrinne veti Nelosella omaa talk showta Tuomas Enbusken kanssa.

Mikko ”Peltsi” Peltola ja Juuso Myllyrinne olivat suosionsa huipulla 2003.

Myllyrinne jätti viihdealan 2006 ja meni Nokialle töihin. Nykyisin hän asuu upeissa vuoristomaisemissa Los Angelesin pohjoispuolella ja työskentelee johtotehtävissä mainostoimistossa, jonka ainoa asiakas on Apple. Työn tarkka sisältö on salaisuus.

– Työnkuvana on vetää datavetoista markkinointia, ei siitä voi sen kummempaa oikeastaan kertoa, Myllyrinne sanoo.

Vuoren rinteelle rakennettu asuinalue on upouusi. Stukkorapatut kaksikerroksiset talot seisovat kaarevien teiden varressa vieri vieressä.

Los Angelesin keskustaan on reilun 50 kilometrin matka moottoritietä pitkin. Santa Clarita on yksi niistä lukemattomista esikaupungeista, joihin amerikkalaiset pakenivat koronaviruspandemiaa.

– Kun pandemia iski, asuimme aika keskustassa vuokra-asunnossa. Se oli oikein mukava ja kiva, mutta sitten siellä meni taloyhtiön uima-allas kiinni koronan takia. Puistoon ei saanut mennä. Sijainnista, josta maksoimme, ei ollut enää mitään hyötyä, Myllyrinne kertoo.

– Mietimme, että olisi kiva jos saisi oman talon, jossa olisi vähän pihaa. Ihan hirveästi niitä ei ollut tarjolla, markkina oli niin kuuma.

Nyt Myllyrinteillä on oman pihan lisäksi oma pieni uima-allas. Toisen kerroksen parvekkeelta avautuvat upeat näköalat Santa Claritan laaksoon ja sitä ympäröiville vuorille.

Juuso Myllyrinne viihtyy Etelä-Kaliforniassa.

Ollaan monin tavoin hyvin kaukana Pasilan radio- ja tv-studioista. Myllyrinteen kanssa keskustellessa käy kuitenkin pian selväksi, että tänne hän pitikin päätyä. Radiotähteys oli vain vahinko ja sivupolku.

Myllyrinne oli vasta aloittanut opintonsa Kauppakorkeakoulussa, kun hän keksi tavan ansaita taskurahaa.

– Yksi kaverini oli Radio Mafiassa äänisuunnittelijana. Ehdotin hänelle, että jos voisin tehdä jotain juttuja sinne, Myllyrinne muistelee.

– Oli opiskelijalle aika hyvä homma mennä katsomaan ennakkonäytökseen leffoja ja puhua niistä kaksi minuuttia.

Myllyrinne teki hommansa ilmeisen hyvin. Tuottaja Satu Kurvinen pyysi häntä vuonna 2000 yhdessä Peltolan kanssa tekemään uutta aamuohjelmaa. Myllyrinteeltä kesti jonkin aikaa tajuta, että hänet haluttiin nimenomaan uuden ohjelman juontajaksi, ei juttuja tekemään.

Ohjelma oli Myllyrinteen mukaan alkuun yksiselitteisen huono.

– Olimme huonoja sen takia, että emme koskaan olleet tehneet sellaista. Olimme käytännöllisesti katsoen amatöörejä siinä touhussa. Ehkä se jossain määrin myös kääntyi meidän eduksemme. Pystyimme tekemään oman näköistä ohjelmaa.

Myllyrinne teki aamuradiota neljän vuoden ajan opiskelujen ohessa.

– Se oli aika rankkaa aikaa. Aamulla piti olla töissä 5.30, vetää lähetys kello 7–10 ja pari tuntia valmistella seuraavaa päivää, hän muistelee.

– Lounasaikaan menin usein Kauppikselle, tein siellä iltapäivän luennot ja sitten menin kotiin. Siellä tein harjoituksia koulusta. Sitten katsoin pari tuntia telkkaria, että oli jotain arkielämää mistä puhua. Illalla kello 9–10 aikaan tein viimeiset valmistelut seuraavaan päivään. Se oli aika kovaa runtua.

