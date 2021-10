Suosittu 19-vuotias räppäri Einár ammuttiin kuoliaaksi Ruotsissa – poliisilla suuroperaatio järkyttävän kuoleman selvittämiseksi

Paikalta nähtiin poistuvan kaksi tummapukeista ihmistä, kertoo Aftonbladet.

Ruotsalainen hiphop- ja rap-artisti Einár, oikealta nimeltään Nils Kurt Erik Einar Grönberg on ammuttu kuoliaaksi Tukholmassa torstaina.

Noin kello 22.50 muutamat huolestuneet ihmiset ottivat yhteyttä poliisiin kuultuaan laukauksen Hammarby sjöstadin alueella Tukholman keskustassa. Paikalle kutsuttiin suuri määrä poliiseja. He löysivät paikalta ammutun miehen.

Pelastustyöntekijät yrittivät elvyttää, mutta mitään ei ollut tehtävissä.

Aftonbladetin mukaan räppärin perheelle on ilmoitettu.

– Häneen osui useita laukauksia ja hän kuoli paikan päällä, kun poliisi yritti antaa ensiapua yhdessä ambulanssihenkilökunnan kanssa, kertoi Tukholman alueen poliisin tiedottaja Ola Österling Aftonbladetille.

Poliisi ei ole vahvistanut virallisesti, että ammuttu oli Einár, mutta ruotsalaismedia on selvittänyt asian useista eri lähteistä.

Einár oli Ruotsissa suosittu nuori artisti. Hänen ensimmäinen hitiksi noussut kappaleensa Gucci / Duckar Popo julkaistiin kolme vuotta sitten. Einár oli silloin 16-vuotias. Gucci / Duckar Popo striimasi Spotify-musiikkipalvelussa yli miljoona kuuntelukertaa.

Räppäri ehti julkaista kolme albumia. Niistä viimeisin, Welcome to Sweden (2020) ylsi Ruotsin albumilistan kärkeen.

Einár on voittanut Grammis-musiikkigaalassa Ruotsissa jo kolme palkintoa. Se on Ruotsin suurin musiikkialan palkintogaala. Hän oli 17-vuotias, kun hänet palkittiin Breakthrough of the Year -palkinnolla.