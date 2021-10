Seppo Jokisella todettiin lukihäiriö ja pian hän jätti koulut kesken – kirjailija oli jo luovuttaa, kunnes yksi romaani muutti koko elämän

Lintutorni kaislikoineen on näyttämönä Seppo Jokisen uusimman romaanin Siipirikkoiset ensimmäisille tapahtumille.

Seppo Jokisen romaanisarja komisario Koskisesta kasvaa pian 27-osaiseksi. Sarjan edetessä työhön on vakiintunut tietty rytmi.

Mitä sateisemmiksi ja myrskyisemmiksi säät käyvät, sitä helpompi Seppo Jokisen on kirjoittaa. Hän kirjoittaakin romaaninsa pitkälti syys–marraskuun aikana.

– Keväällä on liian levoton mieli, Jokinen sanoo.

Jokinen on kirjoittanut jo 26 romaania tamperelaisen komisario Sakari Koskisen seikkailuista, ja 27. osa on tekeillä. Kirjat ovat syntyneet tasaista tahtia kirja vuodessa, ja myös vuodenkiertoon on löytynyt tasainen rytmi.

Kun varsinainen kirjoitusurakka on saatu loppusyksystä valmiiksi, Jokinen pitää joulunajan lomaa. Alkuvuodesta teksti hiotaan valmiiksi yhdessä kustannustoimittajan kanssa. Silloin Jokinen on aina perin juurin kyllästynyt koko Koskiseen.

Jokinen ohittaa lintutornin matkalla kotoa työhuoneelle ja hän ehti pitkään suunnitella, että se voisi esiintyä jossakin tarinassa.

Kirjat menevät painoon helmikuun lopussa, ja sitä seuraavina kuukausina kirjailija ei juuri Koskista ajattele. Alkukesästä hän alkaa taas suunnitella seuraavan kirjan juonta.

– Koskinen on kuin vanha työkaveri. Kun on liikaa yhdessä, kyllästyy ja joskus sanoo pahastikin. Mutta kun ollaan kevät erossa, kesällä alkaa taas kaivata sitä Koskista, että olisi kiva aloittaa taas yhteinen projekti.

” Koskinen pyrkii katsomaan asioita myös rikollisen näkökulmasta, vaikkei tekoja hyväksykään.

Jokaisen romaanisarjan päähenkilöllä lienee sama ajatusmaailma ja arvomaailma kuin sen luoneella kirjailijalla, Jokinen arvelee.

– Meilläkin on Koskisen kanssa aika yksi yhteen.

Liki 30 kirjan saatossa miehet ovat kai kasvaneet yhdessä, ja on komisario Koskinen onnistunut opettamaankin kirjailija Jokiselle jotakin. Työkuria ja laajempaa näkökulmaa.

Koskinen pyrkii katsomaan asioita myös rikollisen näkökulmasta, vaikkei tekoja hyväksykään. Niin Jokinenkin tekee, ja siksi hän paljastaa usein murhaajan heti kirjan alussa. Hänestä kiinnostavaa on se, kuinka rikollinen tekonsa jälkeen elää itsensä kanssa. Hänen kirjoissaan onkin hyvin vähän ammattirikollisia, joiden motiiveja ei tarvitse arvailla.

Seppo Jokinen aikoo jatkaa Koskis-sarjaansa niin kauan kuin se hyvältä tuntuu.

” Työn alla olevista kirjoistaan Jokinen ei juuri puhu.

– Jos siitä puhuu liian aikaisin, se menettää jotain. Sanon aina, että se sijoittuu Tampereelle ja siinä on päähenkilönä komisario Koskinen.

Siihen on tyytyminen tälläkin kertaa.

– Sen voi kirjoittaa, että 27. osa ilmestyy 15. huhtikuuta ja on edennyt erittäin hyvin.

Pian Koskinen nähdään myös televisiossa. Lauri Nurksen ja Riku Suokkaan ohjaaman sarjan ensimmäinen osa nähdään Nelosella marraskuun lopulla.

Jokinen innostuu kehumaan tv-sarjan tekijöitä, esimerkiksi sitä kuinka Eero Aho onnistuu tuomaan esiin Koskisen jurouden. Jokinen välähtää itsekin taustalla kolmessa jaksossa.

– Ellei niitä nyt viime hetkellä leikata pois.

Yleensä Jokinen aloittaa kirjoittamisen säntillisesti yhdeksän kymmenen aikaan aamulla, joko kotonaan Hervannassa tai työhuoneellaan Kalevassa. Ennen aloittamista hän kävelee kolme varttia tai tunnin. Siten ajatuksetkin lähtevät liikkeelle. Toisinaan kävellessä alkaa syntyä niin valmista tekstiä, että loppumatka täytyy juosta kirjoittamaan lauseet ylös.

Jokinen kertoo saaneensa teoksistaan kiittävää palautetta oikeiden henkirikosten uhrien omaisilta. Murhamiehiltä palautetta ei ole tullut.

Jos tekstiä ei tunnu jonakin aamuna syntyvän, hyväksi havaittu keino on kirjoittaa vähän aikaa puuta heinää, sanoja ja lauseita peräkkäin. Siitä voi syntyä lause, josta jokin saa alkunsa.

Väkisin hän ei kirjoita, jos mitään ei tunnut syntyvän. Pakottaminen näkyy kyllä lopputuloksessa.

