Kokenut stuntkoordinaattori kertoo, miten aseita käsitellään elokuvien kuvauksissa – Baldwinin traaginen onnettomuus herättää kysymyksiä

Pitkään alalla ollut stuntkoordinaattori Kimmo Rajala kertoo, että kuvauksissa pitäisi aina olla henkilö, joka vastaa siitä, että kuvauksissa käytetyt aseet ovat turvallisia.

Stuntkoordinaattorin mukaan Alec Baldwinin elokuvan kuvauksissa tapahtunut onnettomuus on herättänyt kysymyksiä siitä, miten onnettomuus on voinut tapahtua.

Elokuvamaailmaa on järkyttänyt tapaus, jossa Hollywood-tähti Alec Baldwin laukaisi rekvisiittana käytetyn aseen ja ampui kuvaaja Halyna Hutchinsin. Myös ohjaaja Joel Souza joutui sairaalaan, mutta hänen kerrottiin päässeen kotiin myöhemmin perjantaina.

Stunt- ja actionkoordinaattori Kimmo Rajala kertoo, että ihmetystä on alalla herättänyt se, miten onnettomuus tapahtui.

– Sitä kaikki ihmettelevät, että miten tämä on voinut olla mahdollista, Rajala kertoo.

Julkisuuteen on kerrottu, että Baldwinin käyttämässä aseessa olisi ollut paukkupatruunoita. Rajalan mukaan paukkupatruunoita, englanniksi blanks, käytettäessä ei aseesta lennä luotia.

– Siellä on ruutilataus, mutta sieltä ei lennä kuulaa. Se, miksi näitä ja oikeita aseita käytetään on se, että sieltä saadaan tulemaan se tuli siitä piipusta ja rekyyli, mutta sieltä ei tule oikeaa kuulaa.

Rajala, joka osallistuu parhaillaan elokuvan Snabba Cash kuvauksiin, on usein ollut mukana kuvauksissa, joissa on käytetty oikeita aseita. Hänen mukaansa tuolloin paikalla on aina vähintään yksi aseista vastaava henkilö, jolla on asianmukaiset luvat ja osaaminen.

– Meillä on nytkin aseita täällä ja meillä on koko ajan kaksi miestä, jotka tekevät pelkästään töitä aseiden kanssa, Rajala kertoo.

Rajalan mukaan yksi teoria on, että Baldwinin tähdittämän Rust-elokuvan kuvauksissa ei ole ollut aseista vastaavaa henkilöä, jonka tehtävänä on ollut vahvistaa aseiden turvallisuus.

– Vaikuttaa siltä, että siellä ei ole ollut aseista vastaavaa henkilöä tai henkilöitä kuvauspaikalla vaan siellä on ehkä otettu vain kuka tahansa sinne kuvauksiin. Se olisi uskomatonta, jos niin olisi käynyt.

Toinen vaihtoehto on, että paukkupatruunoiden sijaan aseessa olisikin ollut oikea luoti. Näin tapahtui esimerkiksi elokuvan Crow-kuvauksissa vuonna 1994. Tuolloin rekvisiitta-aseen piippuun oli jäänyt luoti, joka osui elokuvaa tähdittäneeseen Brandon Leehin.

Rajalan mukaan yleinen käytäntö ympäri maailman kuitenkin on, että oikeita luoteja ei saa tuoda edes kuvauspaikan lähelle. Lisäksi näyttelijöille näytetään aina, että aseet ovat tyhjiä ja mitä patruunoita niihin laitetaan. Aseen käyttöä myös harjoitellaan etukäteen ennen kuin ase laukaistaan.

– Me tulemme käyttämään oikeita AK-47-rynnäkkökivääreitä. Ne ovat oikeita ja niillä ammutaan, mutta niissä käytetään paukkupatruunoita ja oikeita kuulia ei saa tuoda edes kuvausten lähelle.

Toisaalta myös paukkupatruunoissa on noudatettava huolellisesti turvallisuusohjeita. Esimerkiksi vuonna 1984 näyttelijä Jon-Erik Hexum kuoli, kun hän oli ampunut itseään päähän aseella, jossa oli paukkupatruuna.

– Jos ammutaan paukkupatruunoita, sellainen viisi metriä on se etäisyys. Lähemmäksi ei mennä, koska niissä aseissa käytetään kuitenkin ruutia, jota lentää sieltä, vaikka luotia siellä ei olekaan, Rajala kertoo.

Rajalan mukaan esimerkiksi Pohjoismaissa ei ole koskaan tapahtunut samantyylistä onnettomuutta kuin Baldwinin elokuvan kuvauksissa.

– Sitä kukaan ei ymmärrä, miten näin on voinut tapahtua.