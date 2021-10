Ismo Leikola huomasi olevansa huonossa kunnossa ja teki radikaalin elämänmuutoksen – laihdutti yli 15 kiloa: näin hän onnistui

Ismo Leikola laihdutti koronapandemian keskellä yli 15 kiloa ja koki avioeron. Nyt koomikko on Suomessa esittämässä show’ta, jollaista hän ei ole koskaan aiemmin tehnyt.

Koomikkotähti Ismo Leikola, 42, kiskaisee t-paidan yltään ja vaihtaa sen kiireettä toiseen vilkkaassa Sanomatalossa Helsingin ydinkeskustassa. Hän hypähtää takaisin kameran eteen ja vilkuilee ympärilleen.

– Amerikassa tällaisesta nakuilusta olisi saanut sakot, Leikola nauraa hyväntuulisesti ja asettautuu jälleen rennosti kameran eteen.

Muutamat uteliaat silmäparit seuraavat kameralle ilmeilevää Leikolaa. He ovat selvästi tunnistaneet hänet. Se ei Leikolaa haittaa, sillä hän on pelkästään innoissaan päästessään käymään Suomessa. Leikola on lentänyt kotikaupungistaan Los Angelesista Helsinkiin vain muutamia päiviä sitten. Hän on synnyinmaassaan reilu kuukauden mittaisella vierailulla uuden Ei mitään vakavaa -kiertueensa vuoksi.

– Olen todella innoissani, että uusi show on nyt syntynyt. Luovuus on kukkinut ihan tosissaan, Leikola myöntää.

Leikola on Suomessa joulukuun alkuun saakka.

Show on kielletty alle 18-vuotiailta, koska vitseissä käsitellään esimerkiksi erotiikkaa ja ihmiselämän kiertokulkua. Leikola toteaa, ettei ole koskaan tehnyt stand upia lapsille, mutta esitys päätettiin nyt ensimmäistä kertaa muovata suoraan täysi-ikäisten korville sopivaksi.

– Aiheet eivät ole ihan koko perheen aiheita. Ikärajan laittaminen oli oma päätökseni. Nyt kun tämä on K18, niin ei voi kukaan tulla sanomaan, että olipa sopimatonta.

– Koettelen ehkä nyt enemmän huumorin rajoja kuin ennen. Luvassa on myös aiheita, joista en ole aiemmin vitsaillut.

Huoli terveydentilasta sai Leikolan ryhtymään kuntokuurille.

Uudenlaisen lähestymistavan lisäksi koomikossa itsessäänkin on tapahtunut suuria muutoksia, joita ei voi olla huomaamatta. Leikola on nimittäin kuluneen vuoden aikana hoikistunut huomattavasti. Kasvot ovat kavenneet, ryhti parantunut ja keskivartalo pienentynyt.

Kun Leikolan elämäntapamuutos alkoi vuosi sitten, tippui paino ryminällä.

– Ensimmäisen kahden kuukauden aikana laihduin 15 kiloa.

Tahti ei ole suinkaan hiljentynyt, vaan kiloja on ropissut sen jälkeenkin tasaiseen tahtiin.

– En ole punninnut itseäni aikoihin. Paino on varmaan seilannut myös edes takaisin, mutta onhan niitä kiloja kieltämättä runsaasti lähtenyt.

Leikola ei ole koskaan ollut sokerihiiri, mutta nyt herkut ovat olleet pannassa jo vuoden.

Herääminen omaan terveydentilaan tapahtui yli vuosi sitten koronapandemian jyllätessä.

– Huomasin, että olin huonossa kunnossa ja väsynyt. Minulla on aina kaikki paino kertynyt suoraan keskivartaloon, ja päätin, että on aika tehdä asialle jotain.

Leikola tutustui netissä ketogeeniseen ruokavalioon, jossa hiilihydraattien määrää rajoitetaan. Tilalla suositaan rasvaa ja proteiinia.

– Jouduin tekemään paljon tutkimustyötä, jotta uskalsin kokeilla tätä ruokavaliota. Minulla on ollut lapsesta asti niin vahva ajatus siitä, että pitää syödä perunaa ja leipää.

Leikola päätti kokeilla ruokavaliota ja huomasi pian positiivisia muutoksia. Leikola toteaa, että vähähiilihydraattinen ruokavalio on ollut avainasemassa hänen hyvinvoinnissaan.

– En todellakaan halua tyrkyttää tätä ruokavaliota kaikille, mutta minulle se on sopinut. Veriarvonikin ovat olleet kunnossa. Olen silti joutunut joillekin perustelemaan tätä ruokavaliota.

Leikola tunnustaa olevansa nykyään innokas ruuanlaittaja.

Kermaan tehtyä americanoaan hörppivä Leikola syö hiilihydraatin tilalla erilaisia rasvoja ja proteiinia, kuten lihaa, sekä kasviksia. Perunat, leivät ja muut viljat hän jättää väliin.

– Oli todella mukava kokata korona-aikana terveellistä ruokaa kotona. Olen tottunut mättämään keikkareissuilla sitä mitä keikkapaikka on tarjonnut, eli yleensä burgereita, nachoja, wingsejä ja muuta epäterveellistä.

Sokeristakin hän on päässyt eroon lähes kokonaan, mikä on ollut iloinen yllätys.

– En tosin ole muutenkaan ollut koskaan mikään karkinmussuttaja. Ainoastaan jäätelö on ollut suuri paheeni, mutta nyt sekin on jäänyt pois.

Alkoholista Leikola ei ole kuitenkaan luopunut.

