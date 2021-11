Juha Rautaheimo vietti vuosia tutkimalla raakoja murhia – kirjoitti aiheesta romaanin, mutta ”kiistää jyrkästi” yhden seikan

Murharyhmän entisen tutkijan, rikosylikomisario Juha Rautaheimon ja kustannustoimittaja Sari Rainion uutuusdekkari on vanhan ajan tunnelmaa henkivä murhamysteeri.

Kun pitkän linjan murharyhmäläinen alkaa kirjoittaa rikosromaania, väkivaltaa ei tarinasta juuri löydä.

– Olen nähnyt sitä ihan riittävästi, entinen Helsingin poliisin murharyhmän tutkinnanjohtaja Juha Rautaheimo sanoo kahvilassa Keravan keskustassa.

Haastattelu on sovittu sinne, jotta Rautaheimon olisi helppo jatkaa päivän muihin tapaamisiin. Ensimmäinen on sovittu uimahalliin, ja sen jälkeen kylään oli tulossa koiratrimmaaja. Espanjanvesikoira Hertan turkki oli päässyt turhan pitkäksi.

Rautaheimon nimi on tuttu uutisista, sillä hän ehti olla monen poikkeuksellisen ja huomiota herättäneen tapauksen tutkinnanjohtajana. Kuutisen vuotta sitten eläkkeelle jäänyt Rautaheimo johti muun muassa kahdeksanvuotiaan Vilja Eerikan murhan, Lahden taksimurhan sekä Herlinin suvun perijättären sieppauksen tutkintaa.

Sellaisen työhistorian jälkeen ei kaipaa viihteeltä väkivaltaa, vaikka dekkareissa kuvataan usein yksityiskohtaisesti hyvin raakoja tekoja.

– Jopa itselle tekee pahaa lukea niitä.

Rautaheimon ja kustannustoimittaja Sari Rainion yhdessä kirjoittama murhamysteeri Vainajat eivät vaikene (Siltala) ilmestyi lokakuun alussa. Sekä Rautaheimolle että Rainiolle oli alusta pitäen selvää, että tästä dekkarista tulisi erilainen.

Juha Rautaheimo ja Sari Rainio tavoittelevat Komisario Palmu -tunnelmaa.

Lämminhenkisessä kirjassa onkin nostalgista tunnelmaa ja vanhan ajan eleganssia. Tarina sijoittuu 2000-luvulle mutta kirjaan haettiin komisario Palmun tunnelmaa. Siksi tapahtumapaikoiksi valittiin arvostetut Töölön, Kampin ja Eiran kaupunginosat.

Ajatus konkaripoliisin ja kustannustoimittajan yhteisestä romaanista tuli kustantamon johdosta. Siellä oli pantu merkille kaksikon sujuva yhteistyö, kun Rainio oli kustannustoimittajana Rautaheimon syksyllä 2019 ilmestyneessä omaelämäkerrassa Hermo – Murharyhmän mies (Siltala).

Raakuuksien sijaan Rautaheimo halusi romaanissa kuvata poliisin tiimityötä ja tutkintaryhmän erilaisia persoonia keskinäisine suhteineen.

Vaikka poliisin työskentelyä on paikoin kuvattu lennokkaasti, kirjassa on Rautaheimon mukaan paljon sellaista, jonka entiset ja nykyiset helsinkiläiset murharyhmäläiset tunnistavat. Niin kuin väkivaltarikosyksikön kahvihuoneen oranssi sohva sekä tietyt sanonnat ja työyhteisön karikatyyrit.

Vaikka rikoksista ja niiden selvittämisestä puhuu julkisuudessa yleensä tutkinnanjohtaja, Rautaheimo korostaa ryhmätyön ja vuorovaikutustaitojen merkitystä. Tärkeä osa tutkinnanjohtajan työtä onkin osata jakaa erilaiset työtehtävät juuri oikeille ihmisille.

