Näyttelijä Lena Nilssonin suuri suru: kuopus ammuttiin kuoliaaksi – menehtynyt Einár ylisti äitiään tv-haastattelussa

Torstaina surmatun ruotsalaisräppäri Einárin äiti Lena Nilsson on näytellyt urallaan muun muassa rakastetussa Varustamo-sarjassa.

Ruotsalaisnäyttelijä Lena Nilssonin, 59, pahin pelko kävi toteen myöhään torstai-iltana, kun hänen 19-vuotias poikansa Nils Grönberg ammuttiin kuoliaaksi Tukholmassa. Einár-taiteilijanimellä musiikkia tehnyt Grönberg tunnettiin Ruotsin suosituimpana rap-artistina, jonka kappaleita on kuunneltu miljoonia kertoja musiikkipalvelu Spotifyssa.

Vaikka Grönberg on epäilemättä viime vuosina ollut perheensä kirkkain tähti, myös hänen äitinsä Lena Nilsson on monille ruotsalaisille tuttu kasvo. Hän on nimittäin tehnyt pitkän uran näyttelijänä ja tähdittänyt muun muassa Suomessakin esitettyä Varustamo-sarjaa.

Einárin äiti Lena Nilsson tunnetaan näyttelijänä.

Ruotsalaislehti Feminan mukaan Nilsson teki läpimurtonsa vuonna 1988 ensi-iltansa saaneessa P.S. Sista sommaren -elokuvassa, minkä jälkeen hänet on nähty mukana useissa televisiosarjoissa ja elokuvatuotannoissa. Hänen viimeisimpiä roolitöitään ovat vuonna 2018 julkaistu Videomannen-elokuva sekä monelle suomalaisellekin tuttu rikossarja Murha Sandhamissa.

Elokuvaroolien ohella Tukholman teatterikorkeakoulusta valmistunut Nilsson näytteli vuosien ajan Kuninkaallisessa draamateatterissa, joka tunnetaan myös nimellä Dramaten.

Einár-taitelijanimellä musiikkia tehnyt Nils Grönberg oli Lena Nilssonin kahdesta lapsesta nuorempi.

Vuonna 1998 Nilsson sai esikoispoikansa yhdessä silloisen kumppaninsa, näyttelijä Örjan Rambergin kanssa. Pariskunnan avoliitto päättyi kuitenkin eroon, ja muutamaa vuotta myöhemmin Nilsson löysi rinnalleen Erik Grönbergin, jonka kanssa hän sai perheenlisäystä vuonna 2002.

Syyskuussa 2002 syntynyt Nils Grönberg oli perheen kuopus ja ryhtyi jo nuorena luomaan uraa musiikin parissa. Vuosien 2019–2020 aikana Einár-taiteilijanimeä käyttänyt Grönberg julkaisi yhteensä neljä albumia, joista jokainen nousi Ruotsin musiikkilistojen kärkeen.

Femina-lehden mukaan Nilsson pyrki tukemaan poikaansa tämän musiikkiuralla. Vaikka Grönberg asui jonkin aikaa nuorille tarkoitetussa pienryhmäkodissa ja vietti aikaa piireissä, joissa huumeiden ja aseiden käyttö oli arkipäivää, hän piti säännöllisesti yhteyttä äitiinsä.

– Minulla on aina ollut hyvät välit Nilsiin. Jos olen nähnyt hänen liikkuvan siinä (jengi)maailmassa, olen tiennyt, että hän voi aina turvautua musiikkiin. Tiedän hänen investoineen musiikkiinsa paljon ja hän onkin onnistunut keräämään itselleen jo alalla paljon valtaa, Nilsson kommentoi poikansa tilannetta Malou efter tio -ohjelmassa vuonna 2019.

Einárina tunnettu Nils Grönberg piti tiiviisti yhteyttä äitiinsä.

Samaisessa haastattelussa myös Einárina tunnettu Grönberg kehui äitiään vuolaasti.

– Meillä on paras mahdollinen äiti-poikasuhde, hän totesi.

Traagisesti menehtyneen Grönbergin kuolemasta ja sen uusimmista käänteistä on uutisoitu laajasti sekä ruotsalais- että suomalaismediassa. Perjantai-iltana ruotsalaislehti Expressen uutisoi poliisin tutkivan videota, joka ilmestyi sosiaaliseen mediaan pian Grönbergin kuoleman jälkeen.