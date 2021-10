Alma Hätönen irtisanoutui juontajaparinsa kanssa radiosta

Alma Hätönen on työskennellyt HitMixillä joulukuusta 2019 lähtien.

Juontaja Alma Hätönen kertoo Instagramissa irtisanoutuneensa juontajaparinsa Tuomas Rajalan kanssa radiokanava HitMixiltä.

Päätös syntyi Hätösen mukaan pari viikkoa sitten.

– Me päätettiin tuossa pari viikkoa sitten Tuomaksen kanssa irtisanoutua Hitmixiltä. On ollut aivan superhienoa tehdä Hitmixillä aamushowta ja nähdä kuinka pieni kanava on näiden vuosien aikana kasvanut valtavasti. Mutta kasvanut oon myös minä. Pari viikkoa sitten kirjoitin täällä intuitiosta ja silloin se kertoi mulle vahvasti, että on aika jatkaa eteenpäin, miettiä mikä on mulle hyväksi, ottaa pienen pieni breikki ja tehdä tilaa uudelle.

– Välillä se tarkoittaa sitä, että täytyy oikein raivolla repäistä itsensä irti vanhasta, mutta kuten silloin pari viikkoa sitten mainitsin: Kun kuuntelee intuitiotaan (on se sitten ihmisiin tai elämään ylipäätänsä liittyvää) pääsee aina perille.

Loppuvuoden ajan Hätönen kertoo aikovansa keskittyä Big Brotheriin. Hän antaa ymmärtää, että iso työtaakka vaikutti irtisanoutumispäätökseen.

– Tietenkin päätökseen vaikutti myös se, että olen tässä vuoden sisään tehnyt töitä varmaan kahden vuoden edestä. Aamuradion lisäksi oli Big Brotherit, Paratiisihotellit, Selviytyjät Extrat, Mysteerilaulajat ymsyms. Ensi vuonna etsin balanssia työn ja yksityiselämän välille, Hätönen kirjoittaa.

Alma Hätönen aloitti HitMixillä joulukuussa 2019. Hän nousi tunnetuksi alun perin Ylen juontajana. Hän juonsi pitkään YleX:llä. Viimeisen parin vuoden aikana hän on tehnyt uraa myös tv-juontajana.

