Hollywood-tähdet järkyttyivät elokuvan kuvauksissa tapahtuneesta kuolemasta – tragediasta leimahti välittömästi tunteikas keskustelu

Halyna Hutchinsin traaginen ja yllättävä kuolema on järkyttänyt koko Hollywoodia.

Näyttelijä Alec Baldwin, 63, on ampunut vahingossa kuoliaaksi kuvaajan Rust-lännenelokuvan kuvauksissa.

Santa Fen sheriffi kertoo tuoreessa tiedotteessa, että kuvaaja Halyna Hutchins, 42, ja ohjaaja Joel Souza, 48, saivat luodista, kun Baldwin laukaisi rekvisiittana käytetyn aseen.

Alec Baldwinin laukaisema ase tappoi kuvaaja Halyna Hutchinsin.

Hutchins lennätettiin sairaalaan, jossa hänet todettiin kuoliaaksi. Souza on kriittisessä tilassa. Baldwin on Deadlinen mukaan kirjoittanut Rust-elokuvan yhdessä kriittisessä tilassa olevan Souzan kanssa.

Tapaus on ravisuttanut Hollywoodia ja herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa. Useat alan tekijät ovat ilmaisseet huolensa ja osanottonsa tapahtuneesta.

Ohjaaja James Gunn, 51, avautui asiasta Twitterissään ja kertoi, että Rust-elokuvan kuvauksissa tapahtunut tragedia on hänen pahin painajaisensa.

– Suurin pelkoni on, että joku loukkaantuu kuolettavasti ohjaamani elokuvan kuvauksissa. Kaikki, joita tämä tragedia on koskettanut, ovat ajatuksissani. Erityisesti Halyna Hutchins ja hänen perheensä, Gunn kirjoittaa.

Gunn on ohjannut useita menestyselokuvia, kuten kauhuelokuva Slitherin (2006), Guardians of the Galaxyn (2014) ja Guardians of the Galaxy Vol. 2:n (2017).

Myös Taru sormusten herrasta -tähti Elijah Wood, 40, otti kantaa asiaan Twitterissään. Wood kertoi olevansa erittäin järkyttynyt tapahtuneesta.

– Uutiset Halyna Hutchinsista ovat äärimmäisen järkyttäviä ja kamalia. Osanotot hänen perheelleen, Wood sanoo.

Ohjaaja ja elokuva-alan kameratekniikkaa kehittänyt Elle Schneider, 35, kertoo Twitterissä olleensa Hutchinsin ystävä. Hänen poismenonsa koskettaa Schneideria syvästi.

– Voin pahoin ja olen tyrmistynyt kuullessani, että ystäväni ja mestarikuvaaja Halyna Hutchins kuoli kuvauksissa. Minulla ei ole edes sanoja tälle tragedialle. Haluan vastauksia. Haluan, että hänen perheensä voisi päästä jotenkin asian kanssa sinuiksi. Tämä on järkyttävä, järkyttävä menetys.

Elokuva-alan moniosaaja Mike Flanagan, 43, lähettää myös osanottonsa kuvaajan perheelle. Kauhuelokuvistaan tunnettu Flanagan on kunnostautunut itse niin elokuvaohjaajana, käsikirjoittajana, leikkaajana kuin tuottaja.

– Sydämeni on murskana Halyna Hutchinsin ja hänen perheensä vuoksi. Nämä uutiset ovat vain kertakaikkiaan karmeita ja järkyttäviä, Flanagan sanoo.

Käsikirjoittaja Nell Scovell, 60, on nainen Sabrina: teininoita -menestyssarjan takana. Myös häneen osui syvästi uutinen Hutchinsin kuolemasta.

– Vain 5 prosenttia elokuvakuvaajista on naisia. Se kertoo, miten lahjakas Halyna Hutchinsin on täytynyt olla, jotta hän on pärjännyt alallaan. Me tarvitsemme täyden selonteon siitä, mitä kuvauksissa tapahtui. Tätä ei saa lakaista maton alle Hollywoodin tapaan, Scovell vaatii.

Halyna Hutchinsin poismeno on järkyttänyt Hollywoodia ja koko alaa.

Kuvaajien ammattijärjestö International Cinematographers Guildin edustaja Rebecca Rhine ilmaisi myös järkytyksensä kuolemantapauksesta.

– Yksi jäsenistämme, Halyna Hutchins, on kuollut Rust-elokuvan kuvauksissa saamiinsa vammoihin. Yksityiskohdat ovat vielä epäselviä, mutta tuemme tutkintaa, jotta tapaus saadaan selvitettyä. Menetys on traaginen, ja suremme Hutchinsin poismenoa syvästi, Rhine viestittää Deadline-lehden mukaan.