Päärooleissa ovat rikosylikonstaapeli Ville Karila ja oikeuslääkäri Viola Kaario, mutta lisäksi Rautaheimo halusi kirjassa kuvata esimerkiksi tutkintasihteerin keskeistä roolia. Nokkela tutkintasihteeri oppii ennakoimaan tutkinnan etenemistä ja on aina tutkinnanjohtajaa askeleen edellä, Rautaheimo kehuu.

Juha Rautaheimo seuraa rikosjuttuja nykyään uutisista ja on pannut merkille, että poliisin tiedotuslinja on kiristynyt selvästi. Poliisi vetoaa entistä enemmän tutkinnallisiin syihin.- Kyllä minä näen rivien välistä, onko niitä oikeasti vai ei, Rautaheimo sanoo.

Koska Rautaheimo ja Rainio halusivat esitellä hahmot lukijoille, romaanille kertyi pituutta yli 470 sivua alun perin tavoitellun 330 sivun sijaan. Vaikka hahmoista löytyy alan väelle tuttuja piirteitä, yhdelläkään kirjan hahmoista ei ole suoraa esikuvaa todellisuudessa, hän sanoo.

– Kiistän jyrkästi.

Juoni rakentui pääpiirteissään yhdessä illassa, vaikka se sitten muuttuikin paljon kirjoittamisen aikana. Itse kirjoitustyö oli Rautaheimolle sitten vaikeampaa, eikä hän itseään kirjailijana pidäkään.

Vaikka Rautaheimo on kirjoittanut koko aikuisikänsä, tähän asti kyse on ollut esitutkintapöytäkirjoista ja asiatekstistä. Kirjan kaunokirjallinen sävy onkin Rainion ansiota, Rautaheimo kiittelee.

Luvut ja kohtaukset jaettiin niin, että toinen kirjoitti ensimmäisen version, jota toinen sitten korjasi ja kommentoi. Kun Rautaheimo laati pitkän kuvauksen vaikkapa ruumiinavauksesta, Rainion käsittelyssä pituus kaksinkertaistui, kun Rainio toi tilanteeseen mukaan oikeuslääkärin persoonan ja olemuksen.

– Esimerkiksi erilaisten maisemien, paikkojen ja tapahtumien kuvaaminen muuttui ihan toisenlaiseksi, kun hän käsitteli tekemääni raakatekstiä. Hän sai siitä niin elävän, että tietyllä lailla rakastuin näihin hahmoihin ihan toisella tavalla.

Koronan takia kirjoittajat viestivät keskenään lähinnä sähköpostilla ja WhatsAppilla. Välillä käytiin kävelyretkillä kirjan tapahtumapaikoilla.

” En ole eläkeläisen mielentilaan vielä ihan päässyt.

Aika pian kaksikko huomasi, että tulossa on yksittäisen romaanin sijaan kirjasarja. Vielä neljä uutta kirjaa kattavan juonen kaari on jo alustavasti hahmoteltu, ja toisen osan kirjoittaminen on alkanut. Ensi viikolla on tarkoitus tavata ja suunnitella juonta vielä tarkemmin.

– En ole eläkeläisen mielentilaan vielä ihan päässyt, Rautaheimo sanoo ja hymyilee.

Poliisin työtä hän ei enää juuri kaipaa, mitä nyt jotakin ”puolipimeää mystistä henkirikosta, jota pääsisi ryhmän kanssa ratkomaan”.

Vähän kuin sitä, josta he nyt kirjoittivat romaanin.

Kuka? Juha Rautaheimo Ikä: 69 vuotta

Ammatti: Rikosylikomisario (eläkkeellä)

Perhe: Vaimo, kolme lasta ja kolme lastenlasta

Plus: Lempisarja televisiossa Kaikenkarvaiset ystäväni

Kirjamessut pidetään Messukeskuksessa Helsingissä 28.-31.2021.