Toisinaan hahmot lähtevätkin yllättäen lentoon, ja kirjoittaessa syntyy ideoita seuraaviin teoksiin ”ihan häiritsevästikin”. Jokisella on yleensä mielessään aihe pariin kolmeen seuraavaan kirjaan.

” Välillä pienessä roolissa ollut sivuhahmo jääkin mieleen kasvamaan ja palaa myöhemmin isommassa osassa.

Romaaneihin on syntynyt hahmoja myös kirjailijan tarkkaillessa ihmisiä kaupungilla ja lentokentillä. Jokinen kirjaa havaintojaan ja ajatuksiaan muistivihkoihin, joita on kertynyt kenkälaatikollinen työhuoneen kirjahyllyyn.

Huomion saattaa kiinnittää esimerkiksi henkilön iloinen tai surumielinen olemus. Tai vihainen tapa, jolla keski-ikäinen mies selasi sanomalehtiä Hervannan kirjastossa. Hänestä tuli hahmo Ajomies-kirjaan.

Välillä pienessä roolissa ollut sivuhahmo jääkin mieleen kasvamaan ja palaa myöhemmin isommassa osassa. Esimerkiksi kirjan Piripolkka alussa pahoinpidelty mies palasi suuremmassa roolissa kirjassa Sana sanaa vastaan.

Näin syntyi oikeastaan myös itse komisario Koskinen. Koskinen oli alun perin vain sivuhahmo, mutta kirjailijan yllätykseksi hänestä kasvoi toinen päähenkilö ja ainakin 27-osaisen kirjasarjan sankari.

– Nimikin valikoitui niin, että kun se oli vain sivuhenkilö, niin olkoon nyt vaikka Koskinen.

Keväisin Jokisella on ollut tapana tehdä pitkiä matkoja vaimonsa kanssa. – Lentämisestä alkaa tietysti olla vähän huono omatunto. Olen kaikki kompensaatiot aikanaan maksanut, vaikka sehän on vain sellaista huonon omantunnon pesemistä, hän sanoo.

Jokinen ei välittäisi muistella vanhoja juttuja mutta suostuu pyydettäessä kertomaan vähän niistäkin.

– Olisin varmaan helppo kuulusteltava komisario Koskiselle.

Ainakaan kouluaikojen perusteella ei olisi arvannut, että Jokisesta tulee kirjailija, vaikka hän paljon lukikin. Jokisella on lukihäiriö, mutta sitä tuolloin ymmärretty. Häntä pidettiin vain huonona oppilaana. Nuori Jokinen jäi luokalleen ja lopetti koulunkäynnin keskikouluun.

” Kirjailijan työhön lukihäiriö ei Jokisen mukaan vaikuta kuin pidentämällä kustannustoimittajan työpäiviä.

Varsinaisen työuransa hän teki Tampereen kaupungin tietotekniikkakeskuksessa, kunnes jättäytyi vapaaksi kirjailijaksi 57-vuotiaana vuonna 2006. Ensimmäiset kymmenen kirjaa hän kirjoitti työn ohessa.

Kirjailijan työhön lukihäiriö ei Jokisen mukaan vaikuta kuin pidentämällä kustannustoimittajan työpäiviä, kun tämä saa korjata kirjailijan kirjoitusvirheitä.

Jokisen ensimmäinen yritys ryhtyä romaanikirjailijaksi oli käsikirjoitus, jonka hän teki nuoruudenseikkailuistaan Australiassa. Kustantamoissa tarinaa kuitenkin pidettiin epäuskottavana, vaikka tapahtumat totta olivatkin. Ja oli siinä muitakin puutteita, jotka Jokinen on sittemmin ymmärtänyt.

– Nyt olen onnellinen siitä, ettei sitä huolittu. Oli se hyvä oppi kuitenkin.

Sen jälkeen Jokinen kirjoitti muun muassa pakinoita paikallislehteen, matkajuttuja Hymyyn ja rakkausjuttuja Reginaan.

– Oli asuntolainaa ja korot korkealla. Regina maksoi niistä 500 markkaa. Niillä sai lapsille kenkiä ja sukkia.

– Sitten ajattelin kokeilla vielä kerran sitä romaania. Niin ettei yksikään kustannustoimittaja tule sanomaan, että tämä on epäuskottavaa.

Niin syntyi sarjan ensimmäinen osa Koskinen ja siimamies.

Sen jälkeen Tampere ja maailma ovat ehtineet muuttua. Elokuussa liikennöinnin aloittanut raitiovaunu on jo kirjoissa mainittu, ja pandemia näkyy siinä, kuinka ihmiset uusimmassa kirjassa toisiaan tervehtivät.

Ajassa olevista ilmiöistä nousee silloin tällöin yksityiskohtien lisäksi isompiakin teemoja romaaneihin. Uusimmissa romaaneissaan Jokinen on käsitellyt sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa kiusaamista ja rahan valtaa, Panaman papereita ja pikavippejä.

– Ei siksi, että haluaisin julistaa, vaan siksi että se kertoisi kyseisestä ajasta.

Kuka? Seppo Jokinen IKÄ: 72 vuotta AMMATTI: Kirjailija PERHE: Vaimo, kaksi lasta ja neljä lastenlasta. PLUS: Harrastaa karttojen lukemista, pääasiassa Australian.

Kirjamessut pidetään Messukeskuksessa Helsingissä 28.-31.10.2021.