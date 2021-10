Uusi käänne Kalle ja Riina-Maija Palanderin myrskyisässä liitossa: peruivat avioerohakemuksensa

Kalle ja Riina-Maija Palanderin avioero on peruttu, sillä pariskunta veti pois Lapin käräjäoikeuteen jätetyn avioerohakemuksensa.

Ex-alppihiihtäjä Kalle Palander ja Riina-Maija Palander ovat peruneet avioerohakemuksensa.

Asia selviää Lapin käräjäoikeudesta, jossa päätös asiasta on tehty 14. lokakuuta. Palanderit ovat peruneet avioerohakemuksensa yhdessä.

Avioliitto rakoili tammikuussa, kun Kalle Palander haki avioeroa yksin. Avioeron harkinta-aika alkoi elokuussa. Nyt pari on vetänyt yhdessä tuumin avioerohakemuksensa pois kesken harkinta-ajan.

Parilla on kolme yhteistä lasta. Kaksoset ovat alle 10-vuotiaita ja esikoistyttö Oda-Sofia on 14-vuotias.

Riina-Maija kertoi avioliittonsa tilanteesta IS:lle tammikuussa 2021.

Palanderien liitto on ollut varsin myrskyisä. Riina-Maija kertoi IS:lle tammikuussa, että suhteessa oli kuohunut viime marraskuun lopusta lähtien, ja tammikuun alussa Kalle kiikutti avioerohakemuksen käräjäoikeuteen.

Riina-Maija kertoi tammikuussa, että Kalle ei ollut tuolloin vetänyt muutama viikko aiemmin jätettyjä eropapereita pois.

– En ole kysynyt, aikooko hän perua eron. Kalle laittoi hakemuksen suutuspäissään, kuten on tehnyt monta kertaa ennenkin. Kun tulee jotain riitaa, paperit ovat saman tien vetämässä, Riina-Maija kertoi tuolloin.

Pariskunta punaisella matolla 2017.

Riina itse oli tuolloin toiveikas avioliiton jatkumisen suhteen.

– Meillä on aina menty Kallen aikataulut edellä. Kalle on herra talossa, mutta nykyään myös minulla on omia menoja ja sen hyväksyminen aiheuttaa haasteita, Riina sanoi.

Riina-Maija myös kiisti julkisuudessa olleet väitteet siitä, että hänellä olisi ollut avioliiton ulkopuolinen suhde.

– Minulla on väitetty olevan suhde näyttelijään, jota en ole ikinä edes tavannut. Hän on tyttökaverini poikaystävän ystävä ja olemme puhuneet ryhmächatissa, mutta muuten emme tunne, Riina selitti.

