Miss Suomi 2018 Alina Voronkova saapui puolisonsa Joonas Hurrin kanssa seuraamaan Miss Helsinki -finaalia.

Vuoden 2018 Miss Suomi Alina Voronkova ja jääkiekkoilija Joonas Hurri saapuivat perjantai-iltana seuraamaan Miss Helsinki -finaalia Helsingin Vanhalle ylioppilastalolle.

Kesällä avioitunut parikunta kertoi kuulumisiaan IS:lle tilaisuuden punaisella matolla. Hurrin mukaan parilla on riittänyt kiireitä.

– Molemmilla on ollut aika kiireistä ja tylsähköä arkea. Koitamme löytää yhteistä vapaa-aikaa töiden ulkopuolella. Jos pääsisi jonkun reissun tekemään, vielä se on suunnitteilla, Hurri kuvaili.

– Se on kyllä ihan totta, että syksy on ollut niin kiireinen, että yhteistä aikaa on ollut tosi vähän, Voronkova lisäsi.

– Nää on varmaan näitä nuoruuden ruuhkavuosia, kun keskittyy uraan ja luo pohjaa tulevaisuudelle, jotta voi kenties joskus perustaa perheen. Se vaatii uhrautumista. Alkuhuuma on takana ja häätkin pidetty, eli tämä on varmaan tätä keski-iän kriisiä, Voronkova naurahti.

Hurri paljasti, että työrintamalla hänellä puhaltaa uudet tuulet. Hänen kiekkouransa on nimittäin tullut päätökseen.

– Mun hommat on vaihtunut, sillä jääkiekkouran olen tavallaan lopettanut ja olen siirtynyt finanssialalle, Hurri kertoi.

– Se on ollut aika iso muutos. En ole siitä sen isommin missään kertonut. Olen mä tässä jo puoli vuotta ollut uusissa hommissa finanssialalla, hän täsmensi.

Hurri on pelannut jääkiekkoa ammatikseen Valko-Venäjän Ekstraligassa.

Voronkova ja Hurri ovat olleet yhdessä yli kuusi vuotta. He menivät naimisiin Lahdessa viime kesänä.

Voronkova ja Hurri muuttivat reilu vuosi sitten Lahdesta Espooseen, jossa pari on kertomansa mukaan viihtynyt hyvin.

– Meille luonto on tärkeä elementti. On myös kiva lenkkeillä meren vieressä. Jos sitä talvella uskaltautuisi avantouimariksi, mutta en lupaa mitään, Voronkova totesi naurahdellen.