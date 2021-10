Jack Nicholsonia ei ole nähty julkisuudessa lähes kahteen vuoteen – tältä kartanoonsa linnoittaunut Hollywood-tähti näyttää nyt

Näyttelijälegenda Jack Nicholson saapui koripallo-otteluun yhdessä poikansa kanssa.

Näyttelijä Jack Nicholsonia, 84, ei ole nähty valkokankaalla reiluun kymmeneen vuoteen. Vuonna 2010 ensi-iltansa saaneen How Do You Know -elokuvan jälkeen mies ilmoitti omistavansa loppuelämänsä ihan vain itselleen, ja viime vuodet hän on viettänyt hiljaiseloa Kalifornian Beverly Hillsissä sijaitsevassa kartanossaan.

Tällä viikolla Nicholson esiintyi julkisuudessa ensimmäistä kertaa lähes kahden vuoden tauon jälkeen. Yhdysvaltalaislehti Peoplen mukaan hänet nimittäin bongattiin tiistai-iltana katsomasta koripalloa yhdessä 29-vuotiaan poikansa Ray Nicholsonin kanssa. Kaksikko seurasi Los Angeles Lakersin ja Golden State Warriorsin välistä mittelöä hymyssä suin.

Jack ja Ray Nicholson vaikutivat nauttivan ottelusta täysin rinnoin.

Jack Nicholsonin vieressä ottelua seurasi räppäri Lil Wayne yhdessä poikansa kanssa.

Hohto ja Batman -elokuvia tähdittänyt Nicholson tunnetaan Lakersien pitkäaikaisena kannattajana, ja ennen koronapandemiaa hän oli tuttu näky suosikkijoukkueensa otteluissa.

Peoplen mukaan Jack Nicholson nähtiin julkisuudessa viimeksi tammikuussa 2020, jolloin hän oli niin ikään seuraamassa Lakersin matsia yhdessä poikansa kanssa. Tuolloin kalifornialaisjoukkue kohtasi kotikentällään New York Knicksin.

Jack Nicholsonia (oik.) ei ole nähty punaisella matolla vuoden 2013 jälkeen.

Syyskuussa 2021 Nicholsonin läheinen ystävä kertoi Radar Online -sivustolle 83-vuotiaan näyttelijälegendan käytöksen muuttuneen merkittävästi viime vuosina.

– Jack ja minä olemme olleet ystäviä vuosia. Nykyisin hän ei enää poistu asunnostaan. Uskon, että hänen poikansa ja tyttärensä pitävät hänestä huolta.

Jack Nicholson on vetäytynyt julkisuudesta viettämään eläkepäiviään. Tältä hän näytti vuonna 2011.

Nicholsonilla on yhteensä viisi lasta, mutta hänet on kuvattu julkisuudessa useimmiten juuri kuopuksensa Rayn ja nuorimman tyttärensä Lorrainen, 31, kanssa.

Jack Nicholson teki pitkän uransa aikana yli 60 elokuvaa, ja hänet on palkittu yhteensä kolmella Oscarilla. Hänet muistetaan muun muassa elokuvista Chinatown, Yksi lensi yli käenpesän sekä vuonna 1989 ensi-iltansa saaneen Batman-elokuvan Jokerina.

