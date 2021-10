Suomessa käytetään paukkupanoksia hyvin harvoin.

Lännenelokuva Rustin kuvauksissa Yhdysvalloissa tapahtunut onnettomuus on järkyttänyt elokuvapiirejä Suomessakin, kertoo elokuvatuottaja Johannes Lassila.

Näyttelijä Alec Baldwin ampui kuvauksissa kuvaaja Halyna Hutchinsia, joka kuoli vammoihinsa. Myös ohjaaja Joel Souza loukkaantui. Tarkat yksityiskohdat eivät ole tiedossa, mutta rekvisiittaan kuuluneessa aseessa on kerrottu olleen paukkupanoksia.

– Tästä tulee ihan varmasti paljon keskustelua alalla, ja tästä puhutaan tulevissa tuotannoissa, Lassila sanoo.

Onnettomuus ei ollut ensimmäinen, ja vastaavien välttämiseksi Suomessa ei lähtökohtaisesti käytetä minkäänlaisia panoksia, ei myöskään paukkupanoksia.

– Elokuva on illuusioiden taidetta. Ihmiselämä on ainutlaatuinen, ja sillä ei leikitä, hän sanoo.

Tuottajat Johannes Lassila ja Matti Halonen elokuvan lehdistötilaisuudessa lokakuun alussa.

Elokuvissa ja sarjoissa nähtävät aseet ovat yleensä replikoita, Lassila kertoo, ja jos oikeaa asetta nimenomaan täytyy käyttää, ne on tehty ampumakelvottomaksi.

Hän toimi tuottajana juuri elokuviin tulevassa Sorjonen: Muraalimurhat -elokuvassa, jossa aseita on paljon. Trailerissa nähdään takaa-ajokohtaus, jossa autoa tulitetaan lähietäisyydeltä ja Sorjosta osoitetaan päähän aseella.

– Aseet kuuluvat genreen, Lassila sanoo.

Turvallisuus on välttämätöntä aseiden kanssa näyttelemisessä. Kuva on uudesta Sorjos-elokuvasta.

Työturvallisuus ja näyttävyys eivät ole toisiltaan pois, Lassila kertoo. Esimerkiksi lähikuvia käyttämällä voidaan näyttää katsojalle terävää veistä, vaikka käytössä olisi turvallisempi stunt-versio. Ääniä voidaan lisätä jälkikäteen.

Katsoja ei tätä huomaa, Lassila sanoo.

Poikkeuksen muodostavat sotaelokuvat, joissa aseissa panosten käyttö voi olla tarpeen, kun halutaan näyttää aseen rekyyliä eli nykähtävää liikettä luodin lentäessä. Fisher Kingin kuvauksissa näin ei ole tehty, mutta paukkupanoksia käytettäessä kiinnitetään huomiota muun muassa turvasektoriin, Lassila kertoo.

Hän arvelee, että Rustin kuvauksissa on käytetty paukkupanoksia juuri rekyylin kuvaamisen takia.

Vaarallisia kohtauksia kuvatessa ennakkosuunnittelu on kaiken a ja o. Esimerkiksi tappelukohtauksissa koreografia käydään tarkasti kaikkien kesken läpi.

Usein mukana on stunttikoordinaattori ja sijaisnäyttelijä, jotka ovat vaarallisten kohtauksien ammattilaisia.

Katsoja näkee vain pienen palan kuvauksista. Katseen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi pehmusteet, jotka on aseteltu tarkasti niin, että tappelukohtauksessa kaatuva näyttelijä ei satuta. Takaa-ajokohtauksia voidaan kuvata pala kerrallaan. Jos tilanne näyttää uhkaavalta, keskeytetään kuvaukset ja otetaan uudestaan, Lassila kertoo.

Lassilan mukaan kunnianhimo on tärkeää ja sitä saa olla, mutta se ei koskaan saa ajaa turvallisuuden edelle. Pitkän päivän lopussakin täytyy muistaa keskittyä herpaantumatta, kun kyseessä on turvallisuus.

– Suurin tekijä onnettomuuksiin liittyen on aika, kun tehdään liian kovalla kiireellä. Hätiköidessä tehdään virheitä.

1990-luvulta asti tuottajana toiminut Lassila kertoo, että turvallisuus on parantunut paljon. Yksi syy tähän on, että tuotannoissa on enemmän rahaa käytettävissä ja sitä kautta vähemmän kiire.

Julkisuuteen ei ole vielä kerrottu tarkemmin Hollywoodin onnettomuuteen johtaneita syitä.