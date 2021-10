Viulisti Linda Lampenius, 51, ja hänen näyttelijänä tunnettu äitinsä Ulla Eklund, 83, soittelevat useamman kerran päivässä. Molemmat haluavat varmistaa, että toisella on kaikki hyvin. Varmistuspuhelut ovat peruja aallonpohjasta, jossa toinen kamppaili syömishäiriön ja toinen lääkeriippuvuuden kanssa.

Lampenius puhuu äitinsä vakavasta päihdeongelmasta ensimmäistä kertaa koskaan tuoreessa elämäkerrassaan Kesytön elämäni (Otava).

Lue lisää: Uutuuskirja: Linda Lampenius avautuu karusta lapsuudestaan – sekakäyttö oli viedä tähtinäyttelijänä tunnetulta Ulla-äidiltä hengen

Vaikka Lampenius työsti kirjaansa vuosia, äidille selvisi vasta viikko sitten, että kirjan alkupuolen pääpaino on pitkälti hänen lääkeriippuvuudessaan ja siinä, miten se on muokkasi nuoren viulistin minäkuvaa. Lampenius paljasti asian äidilleen kesken automatkan.

– Äiti ei sanonut mitään, halasi vain pitkään, kertoo Lampenius, jonka mukaan äidin reaktio oli merkki hyväksynnästä.

– Sitten siirryimme toiseen puheenaiheeseen ja vietimme mukavan päivän yhdessä, viulisti kertoo Ilta-Sanomille.

Lampenius kertoi äidilleen kirjan sisällöstä vain viikko ennen sen julkaisua. Äiti suhtautui asiaan hyvin. Kuva vuodelta 1998.

Lampeniuksen mukaan hänen äitinsä Ulla Eklund ei ole lukenut tyttärensä tuoretta elämäkertaa tai siitä tehtyjä lehtijuttua. Eihän hänellä ole nettiäkään.

83-vuotias Eklund asuttaa tällä hetkellä helsinkiläistä palvelutaloa, johon hän joutui evakkoon kotinsa kärsittyä mittavia vaurioita toukokuussa sattuneessa tulipalossa.

Viisi kuukautta myöhemmin Helsingin kantakaupungissa sijaitseva asunto on saatu korjattua, mutta Lampenius on tullut siihen tulokseen, ettei hänen äitinsä palaa enää vanhaan kotiinsa. Päätös on tehty kaikkien parhaaksi.

Ulla Eklundin koti Helsingin keskustassa tuhoutui tulipalossa, joka sai alkunsa oikosulusta leivänpaahtimessa. Kuva on otettu vuonna 2000.

– Tulipalo sai alkunsa leivänpaahtimesta. Äiti hengitti vähän savua, mutta onneksi hän pääsi ulos ajoissa, eikä hänelle käynyt sen pahemmin, Lampenius kertoo IS:lle.

Lampeniuksen mukaan hänen äitinsä voi nyt hyvin, mutta sen yksityiskohtaisemmin hän ei halua äitinsä nykytilaa puida. Lampenius kokee, ettei hänellä ole oikeutta avautua äitinsä asioista nyt, kun hän ei ole enää lapsi ja riippuvainen vanhemmastaan.

Vaikka äiti ja tytär puhuvat paljon, he eivät ole juuri keskustelleet kaikkein kipeimmistä asioista, kuten Lindan vuosikymmeniä kestäneestä syömishäiriöstä tai sen juurisyistä.

– En ole koskaan puhunut äidin kanssa siitä, millainen tauti bulimia on. Hän on lukenut sen lehdistä, Lampenius kertoo.

Ulla Eklund jäi eläkkeelle 63-vuotiaana, mikä mahdollisti sen, että hän pystyi olemaan paljon tyttärensä tukena. – Vaikka en puhunut hänelle bulimiasta, äiti oli aina tukena, kun voin tosi huonosti, Lampenius sanoo nyt. Kuva on vuodelta 2000.

Lampenius sairastui nuorena ortoreksiaan sekä anoreksiaan ja myöhemmin aikuisiällä myös bulimiaan. Hän sai selätettyä sairaudet vasta tavattuaan nykyisen aviomiehensä vuonna 2008.

– Kyllä äiti sen näki, että olin laiha ja voin huonosti, mutta hän ei ole koskaan kysynyt, millaista taudin sairastaminen oli tai mitä siihen liittyi.

” Kaikesta huolimatta äiti on ollut myös pelastukseni. Jos vain soitin hänelle, hän tuli aina mun luo. Hän otti aina seuraavan lennon ja tuli.

Vaikenemisesta huolimatta äiti riensi aina empimättä tyttärensä tueksi, jopa toiseen maahan. Vanhemmat olivat suuri apu myös silloin, kun Lampenius joutui yllättäen oikeustaisteluun Peter Nygårdia vastaan.

– Kaikesta huolimatta äiti on ollut myös pelastukseni. Jos vain soitin hänelle, hän tuli aina mun luo. Hän otti aina seuraavan lennon ja tuli.

Lue lisää: Kirja: Linda Lampenius kertoo karmivia yksityiskohtia vierailustaan Peter Nygårdin kotona – pelkäsi, että makuuhuoneessa kuvataan

Lampenius muistaa yhä elävästi lapsen hädän, joka syntyi, kun äiti oli ottanut liikaa lääkettä. Hylätyksi tulemisen kokemus on vaikuttanut Lampeniuksen elämään aina.

– Sellainen olo voi tulla lapselle, jonka äiti ei vastaa, koska on ottanut unilääkkeitä. Että se ei vastaa, koska ei rakasta minua, Lampenius selittää nyt.

” Tiesin sisimmässäni, että vanhempani rakastivat minua yli kaiken. Ymmärrän, miksi äiti joutui siihen tilanteeseen ja miten hän tuli riippuvaiseksi.

Vasta iän myötä hän ymmärsi, että on kyse on sairaudesta, jonka tiukkaan puristukseen äiti oli joutunut. Lopulta hän osasi peilata äidin riippuvuutta oman syömishäiriön kautta.

– Tiesin sisimmässäni, että vanhempani rakastivat minua yli kaiken. Ymmärrän, miksi äiti joutui siihen tilanteeseen ja miten hän tuli riippuvaiseksi, Lampenius sanoo.

Lampeniuksen isä, niin ikään ruotsinkielisestä teatterista tunnettu Börje Lampenius kuoli 94-vuotiaana jouduttuaan ensin sairaalaan keuhkokuumen vuoksi. Perhekuva taltioitiin vuonna 1998.

Lampenius on koko ikänsä puhunut isästään, niin ikään teatteritaiteesta tunnetusta Börje Lampeniuksesta ylistävään sävyyn. Isä oli kuolemaansa saakka hänen suurin idolinsa.

Nyt Lampenius kuitenkin myöntää, ettei isäkään ollut täysin syytön perheen vaikeaan tilanteeseen.

– Olen aina puhunut isästä pelkästään hyvää, mutta kirjasta loistaa läpi, että isä teki koko ajan duunia ja minut jätettiin äidin ongelmien kanssa yksin, hän sanoo.

Siitäkään huolimatta Lampenius ei ole vanhemmilleen vihainen. Hän ei sorru kirjassaan kertaakaan syyttämään kumpaakaan vanhemmistaan, joista toinen oli paljon poissa henkisesti ja toinen fyysisesti. Kuinka hän ei katkeroitunut?

Viulisti on pitkään hiljaa.

– Mä en vain ole sellainen.