– En ole ryhtynyt absolutistiksi. Olen halunnut myös nauttia elämästä ja sallia itselleni silloin tällöin vapautuksia. Suhtaudun tähän kuitenkin lähtökohtaisesti loppuelämän juttuna.

Leikola on aina aiemmin turvautunut erilaisiin farkkutakkeihin ja ruutupaitoihin. Nyt hän nauttii olostaan lavalla myös t-paidassa. Kuva vuodelta 2018.

Ruokavalion ohella Leikola on liikkunut ja pyrkinyt siten karistamaan keskivartaloon kertynyttä rasvaa.

– Pidän todella paljon pilateksesta. Lisäksi olen kävellyt paljon ja välillä käynyt hotellien punttisaleillakin.

Muutokset ovat olleet huikeita ja näkyneet konkreettisesti lavapukeutumisessakin. Leikola on nähty vuosikausia lavoilla väljissä ja isoissa paidoissa.

Äskettäin hän valmistautui keikalle tuttuun tapaan, mutta huomasikin valitsevansa väljän farkkupaidan sijaan mieluummin tiukemman t-paidan.

– Mietin, että miksi en ole aiemmin tehnyt näin. Tajusin, että t-paita istuu mukavammin päälle, kun ei ole rengasta vatsan ympärillä.

Uudenlaista energiaa tarvitaankin, sillä Leikolan loppuvuosi on äärimmäisen kiireinen. Pelkästään Suomessa ollessaan Leikola tekee lähes 30 keikkaa. Leikola on tehnyt myös kesällä peruuntuneita Jos nyt ihan rehellisiä ollaan -kiertueen keikkojaan.

Tällä hetkellä Leikola asuu hotelleissa. Kiertueen aikana hänen arkensa pyörii varsin tiukasti keikkapaikkojen ja hotellien välillä.

– Olen tottunut hotellielämään, joten se ei minua haittaa. Ainoastaan se harmittaa, etten pääse kokkaamaan. Pidän ruuanlaitosta.

Leikola on huomannut myös, että aamupalalle ehtiminen voi tehdä tiukkaa, jos edellisen illan keikka on päättynyt myöhään.

– Hotellien aamupalat loppuu niin aikaisin, että jos sinne haluaa ehtiä, jäävät yöunet vähäisiksi. Elän niin iltapainotteista elämää.

Leikolan loppuvuosi on kiireinen, koska hänellä on kalenteri täynnä keikkaa.

Paluu Yhdysvaltoihin koittaa itsenäisyyspäivän jälkeen. Varsinaista lomaa ei ole tiedossa Kaliforniassakaan, sillä Leikola hyppää lavalle vielä aatonaattonakin. Uusivuosikin menee keikalla.

– Agenttini Yhdysvalloissa on ollut erittäin tehokas, Leikola nauraa.

Tiukasta keikkatahdista on kuitenkin syytä olla iloinen. Moni stand up -koomikko varoitteli, ettei heitä enää ole pyydetä keikoille entiseen tapaan koronapandemian jälkeen. Leikolalle sen sijaan on tippunut pyyntöjä ovista ja ikkunoista Los Angelesissakin.

– Onhan se ihan mahtavaa. Minua ei ole näköjään unohdettu, vaan keikkapaikat kyseli minun perääni ja pyysivät keikoille. Se on tuntunut todella hyvältä.

Leikolan vuosi on ollut täynnä mullistuksia avioerosta, uudesta show’sta ja painonpudotuksesta lähtien.

Leikolalla on Yhdysvalloissa edessään isoja muutoksia, sillä hän on muuttamassa omaan kotiin, kunhan saa lyötyä kaupat lukkoon. Leikola ja hänen pitkäaikainen puolisonsa Angelika Leikola tiedottivat avioerostaan elokuun lopussa.

Leikola korostaa, että hänen ja Angelikan ystävyys ja ammatillinen yhteistyö tulevat jatkumaan kaikesta huolimatta.

– Olemme erittäin hyvissä väleissä. Olen varma, että pysymme hyvinä ystävinä ja yhteistyömme jatkuu tulevaisuudessakin.

Yksi ex-pariskunnan keskeneräisistä projekteista on heidän kirjansa englanninkielisen version kirjoittaminen. Tänä vuonna julkaistu Suo, kuokka ja Hollywood - kirja sai kansainväliseksi nimekseen US & us – Surviving Hollywood with Comedy.

– Pyrimme saamaan kirjan valmiiksi ensi vuonna. Projekti on ollut yllättävän työläs, sillä juttujen selittäminen sujuvasti englanniksi ei ole aina helppoa.

Leikolan Suomen-kiertue huipentuu Finlandia-talolle 4. joulukuuta.

Nyt Leikola aikoo kuitenkin ottaa kaiken irti Suomen-vierailustaan. Leikola toivoo keikkojen lisäksi ehtivänsä tavata ystäviään ja Jyväskylässä asuvaa perhettään. Lisäksi hänellä on listallaan muutama perisuomalainen tavoite: perinteiselle buffet-lounaalle ehtiminen ja ruokakaupoissa kiertely.

– Suomalaiset ruokakaupat on niin hienoja. Hinta on se, mikä lapussa lukee. Yhdysvalloissa hintoihin lisätään kassalla vielä vero, joten loppulasku on aina jotain muuta kuin kuvitteli.

Yksi asia synnyinmaassa on kuitenkin edelleen ylitse muiden.

– Stand upin tekeminen suomeksi on ihanaa. Suomen kieli on niin mahtava, ja esiintyminen suomeksi on aina ihan parasta.