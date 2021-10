Alec Baldwinin elokuvan kohtalokkaan aseturman jälkeen soitettu hätäpuhelu julkaistiin – kuvaussihteeri hiilenä: ”Hänen olisi pitänyt tarkastaa aseet”

Hätäpuhelutallenteen perusteella Rust-lännenelokuvan kuvaussihteeri purki välittömästi tapahtuneen jälkeen turhautumistaan apulaisohjaajaan, joka ojensi kohtalokkaan aseen näyttelijä Alec Baldwinille.

Yhdysvalloissa on tullut julkisuuteen nauhoite hätäpuhelusta, joka soitettiin torstaina Rust-lännenelokuvan kuvauspaikalta New Mexicossa sen jälkeen, kun Hollywood-näyttelijä Alec Baldwin oli ampunut vahingossa kahta ihmistä. Turmassa sai surmansa kuvaaja Halyna Hutchins, 42, ja loukkaantui elokuvan ohjaaja Joel Souza, 48.

Tallenteen hätäpuhelusta sai ensimmäisenä haltuunsa viihdeuutissivusto TMZ.

– Tarvitsemme juuri nyt ambulanssin Bonanza Creekin karjatilalle. Kahta ihmistä on ammuttu vahingossa rekvisiitta-aseella elokuvan kuvauksissa. Tarvitsemme välittömästi apua, soittaja kertoo puhelun aluksi.

Tältä näytti Rust-lännenelokuvan kuvauspaikka perjantaina.

Hätäkeskuspäivystäjä kertoo lähettävänsä paikalle apua ja tiedustelee soittajan nimeä. Tämä kertoo olevansa Mamie Mitchell, joka työskentelee elokuvatietokanta IMDb:n mukaan Rust-elokuvan kuvaussihteerinä.

Mitchell mainitsee puhelussa myös, että ammutut ovat elokuvan ohjaaja ja kuvaaja. Päivystäjä tiedustelee, oliko ase ladattu oikeilla luodeilla.

– Sitä en pysty kertomaan, Mitchell vastaa.

Päivystäjä pyytää Mitchelliä odottamaan linjalla. Tässä vaiheessa kuuluu selvästi, kuinka Mitchell alkaa puhua jollekin lähellään olevalle kiroillen kuvausryhmän toisesta jäsenestä, joka oli ”huutanut” hänelle lounaalla.

Kyseessä on elokuvan apulaisohjaaja.

– Hänen olisi pitänyt tarkastaa aseet. Hän on vastuussa siitä, mitä kuvauksissa tapahtuu. Me olimme harjoittelemassa ja ase laukesi. Minä juoksin ulos, me kaikki juoksimme ulos, Mitchell sanoo.

Hän ei osaa vastata päivystäjän kysymykseen loukkaantuneiden verenvuodon voimakkuudesta.

– En tiedä, juoksin ulos rakennuksesta.

Tämän jälkeen Mitchell katoaa linjalta ja päivystäjän kanssa alkaa puhua kuvausryhmän miespuolinen jäsen. Hän kertoo päivystäjälle, että hänen tietääkseen kuvauksissa mukana oleva lääkintähenkilö oli jo aloittanut ensiavun antamisen.

Puhelun taustalta kuuluu hälinää ja ihmisten ääniä. Myöhemmin Mitchell palaa vielä linjoille kertoakseen, että ambulansseja tarvitaan sittenkin kaksi yhden sijasta.

Surmansa saanut kuvaaja Halyna Hutchins oli alun perin kotoisin Ukrainasta. Hän ehti tehdä ennen Yhdysvaltoihin siirtymistään Euroopassa uraa tutkivana toimittajana.

Paikallinen Santa Fe Reporter -lehti kertoi perjantaina, että Baldwinin käyttämässä aseessa oli ollut paukkupatruunan sijaan oikea luoti. Lehden mukaan elokuvan apulaisohjaaja oli ojentanut aseen lavastekärrystä Baldwininille ja kertonut sen olevan "kylmä ase".

Se tarkoittaa, ettei asetta ole ladattu oikeilla patruunoilla. Hetkeä myöhemmin Baldwin ampui kohtalokkaan laukauksen.

Aiemmin tuotannon edustaja oli sanonut julkisuudessa, että onnettomuudessa lauennut rekvisiitta-ase olisi ollut ladattu paukkupatruunoilla.

Uutistoimisto AFP kertoi lauantaina, että poliisi keskittyy tapauksen tutkinnassa kuvausryhmän asemestariin Hannah Gutierrez-Reediin sekä apulaisohjaajaan Dave Hallsiin, joka ojensi aseen Baldwinille. Myös yhteistyöhön halukkaaksi kuvailtua Baldwinia on kuultu, mutta toistaiseksi tapauksessa ei ole nostettu syytteitä ketään vastaan.

Poliisia kiinnostaa erityisesti tapahtumakulku, jonka myötä oikealla luodilla ladattu ase päätyi elokuvarekvisiitan joukkoon.