Myllyrinne luopui aamuohjelmasta, kun hänen piti aloittaa lopputyön kirjoittaminen. Radiossa ei juuri lomaa saanut, sillä kanavat eivät halunneet rikkoa kuuntelijoidensa rutiineja.

Sen sijaan Nelosen Tuomas & Juuso Experienceä kuvattiin kausittain, ja välissä oli pitkä kesäloma, jonka aikana Myllyrinne kirjoitti gradunsa.

Tuomas Enbuske ja Juuso Myllyrinne tekivät yhdessä televisio-ohjelmaa 2005–2006.

Valmistuttuaan Myllyrinne meni töihin Nokialle. Siihen loppui ura julkisuudessa. Hän oli 27-vuotias.

– Mulle se oli oikein helppo ratkaisu. Oli sellainen olo, että sen hetkinen suomalainen mediakenttä oli vähän niin kuin pelattu läpi. Olin tehnyt sen hetkistä ykkösaamuradiota ja olin saanut talk shown omalla nimellä, Myllyrinne sanoo.

– Olisin voinut mennä toiseen radio-ohjelmaan tai toiseen tv-showhun, mutta ei se hirveästi mitään uutta olisi tuonut.

Myllyrinnettä kiinnosti internet-markkinointi, joka oli silloin vielä lapsenkengissään. Hänen täytyi näyttää olevansa muutakin kuin puhuva pää.

– Varmaan oli jonkin verran aluksi siellä Nokialla ennakkoluuloja: ”Etkö sä ollut just viime viikolla telkkarissa haastattelemassa jotain Jari Sillanpäätä? Mitä sä täällä teet?”

Myllyrinne todisti nopeasti olevansa oikeassa paikassa. Hänet värvättiin 2009 mainostoimisto TBWA:lle töihin New Yorkiin.

Myllyrinne viihtyi New Yorkissa reilut kuusi vuotta. Hän sai siellä vaimonsa kanssa esikoispoikansa. Vuonna 2016 perhe muutti Kyprokselle, jossa Myllyrinne toimi kaksi vuotta peliyhtiö Wargamingin markkinointijohtajana.

Kun perheen toinen lapsi oli syntymässä, Myllyrinne katsoi että oli aika palata Yhdysvaltoihin ja TBWA:n palvelukseen. Tällä kertaa asemapaikka oli länsirannikolla.

Myllyrinteen toinenkin poika syntyi Yhdysvalloissa ja on siten maan kansalainen. Myös hänen vaimonsa on Yhdysvaltain kansalainen.

– Minä olen perheen ainoa mamu, Myllyrinne sanoo.

Peltola kuvaili entistä työtoveriaan hiljattain Äänessä-podcastissa mörökölliksi, joka viihtyi kesälläkin sisätiloissa sälekaihtimet suljettuna. Nykyisin Myllyrinne kuitenkin nauttii Kalifornian ikuisesta auringosta.

– Tykkään työstäni, mutta Etelä-Kalifornian elämäntyyli on muutenkin suhteellisen kiva. Tässä on paljon luontoa lähellä, ja sää on periaatteessa sama ympäri vuoden. Se auttaa paljon viihtymään.

Suomesta Myllyrinne ei mökkisaunan ja läheistensä lisäksi paljon muuta kaipaa. Mediamaailma on taakse jäänyttä elämää.

Peltsin ja Juuson paluu ei ole kuitenkaan täysin poissuljettu ajatus. Myllyrinne on pohtinut yhteistä podcastia entisen työtoverinsa kanssa.

– Mulla on ollut yksi idea, jota olen pyöritellyt. Nyt ei ole vain yksinkertaisesti riittänyt aika siihen. Ehkä jossain vaiheessa voisi tehdä jonkin pilotin, Myllyrinne kertoo.

Voitko paljastaa, millaisesta ideasta on kyse?

– Jotain tyhjänpäiväistä lätinää jollain verukkeella tai tekosyyllä.